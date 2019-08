Götzingen. (rnz) Götzingen trauert um Walter Künkel, einen engagierten und weithin geschätzten Bürger, der im Alter von 81 Jahren starb. Künkel beeinflusste als Kommunalpolitiker voller Einsatzbereitschaft das Geschehen in Götzingen. Er wurde am 24. Oktober 1937 geboren und hielt seiner Heimatgemeinde sein ganzes Leben lang die Treue. Die Hochzeitsglocken läuteten im Jahre 1959: Am 7. November heiratete er seine Ehefrau Maria. Eine Tochter und zwei Söhne gingen aus der Ehe hervor.

Drei Jahrzehnte engagierte sich Walter Künkel in der Kommunalpolitik, in die er 1975 als Ortschaftsrat einstieg. Für sein Engagement wurde ihm 1997 die Landesehrennadel Baden-Württembergs verliehen, auch in der CDU engagierte er sich. Nachdem er ab 1976 stellvertretender Ortsvorsteher war, wurde er 1980 zum Ortsvorsteher gewählt und übte dieses Amt bis 1999 aus. Er war auch Sprecher der Ortsvorsteher innerhalb der Stadt Buchen und gehörte von 1980 bis 2004 dem Gemeinderat an.

In dieser Ära hat er maßgeblich die Entwicklung Götzingens mitgeprägt. So wurde unter seiner Ägide die Dorfsanierung umgesetzt. Der Dorfplatz wurde angelegt und der Dr.-Robert-Schlund-Platz 1981 eingeweiht. Die Neuordnung des Friedhofes sowie der Bau der Leichenhalle wurden ebenso realisiert wie eine Sanierung von Schulhaus und Festhalle. Ein Schwerpunkt war die Sanierung des Rathauses, die 1987 abgeschlossen wurde. Auch für die Sanierung der Pfarrkirche von 2000 bis 2004 mit dem Abschluss durch die Weihe eines neu gestalteten Altars durch Erzbischof Dr. Robert Zollitsch erfolgte während seiner Amtsperiode die Weichenstellung.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt, die Erschließung der Baugebiete "Hofäcker" und "Koben II", die Umwandlung des ehemaligen Farrenstalles zum örtlichen Bauhof, der Anschluss an die Bodensee- Wasserversorgung, die Anlegung des Biotops "Brüchetweiher" oder der Beginn der Sanierung der Götzinger Bildstöcke tragen seine Handschrift.

2005 wurde Künkel vom Städte- und Gemeindetag mit der goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Zusätzlich engagierte sich der Verstorbene auch im Vereinsleben: Sein besonderes Interesse galt dabei dem Fußballsport. Ab 1973 fungierte er 21 Jahre als Vorsitzender des TSV Fortuna, nachdem er zuvor Jugendleiter und Hauptkassier war. Der TSV ernannte ihn 1994 zum Ehrenvorsitzenden.

23 Jahre war er als Schiedsrichter in der Amateur-Liga und Schiedsrichter- Beobachter überregional im Einsatz. Während seiner Amtszeit baute der TSV einen zusätzlichen Trainingsplatz, das Vereinsheim wurde errichtet und 1983 eingeweiht. Für sein langjähriges sportliches Engagement verlieh ihm die Deutsche Olympische Gesellschaft die DOG-Ehrenmedaille. Außerdem war Walter Künkel über 40 Jahre bei der Feuerwehr aktiv und betreute als Obmann die Alterskameraden der Gesamtwehr der Stadt Buchen. Jahrelang war er zudem im Gesangverein "Eintracht" aktiv. Um Walter Künkel trauern seine Kinder und Enkel sowie Verwandte, Wegbegleiter und Freunde.

Info: Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 15. August, um 15 Uhr in Götzingen statt.