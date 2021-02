Buchen. (tra) "Wir betreiben unser Geschäft seit 34 Jahren mit Herz und Seele und lieben unsere Arbeit", bringen es Davor und Jenny Manovic auf den Punkt. "Der Laden ist unser Leben, und wir werden ihn so lange betreiben, wie wir können." Obwohl die beiden Lockdowns ihrem Geschäft "Manovic – Bilder & Rahmen" zugesetzt haben, blicken Davor und Jenny Manovic optimistisch in die Zukunft: "Wir sind präsent und wollen auch präsent bleiben."

Sie geben jedoch offen zu, dass sie sich momentan nur dank ihrer Halbtagsjobs über Wasser halten: Davor Manovic arbeitet vormittags bei der Stadt Buchen als Hausmeister, Jenny ist im Sekretariat der Volkshochschule tätig. "Ohne unsere Jobs würde es sehr schwierig werden", berichtet Jenny Manovic. Davor und Jenny Manovic rahmen in ihrer Werkstatt in der Wilhelmstraße Bilder nach Kundenwunsch ein, bieten hochwertige Digitaldrucke und Glaskunst an.

"Die Laufkundschaft fehlt natürlich komplett", sagt Jenny Manovic. "Seit dem zweiten Lockdown ist bei uns kaum noch etwas los, da unsere Kunden lieber auf die Zeit nach dem Lockdown warten, statt in unserem Online-Shop zu bestellen", erklärt sie. Erschwerend kommt hinzu, dass man sich einen großformatigen Digitaldruck samt Rahmen nicht einfach schnell im Online-Shop bestellt: "Die Kunden kommen lieber ins Geschäft, um sich persönlich beraten zu lassen. Sie wollen die Beratung, wir haben die Erfahrung, und das schätzen unsere Kunden", sagt Davor Manovic.

Das Geschäft des Ehepaars Manovic ist aus der Buchener Innenstadt nicht wegzudenken: Im Jahr 1987 begannen sie in der Vorstadtstraße mit Glaskunst, 1992 zogen sie dann in ihr Wohn- und Geschäftshaus in der Wilhelmstraße um.

In den 1990er-Jahren stand die Glaskunst im Mittelpunkt ihrer Arbeit: Es wurden Aufträge für Hotel und Gastronomie umgesetzt, Türverglasungen privater Wohnbereiche hergestellt sowie moderne und klassische Hänge- und Tischleuchten gestaltet.

1997 wurde das Glaskunst-Geschäft dann zur Bilderrahmenwerkstatt erweitert. "Heute machen Einrahmungen von Bildern und Drucken rund 75 Prozent unseres Einkommens aus", sagt Davor Manovic. "Wir setzen Bilder geschmackvoll und harmonisch in Szene und stehen für die Qualität dieser Arbeit mit unserem Namen", unterstreicht er.

Auf Einrahmungen haben sich Davor und Jenny Manovic nach der Wirtschaftskrise 2009 spezialisiert. "Damals hat sich besonders bei den Glasarbeiten ein Auftragsrückgang bemerkbar gemacht. Der romantische Wohnstil war einfach weniger gefragt. Durch die Spezialisierung auf Einrahmungen haben wir uns ein weiteres Standbein erarbeitet", so Davor Manovic. Ein Schwerpunkt der Arbeit war die Bebilderung des öffentlichen Raumes.

2012 schafften sie sich einen großformatigen Digital-Drucker für Leinwand und Fineart-Druck an. "Die Leute kommen seitdem zum Beispiel mit schönen Urlaubsbildern oder Kunstkopien zu uns, die sie dann großformatig ausdrucken und einrahmen lassen", erzählt Jenny Manovic. Die Kunden können aus rund 1300 Rahmenmustern von Herstellern aus ganz Europa wählen. Die Bilder aus der Werkstatt in der Wilhelmstraße hängen sowohl in Privathäusern als auch in Restaurants, Praxen und Bürogebäuden.

Die Digitalisierung macht zwar wunderschöne Digitaldrucke möglich, ist jedoch – wie so oft – Fluch und Segen zugleich: Das Internet ist für "Manovic – Bilder & Rahmen" zum größten Konkurrenten geworden. "Seit 2014 setzen wir im Bereich Glaskunst verstärkt auf Online-Handel und verkaufen unsere Artikel in unserem eigenen Online-Shop, nun auch über ,I love Buchen‘ sowie über Amazon. Individuelle Einrahmungen setzen jedoch persönliche Beratung voraus, was online schwierig ist", sagen Davor und Jenny Manovic.

Wie alle Buchener Händler erleben auch sie, dass sich zudem das Einkaufsverhalten der Kunden generell verändert hat: "Leute unter 40 Jahren kommen kaum in unser Geschäft. Sie bestellen sich lieber irgendwo im Internet ein großes Poster, das sie dann an die Wand hängen", berichtet Davor Manovic. Auch Möbelhäuser bieten häufig Drucke an. Diesen Trend spüren auch andere Rahmungswerkstätten: "Die Anzahl der Werkstätten hat sich in den letzten vier Jahren halbiert. Im Umkreis von 40 Kilometern haben wir keine Mitanbieter mehr", sagt Davor Manovic. In diesem Zusammenhang wünschen sich die beiden, dass Kunden weniger häufig den bequemen Weg über Amazon wählen, sondern sich direkt in den Online-Shops der lokalen Händler umschauen und nach dem Lockdown auch wieder in die Buchener Innenstadt kommen.

Auch wenn die Situation momentan nicht einfach ist, bleiben Davor und Jenny Manovic optimistisch. "Wir freuen uns auf die Zeit nach dem Lockdown und sind nach wie vor telefonisch sowie online erreichbar." "Es wird auch wieder aufwärtsgehen", unterstreicht Davor Manovic und ergänzt: "Wir sollten nicht jammern, sondern vor allem dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in dem es uns auch in Pandemie-Zeiten so gut geht. Zudem werden die Tage wieder länger und der Frühling wird kommen."

Dann wird es auch wieder mehr Inspiration für den Maler Davor Manovic geben, der wegen der Pandemie auch seltener zu den Pinseln und Farben greift: "Normalerweise bin ich im Januar damit beschäftigt, für die Buchener Fastnacht zu malen", berichtet er. So gestaltet er neben dem Wagenrad zum Beispiel auch das Bühnenbild für die Kolpingfastnacht. "Dieses Jahr fällt das alles weg und als Künstler fühlt man sich aufgrund der Pandemie, der dunklen Jahreszeit und der fehlenden Kontakte irgendwie auch wie in Watte gepackt", sagt Manovic und betont: "Aber das wird sich auch wieder ändern. Die Menschheit hat schon viel geschafft, wird auch diese Pandemie schaffen und nach dem Lockdown werden auch für die Händler wieder bessere Zeiten kommen."