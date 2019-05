Mudau. (tra) Auch in Mudau reagieren die Bürger - wie in vielen anderen Kommunen - eher zurückhaltend, wenn es darum geht, für den Gemeinderat zu kandidieren, wie Franz Brenneis von der CDU-Bürgerliste und Friedel Eugen von der FUB auf Anfrage der RNZ mitteilen.

> Franz Brenneis, Gemeinderat und Sprecher der CDU-Bürgerliste im Gemeinderat Mudau: "Die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten ist nicht einfacher geworden. Es war schon bei den Wahlen 2014 und 2009 schwierig, Kandidaten zu finden.

Wir konnten aber bis auf einen Ortsteil - Steinbach - in allen übrigen acht Ortsteilen Kandidaten gewinnen, die sich der Wahl stellen. Mit Hella Kizmann und Tanja Schneider (beide Schloßau-Waldauerbach) kandidieren zwei Frauen. Insgesamt haben wir 16 Kandidaten für 17 zu vergebende Sitze im Gemeinderat auf dem Wahlvorschlag der CDU-Bürgerliste.

Menschen für die Kommunalpolitik zu gewinnen, ist viel schwieriger geworden. Wenn Bürger - oder Gruppen von Bürgern - von der Kommunalpolitik unmittelbar betroffen sind, dann ist das Interesse groß. Abzulesen ist das am Besuch dieser Betroffenen von Gemeinderatssitzungen, in denen die betreffenden Themen behandelt werden. Es ist wohl dem immer stärker werdenden Individualinteresse des einzelnen geschuldet, dass das Interesse an der Kommunalpolitik eher bescheiden ist. Wir haben solche Gruppen auch angesprochen und zur Kandidatur aufgefordert, allerdings ohne Erfolg. Die längerfristige Bindung an ein Wahlehrenamt dürfte ebenfalls ein Hindernis sein, da immerhin auf fünf Jahre gewählt wird.

Positive Erfahrung haben wir mit den Jugendlichen in den Jugendhäusern unserer Gemeinde gemacht. Wir haben die Verantwortlichen eingeladen und mit ihnen diskutiert. Da war das Interesse gegeben, da dann klar geworden ist, dass man tatsächlich etwas verändern kann und vor allen Dingen, dass man eigene Ideen einbringen kann. Diese Erfahrung lässt uns für die Zukunft hoffen."

Der Gemeinderat Mudau besteht aus 18 Gemeinderäten und Bürgermeister Norbert Rippberger als Vorsitzendem. Von diesen 18 stellt die CDU-Bürgerliste seit 2014 zwölf Gemeinderäte. Von diesen scheiden fünf aus Altersgründen und privaten Gründen aus.

> Friedel Eugen, Freie Unabhängige Bürger (FUB): "Die Probleme der Ratsfraktionen in Mudau sind dieselben, die es auch in allen anderen Gemeinden gibt. Die Kandidatensuche gestaltete sich sehr schwierig und langwierig. Nach langer Zeit haben wir doch noch einige Kandidaten finden können. Leider konnten wir nicht für jeden Ortsteil einen Bewerber finden, trotz intensiver und langwieriger Bemühungen. Es ist im Vergleich zu früher viel schwieriger geworden, hier geeignete jüngere Kandidaten zu finden. Leider ist es besonders schwierig, Frauen für eine Kandidatur zu gewinnen. Das Problem liegt auch darin, junge Leute für die Kommunalpolitik zu mobilisieren." Aus dem Mudauer Gremium scheiden von den Freien Unabhängigen Bürgern Michael Hemberger, Eugen Friedel und Gerhard Sammet aus.