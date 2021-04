Großeicholzheim/Neckar-Odenwald. (joc) Eigentlich heißen sie "The Running Moms", was sie aber in puncto Teilnehmerbeschränkung nicht ganz so eng sehen, denn es dürfen neben Müttern mit Kindern durchaus auch Großmütter, Katzenmütter, Nicht-Mammis, Kinder und sogar Männer mitlaufen, wie Organisatorin Diana Vogt im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung schmunzelnd betont. Viel wichtiger ist es, dass für einen guten Zweck fleißig gejoggt, gewalkt oder gerannt wird. Mittlerweile zählt die Organisation in ganz Deutschland 2000 Mitglieder. Die Großeicholzheimerin Diana Vogt gehört zum bundesweiten Organisationsteam der "Running Moms". Ziel und Aufgabe der "Running Moms" ist es, sportlich zu sein und dabei gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

Formiert haben sich die "Running Moms" im Frühjahr 2019 mit einer Gründerinnengruppe von seinerzeit gerade einmal 20 Läuferinnen. Daraus ist eine soziale Community mit 2000 Mitgliedern und Interessenten gewachsen, die hauptsächlich über die sozialen Medien wie Instagram oder Facebook und über die eigene Website aktiv sind. Unter dem Motto "Laufen verbindet" konnte man so schon viele Menschen zum Laufen animieren.

Das Engagement der "Running Moms" erfuhr in diesem Frühjahr auch bereits eine größere Würdigung – und zwar durch die DAK. Im Wettbewerb der Gesundheitskasse wurden die "Moms" Landessieger in der Kategorie "Gesichter für ein gesundes Leben". Im Mai startet dann der Bundesentscheid, bei dem die "Running Moms" ebenfalls mit dabei sind. Mit der Preisvergabe würdigte die DAK den Einsatz für wohltätige Vereine und Organisationen in ganz Deutschland. Besonders Familien mit Kindern würden den "Running Moms" am Herzen liegen. "Dieses Projekt verbindet dabei in besonderer Weise Gesundheitsförderung mit dem sozialen Gedanken", lobt die DAK.

Und es gibt natürlich auch Laufveranstaltungen: Im September vergangenen Jahres haben die laufenden Mamas zu ihrem ersten großen Projekt aufgerufen. Jeder Starter entrichtete sein Startgeld, das im Anschluss an karitative Organisationen gespendet wurde. Und so konnten über 2000 Euro Spendengelder für das Kinderhospiz Bethel in Bielefeld gesammelt werden.

Die zweite große Gemeinschaftsveranstaltung, die man präsentieren konnte, war der Nikolauslauf kurz vor Weihnachten mit über 300 Teilnehmern. Beim Nikolauslauf kamen 2600 Euro zusammen, die auf das Spendenkonto von vier Hilfsorganisationen in ganz Deutschland verteilt wurden.

Auch in diesem Jahr möchten die "rennenden Mütter" zeitnah eine größere Veranstaltung präsentieren, nämlich eine Sport- und Spendenaktion am Muttertagswochenende. Für diesen dritten großen Spendenlauf der "Running Moms" kann überall in Deutschland virtuell für den guten Zweck gelaufen werden. Der Erlös geht dieses Mal (aufgeteilt nach regionalen Gesichtspunkten) an folgende fünf Hilfsorganisationen: Norddeutschland: Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz; Westdeutschland: Lächelwerk in Schmallenberg; Süddeutschland: Kinderhospiz in Schwäbisch Hall; Ostdeutschland: Streetwork in Gera; Mitte: Kleine Helden Hospiz.

Wie Diana Vogt vom deutschlandweiten Organisationsteam der "Running Moms" betont, ist es dem Veranstalter wichtig, dass die Spendengelder direkt an Familien und Einrichtungen mit Kindern gehen.

Für den dritten Spendenlauf am Muttertagswochenende, 8. und 9. Mai, gelten folgende Rahmenbedingungen: Es kann am gesamten Wochenende gelaufen werden. Die Auswahl der Strecken ist dabei vielfältig und reicht vom Drei-Kilometer-Walk bis zum Halbmarathon. So ist für jede Fitnesskategorie das Richtige dabei. Es kann gelaufen, gewalkt oder spaziert werden. Es gibt kein Ranking, aber für jeden Teilnehmer eine Medaille und eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme.

Die Anmeldung erfolgt über die Plattform RaceResult, bei der auch die Teilnahmegebühr von 20 Euro fällig wird. Bis gestern seien bereits 260 Anmeldungen eingegangen, sagt Diana Vogt, die sich darüber freut, dass Corona der Lauffreude nichts anhaben kann. "Gerade in einem Jahr, in dem bisher keine offiziellen Sport- und Laufveranstaltungen stattfinden konnten, bietet ein ,Virtual Run‘ die sehr schöne Gelegenheit, mit anderen Gemeinschaft zu haben, das Ganze ohne direkten Kontakt und damit völlig ungefährlich."

In Zeiten des harten Lockdowns lief Diana Vogt meistens allein, oder mit ihrem Ehemann. Zuletzt war sie aber auch schon wieder mit gleichgesinnten Damen unterwegs. Und dabei wird natürlich Wert auf Abstand gelegt. Am letzten Wochenende hat man sich das idyllisch gelegene Gelände rund um den Roberner See ausgesucht, der für die Gruppe auch geografisch sehr gut liegt. Zunächst machte die Gruppe unter Anleitung von Diana Vogt ein paar Aufwärmübungen und dann ging es auch schon los. In der ersten Gruppe starteten Katja Manger aus Robern mit ihrer Freundin. Dann walkte die Seckacherin Marina Röser los. Und Diana Vogt machte sich zusammen mit Sabine Ehnes und Melanie Binnig aus Erlenbach auf den Rundweg durch den Roberner Wald.

Die hiesigen "Running Moms" haben eine unterschiedliche Trainingsintensität. Mindestens einmal pro Woche, eher zweimal, sind allerdings alle Damen in kleinerer Gruppe oder allein unterwegs. Die Streckenlänge beträgt dabei mindestens fünf Kilometer. Gelaufen oder gewalkt wird fast überall im Kreis, wobei die Läuferinnen das Gelände rund um den Roberner See schon sehr schätzen gelernt haben.

Die Trainingsfleißigste ist Diana Vogt, die vor fünf Jahren ihre Liebe zum Laufen entdeckt hat. "Ich kann mir ein Leben ohne meine Runden durch den Odenwald gar nicht mehr vorstellen. Vier bis sechs Mal pro Woche laufe ich – samstags immer mit meinem Mann eine größere Strecke von mindestens 15 Kilometern. Laufen bedeutet für mich Freiheit, die ich egal in welcher Jahreszeit und bei welchem Wetter immer nutze, um meinen Kopf freizukriegen."

Aktuell trainieren Diana Vogt und die anderen "Running Moms" aus dem Kreis für das große Event am Muttertagswochenende. Alle hoffen, dass dabei eine möglichst große Summe für den guten Zweck zusammen kommt. Dabei gilt das Motto der Gruppe im doppelten Sinn: Laufen muss es halt.

Info: Jeder, ob Frau oder Mann, der teilnehmen möchte, läuft oder walkt am Samstag, 8. Mai, oder Sonntag, 9. Mai, völlig flexibel seine bevorzugte Strecke von entweder fünf, zehn oder 21,1 oder den Family Run mit drei Kilometern. Anmeldungen sind hier möglich. Das Startgeld wird für einen guten Zweck verwendet.