Bei der Genießer-Lehrfahrt erhielten Interessierte tiefe Einblicke in Direktvermarkterbetriebe aus der Region: Den Abschluss der ganztägigen Fahrt bildete die Bioland-Bäckerei "Fritze-Beck" in Großeicholzheim. Foto: Andreas Hanel

Von N. Slaby und A. Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. "Immer mehr Verbraucher wollen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen", erklärte Christa Herkert vom Fachdienst Landwirtschaft beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis am Dienstag bei der "Genießer-Lehrfahrt für Verbraucher". 50 Interessierte informierten sich dabei bei fünf Direktvermarktern in der Region über deren Produkte, auch um herauszufinden, "wie die Heimat schmeckt".

Erste Station war das Kurgestüt Hoher Odenwald, die älteste und größte Stutenmilchfarm Deutschlands. Seit knapp 60 Jahren wird auf dem einstigen Pionierbetrieb in natürlich-biologischer Haltung Stutenmilch gewonnen und diese sowie die daraus hergestellte Produkte verkauft. Vom Geschmack der fettarmen, aber nährstoffhaltigen Milch sowie der Weiterverarbeitung zu Kumys, konnten sich die Mitreisenden bei einer Verkostung überzeugen, auch Kosmetikprodukte mit Stutenmilch wurden in Augenschein genommen.

Haus- und handgemachte Nudeln konnten dann bei der Nudelstube Bender in Auerbach verkostet werden. Die Eier für die Teigwaren stammen hier ganz nachhaltig und nah aus der eigenen Hobby-Hühnerhaltung. "Wirklich sehr, sehr lecker", lautete das Urteil einer Teilnehmerin.

Lecker ging es auch beim ForellenBauer Erhard Schneider in Dallau weiter, bei dem die Genießer gewissermaßen "nach der Nudelvorspeise" (Christa Herkert) mit fangfrischen Forellen verwöhnt wurden. "Es ist ein ganz klarer Trend hin zu regionalen Absatzmärkten erkennbar", befand Herkert. Und der Neckar-Odenwald-Kreis habe eine bunte Vielfalt an Lebensmitteln in der direkten Vermarktung zu bieten.

Mit viel Witz plauderte Erhard Schneider dann aus dem Nähkästchen der Fischzucht. Angefangen habe sein Vater, erst als Hobby. Der Ertrag aus dem ersten Fischverkauf zu Ostern sorgte dafür, dass man die Zuchtbemühungen intensivierte. Inzwischen verkaufen die Schneiders ihren Fisch nicht nur direkt am Hof und auf den Wochenmärkten in der Region, sondern bewirten von Mai bis September sonntags und an Feiertagen auf der eigenen Terrasse. Alternativ gibt es Produkte, die die eigenen Weideschweine liefern, oder selbst gebackenen Kuchen. Die zahlreichen Fische in den mit Quellwasser gespeisten Teichen waren für viele ein echter Hingucker: "Hier könnten wir doch mal mit den Enkeln herkommen", notierte sich ein älteres Paar den idyllisch gelegenen Hof gedanklich.

Im nahe gelegenen Dallauer Milchhäusle gab es dann gewissermaßen den "Nachtisch". Bei einer Joghurtverkostung informierten Cornelia Schaaf und Achim Schifferdecker über die Herstellung der Milchköstlichkeit. "Wir haben rund 55 Milchkühe sowie deren Nachzucht, die auf dem Hof Richtung Sulzbach stehen", so Schaaf. Im Milchhäusle an der B 27 betreibt man einen Milch-Automaten, ebenso Joghurt in Bioqualität. Neuerdings erweitert Käse aus der Kirchenkäserei Sindolsheim das Angebot. "Wir haben lange nach einer Molkerei gesucht, die uns unsere Biomilch abnimmt", informierte Schaaf auch über die Hürden der Direktvermarkter. "Sehr, sehr gut", war die einhellige Meinung zum Käse, auch bei einem Joghurtnachschlag sagte kaum einer "Nein".

Und eine Premiere gab’s dann auch noch: Die Gäste der Genießer-Lehrfahrt durften das erste Odenwälder Käseherz, ebenfalls aus der Schaaf’schen Milch hergestellt, verkosten. Es steht für die vom Land geförderte Bio-Musterregion Neckar-Odenwald-Kreis, wie Regionalmanagerin Ruth Weniger erläuterte.

Abschließend führte die Lehrfahrt zur Bioland-Bäckerei "Fritze-Beck" nach Großeicholzheim. Dort begrüßte Selma Troißler, die zusammen mit ihrem Mann Andy den Familienbetrieb, der auf eine 175-jährige Geschichte zurückblicken kann, in der siebten Generation führt.

"Der erste Eindruck des Kunden soll sein: Die haben hier nichts zu verbergen. Wir wollen offen und transparent sein", erklärt Selma Troißler ihren interessierten Gästen. Die Transparenz manifestiert sich unter anderem in der sogenannten "gläsernen Backstube". Die Mauer, die einst den Verkaufsraum von der Backstube trennte, haben die Inhaber eingerissen. So können die Kunden nun Bäckermeister Andy Troißler bei der Fertigung der Produkte über die Schulter schauen - "vorausgesetzt, man steht früh auf", so Selma Troißler lächelnd.

Bei Veranstaltungen wie dem Backstubenfrühstück beantworte man auch wichtige Fragen, "z.B. die, wie der Preis zustande kommt." In einer strukturschwachen Region, in der 90 Prozent der Arbeitnehmer auswärts arbeiten und dort auch essen, müsse man Anreize schaffen - auch an anderen Orten, sagt Troißler. In Bofsheim hat man daher einen Verkaufswagen installiert. Und der kommt gut an. "Seitdem es den gibt, kaufen wir dort immer ein", bestätigt eine Teilnehmerin. Auch die Direktvermarktung und die "saubere Produktion" finden allgemein guten Anklang - und das vor allem in einem so kleinen Ort.

"Für uns ist es wichtig, dass wir auf unseren Fahrten ebenso kleinere Betriebe in der Region vorstellen", erklärt dazu Christa Herkert. Danach versüßte Selma Troißler ihren Gästen den Abschluss des Tages mit Kaffee und Backwaren aus eigener Produktion. Passend dazu fasste eine Teilnehmerin den Tag so zusammen: "Uns ist es heute viel zu gut gegangen."

Info: Informationen über Lebensmittel, ob konventionell oder bio, die direkt ab Hof bezogen werden können, liefert die Homepage www.vondaheim.de. Über die App „Von Daheim BW“ lassen sich Direktvermarkter auch mobil finden. Sie zeigt auch Veranstaltungen und Gastronomie mit heimischen Produkten. Eine Zusammenfassung der Direktvermarkter aus der Region soll die im September startende Plattform www.genussregion-nok.de liefern. Landwirte, aber auch Bäcker, Metzger und Mühlen sind hier gelistet. Auch über Urlaub auf dem Bauernhof, Lernort-Bauernhöfe sowie Veranstaltungen wie die Naturparkmärkte, Brunch auf dem Bauernhof oder gläserne Produktionen wird informiert.