Adelsheim. (pol/rl) Ein vermeintliches Gasleck an einem Gastank in der Sennfelder Hauptstraße sorgte für einen größeren Einsatz am Donnerstagnachmittag. Gegen 16 Uhr wurde dem Notruf ein undichter Gastank gemeldet, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienstes und Polizei in die Hauptstraße fuhren.

Hier stellte sich heraus, dass alles halb so wild war. Der Tank war zwar am Freitagmorgen gefüllt worden, war jedoch unbeschädigt geblieben. Allerdings war tatsächlich Gas ausgetreten. Und Schuld daran war offenbar die Sonne: Das am Morgen in den Tank gefüllte Gasgemisch hatte sich wahrscheinlich durch die strahlende Sonne im Tank ausgedehnt, woraufhin der innere Druck anstieg. Hier erfüllte nun das Überdruckventil seinen Zweck und ließ so viel Gas entweichen, bis der Druck wieder normal war.

Eine direkt neben dem Tank wohnende Familie wurde aus ihrem Wohnhaus evakuiert und kam in einer von der Stadt Adelsheim zur Verfügung gestellten Turnhalle unter.

Da das Gasgemisch schwerer als Luft ist, wurden alle Keller im Umkreis des Tanks überprüft. Laut Polizeibericht stellte sich heraus, dass zu keiner Zeit eine Gefahr der Explosion oder Implosion des Gastanks bestand.