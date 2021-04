„Wir sind dabei!“: Götzingen beteiligt sich mit Ideenreichtum und Tatkraft am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Ein Schmuckstück ist die „Fit am See“-Anlage am Nächstweiher.

Götzingen. (Nachdem das kleine Tankstellen-Geschäft vor etwa zwei Jahren geschlossen worden ist, gibt es im Baulanddorf Götzingen keinerlei Möglichkeit mehr, Waren des täglichen Bedarfs direkt vor Ort zu kaufen. Wer einkaufen will, muss ins Auto oder in den Bus steigen und mehrere Kilometer bis zum nächsten Geschäft fahren. Die Chancen, dass sich das in absehbarer Zeit jedoch ändert, stehen gut: In Götzingen könnte ein Dorfladen eröffnet werden.

Wie in der RNZ bereits bereits berichtet wurde, nimmt die Gemeinde am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teil. In diesem Zusammenhang wurde das Team "Dorfladen" gegründet, in dem sich aktuell rund zehn Personen engagieren. "Der Wunsch nach einem Dorfladen mit Café wurde bei einer Versammlung, die im März 2020 stattfand, von vielen Bürgern geäußert. Sie wünschen sich eine Nahversorgung mit Treffpunkt", berichtet Ortsvorsteherin Daniela Gramlich. "Danach haben wir eine Fragebogenaktion gestartet. Von 450 Fragebögen kamen 150 zurück, und nur fünf sahen einen möglichen Dorfladen kritisch."

Es blieb jedoch nicht bei einem Fragebogen: Der potenzielle Dorfladen soll als Genossenschaft betrieben werden, und viele Götzinger sind bereit, Genossenschaftsanteile zu erwerben. "Momentan läge die Summe, die wir in den Laden investieren könnten, schon bei 100.000 Euro", sagt Gramlich. Jeder, der möchte, kann sich beteiligen. Auch Beteiligungen aus den Nachbarkommunen sind willkommen. "Diese positive Resonanz sehen wir als Auftrag an, das Projekt ,Dorfladen‘ weiterzuentwickeln", unterstreicht die Ortsvorsteherin. Der Bau des Geschäfts könnte zudem durch Leader oder das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert werden.

Auch ein Standort wurde bereits gefunden: Der Dorfladen soll auf der Freifläche neben dem Getränkemarkt Holderbach gebaut werden und würde sich somit direkt an der Rinschheimer Straße befinden. Dort würde ein Neubau errichtet werden, der rund 1300 Quadratmeter umfasst. "Das optimal erreichbare Gebäude wäre komplett ebenerdig und barrierefrei", sagt Ursula Volk vom Team "Dorfladen". Sie erklärt: "Im Dorfladen soll ein Grundsortiment angeboten werden, so dass man dort seinen Wocheneinkauf erledigen kann." Zudem soll es regionale Produkte, Backwaren, Metzgereiwaren und Bio-Lebensmittel geben.

"Das Angebot richtet sich nicht nur an die Einwohner Götzingens, sondern auch an die Leute aus Altheim, Bofsheim und Rinschheim", sagt der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Türschel. Dass die Einwohner der Nachbardörfer im Dorfladen einkaufen, sei nicht nur erwünscht, sondern auch nötig, um das Geschäft wirtschaftlich zu betreiben. Türschel geht davon aus, dass die Nachbarn das Angebot annehmen werden. "Aus den Nachbardörfern ist man schneller in Götzingen als in Buchen oder Osterburken", sagt Türschel. Ortsvorsteherin Daniela Gramlich hat die Ortsvorsteher der Nachbargemeinden bereits über das Projekt informiert, und das Vorhaben sei positiv aufgenommen worden.

Zentral ist auch, dass der Dorfladen als Genossenschaft betrieben werden soll: "Damit der Dorfladen funktioniert, muss ein Wir-Gefühl entstehen. Die Dorfgemeinschaft muss das Projekt tragen und sich einbringen", unterstreicht die Ortsvorsteherin.

Auch ehrenamtliches Engagement sei unverzichtbar. Es hätten jedoch bereits viele Götzinger ihre Bereitschaft signalisiert, im Dorfladen mit anzupacken und auch beim Bau zu helfen.

"Es geht jetzt vor allem darum, die Leute ins Boot zu holen, die Genossenschaft zu gründen und die Kosten für die Realisierung des Ladens zu ermitteln. Die Götzinger sind dazu eingeladen, sich und ihre Ideen einzubringen", ergänzt Reinhold Goisser. Er geht davon aus, dass der Laden bereits in einem oder zwei Jahren fertig sein könnte.

"Die Zukunft gehört der Gemeinschaft, es geht nur miteinander", unterstreicht auch Ortsvorsteherin Daniela Gramlich. Und sie ist sich sicher, dass die Idee, einen Dorfladen zu eröffnen, eine Vision ist, die in Götzingen gut umgesetzt werden kann und angenommen wird: "Es gibt immer mehr Menschen, die nicht in die großen Discounter gehen wollen, sondern sich kleine Geschäfte wünschen, in denen sie auch mal mit den Leuten ins Gespräch kommen können."