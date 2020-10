Großeicholzheim/Bronnbach. (joc/red) Der Auswahlausschuss der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken tagte jüngst in Buch am Ahorn. Dabei fanden zwei Projekte aus der Region Bauland/Tauber bei der Lokalen Aktionsgruppe Badisch-Franken große Anerkennung, die dann auch in einem positiven Beschluss mündete. Den Löwenanteil der knapp 400.000 Euro an bewilligten Mitteln für die Region erhält dabei die Evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach für den geplanten Neubau des Gemeindehauses in Großeicholzheim, dessen Gesamtkosten auf 670.000 Euro beziffert sind.

Entsprechend glücklich zeigte sich Pfarrer Ingolf Stromberger gestern über die gute Nachricht im Gespräch mit der RNZ: "Wir freuen uns natürlich sehr und sind dankbar über das positive Votum von Leader. Die hier bewilligten 340.000 Euro brutto sichern bei unserem Projekt über die Hälfte der Gesamtkosten. Dies ist ein großer Schritt für die Realisierung des dringend benötigten neuen Gemeindehauses!" Ebenfalls gefördert wird eine Maßnahme im Kloster Bronnbach. Hierfür werden rund 40.000 Euro von Leader bereitgestellt.

Die insgesamt für unsere Region gewährten 380.000 Euro haben eine Gesamtinvestition von rund 710.0000 Euro zur Folge. Die Zahl der bisher beschlossenen Leader-Projekte steige dadurch auf insgesamt 57 an, wurde von Leader betont.

"Durch die jüngste Entscheidungsrunde fördert Leader erneut tolle Projekte, die wichtige Entwicklungsziele der Aktionsgruppe wie Barrierefreiheit, Inklusion und Förderung der Dorf- und Vereinsgemeinschaft unterstützen werden", erläutert Vorsitzender Alfred Beetz.

Die positiv beschlossenen Projekte wurden zwischenzeitlich vom Land ausgewählt und können vorbehaltlich der Zustimmung der Bewilligungsstellen mit der finanziellen Unterstützung des Förderprogramms rechnen:

Die evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach erhält dabei über 300.000 Euro an Förderung für den Neubau eines Begegnungszentrums in Großeicholzheim. Das Vorhaben habe durch die Einbindung der örtlichen Vereine und die Schaffung eines konsequent barrierefreien Orts des Austausches und der Begegnung überzeugt, heißt es bei Leader. Durch den Bau soll ein attraktiver Ort des Verweilens für alle entstehen. Dieser soll nicht nur der Kirchengemeinde sondern auch Vereinen, Organisationen und Privatpersonen zur Verfügung stehen.

Pfarrer Ingolf Stromberger unterstreicht im Gespräch mit der RNZ die Bedeutung des Neubaus. Der Kirchengemeinderat habe sich schon im Juli 2018 einstimmig für einen Neubau des Gemeindehaus in Großeicholzheim an der Stelle des alten Gemeindehauses ausgesprochen. Dies vor dem Hintergrund, dass eine Sanierung des alten Gebäudes, das früher eine Scheune war, nicht zweckmäßig und auch wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen wäre. Auch energetisch sei der Altbau in keinem guten Zustand.

Die Gesamtkosten für das neue Gemeindehaus in Großeicholzheim belaufen sich auf 670.000 Euro, davon trägt Leader 60 Prozent der Kosten. Der Restbetrag wird von der Landeskirche, durch Eigenmittel der Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach und durch ein Darlehen finanziert. Sehr erfolgreich ist die von der Kirchengemeinde initiierte Spendenaktion. Im Mai 2020 wurde bereits die Marke von 15.000 Euro überschritten. Zudem wurde jüngst eine Kalenderaktion ins Leben gerufen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Gemeindehaus zugute.

Baubeginn für das neue Gemeindehaus soll im nächsten Jahr sein.

Auch für den Rotary Club Wertheim gab es Grund zur Freude. Die eingereichte Projektidee, welche vorsieht ein "inklusives Tastmodel" des Klosters Bronnbachs im dortigen Vorhof zu errichten, fand ebenfalls großen Anklang beim Leader-Auswahlgremium. Mit dem Modell wird es auch Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht, das Kloster Bronnbach zu erleben. So wird durch das Tastmodell nun zukünftig die Größe und die Dimension der historischen Klosteranlage auf eine ganz andere Weise für alle erfahrbar gemacht.

Im Leader-Zuschusstopf sind noch Restmittel aus der Förderperiode 2014 bis 2020 vorhanden, die nun nach dem Windhundprinzip vom Land vergeben werden. So wird es auch im Oktober zu einer Restausschüttung von Leader-Mitteln kommen. Umsetzungsreife Projektanträge können nun laufend eingereicht werden.

Die stellvertretende Leitung der Geschäftsstelle Kristin März gab dem Auswahlgremium im zweiten Teil der Sitzung einen Überblick über die bisher beschlossenen Leader- und Regionalbudgetprojekte. "57 Leader-Projekte sowie 36 Regionalbudgetprojekte lösen insgesamt ein Fördervolumen von 3,69 Millionen Euro in die Region aus", fasste März zusammen. Darunter seien einige Projekte, die erst durch eine Förderung zur Umsetzung kommen konnten.