Walldürn. (RNZ) In der orthopädischen Versorgung der Region Walldürn steht ein Generationswechsel an: Nach 27 Jahren als niedergelassener Orthopäde ist Dr. Walter Löwe Ende des Jahres 2018 in Ruhestand gegangen. Ihm folgt der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Aqeel Sabah, nach.

Nach seinem Medizinstudium und der Facharztausbildung am Krankenhaus Tauberbischofsheim sowie in der Klinik für Orthopädie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hatte sich Dr. Walter Löwe im Januar 1992 als Orthopäde in Walldürn niedergelassen. Mit viel Engagement und Fachkompetenz versorgte er seither die Menschen aus Walldürn und weit darüber hinaus bei allen Fragen rund um Knochen- und Gelenkerkrankungen. Mit großem persönlichem Einsatz war er täglich bis in die Abendstunden für seine Patienten erreichbar und kümmerte sich intensiv um die Sorgen und Probleme der Menschen. Seine große medizinische Kompetenz verschaffte ihm dabei auch den hohen Respekt der Hausärzte in der Region. Viele Jahre operierte er regelmäßig am Hardheimer Krankenhaus und stellte so die heimatnahe Versorgung der Patienten sicher.

Schon vor einigen Jahren, als sich der Ärztemangel in ländlichen Regionen abzeichnete, hat Dr. Löwe die Weichen gestellt, um die orthopädische Versorgung in Walldürn und der Region auch in Zukunft zu gewährleisten. Er brachte seinen Sitz in das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Walldürn ein, das zum Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gehört. Dank der guten Zusammenarbeit fand sich nun ein Nachfolger für Dr. Löwe.

Seit 1. Januar hat Dr. Aqeel Sabah, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, die Arbeit im MVZ Walldürn mit dem altbewährten Helferinnenteam aufgenommen. Nach seinem Medizinstudium und der Promotion an der Universität Heidelberg absolvierte Dr. Sabah seine Facharztausbildung im Krankenhaus Rothenburg und in der Vulpiusklinik Bad Rappenau. Mehrere Jahre arbeitete er anschließend als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und vertiefte hier seine Qualifikationen. So erwarb er unter anderem die Zusatzbezeichnungen Manuelle Medizin/Chirotherapie, Spezielle Unfallchirurgie sowie Röntgendiagnostik Skelett. Er verfügt außerdem über den Fachkundenachweis Rettungsmedizin. Nach einer kurzen Zeit als Oberarzt im St.-Elisabeth-Krankenhaus Kissingen arbeitete Dr. Sabah zuletzt in Rothenburg.

In einer Übergangsphase von Januar bis Ende März steht Dr. Sabah nur begrenzte Zeit für Sprechstunden zur Verfügung, ab 1. April nimmt er dann den kompletten Sprechstundenbetrieb auf. Zusätzlich gibt es nun eine Spezialsprechstunde bei chronischen Rücken- und Gelenkschmerzen. Dennis Sankat, Chefarzt der konservativen Orthopädie und Schmerztherapie am Krankenhaus Tauberbischofsheim, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Spezielle Schmerztherapie, steht dabei für die Patienten zur Verfügung. Termine für die Sprechstunden bei Dr. Sabah und Dennis Sankat können ab dem 7. Januar unter Tel. (06282) 40321 vereinbart werden.

Wermutstropfen ist dagegen die Entwicklung im Bereich Neurologie: Trotz monatelanger intensiver Suche ist es bisher nicht gelungen, einen Facharzt für Neurologie für die Arbeit in Walldürn zu gewinnen.