Die syrische Familie Baksrawi fühlt sich in Höpfingen wohl: Sohn Omar kickt beim TSV, Tochter Lazord tanzt in der Kindergarde, und die Eltern haben beruflich Fuß gefasst. Foto: adb

Von Adrian Brosch

Höpfingen. Die Ziele der achtjährigen Lazord Baksrawi sind eindeutig und in Höpfingen unter kleinen Mädchen gar nicht so unüblich: "Ich möchte Kinderprinzessin, Fastnachtsprinzessin und Quetschekönigin werden!", stellt sie klar. Gemeinsam mit ihrer Familie – Vater Fadi, Mutter Alaa und Bruder Omar – ist sie ein vortreffliches Beispiel für gelungene Integration: Vor wenigen Tagen jährte sich die Ankunft der aus Syrien stammenden Familie in "Höpfi" zum fünften Mal.

Nach Deutschland kam die Familie bereits am 29. September 2015 – bis auf das Handgepäck, die Papiere und Kleidung zum Wechseln hatte sie all ihre Habseligkeiten in Syrien lassen müssen. "Zunächst haben wir bei Passau in einem Zelt geschlafen", blickt die heute 35-jährige Alaa Hag Housein zurück. Die Situation sei nicht einfach, aber dank der Hoffnung auf ein besseres Leben in sicheren politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen "kurzfristig erträglich" gewesen. "Wir wussten, dass es besser wird", sagt Fadi Baksrawi.

Die erste offizielle Station führte die Familie, die aus der westsyrischen Stadt Latakia stammt, in die damalige Bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle (BEA) in der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne. "Nach Höpfingen wurden wir über die kommunale Anschlussunterbringung zugeteilt", erinnert sich der 41 Jahre alte Fadi Baksrawi.

Was nach einer kurzen, grundsätzlich sogar als Fußmarsch zu bewältigenden Distanz klingt, gestaltete sich in der Praxis als 14-stündige Reise. Nachdem die Baksrawis beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Karlsruhe die Formalitäten erledigt hatten und acht Stunden warten mussten, führte sie der Weg zurück über Obrigheim und Buchen nach Höpfingen. Dort wurden sie im Rathaus von Ehrenamtlichen und Bürgermeister Adalbert Hauck zusammen mit einer weiteren Flüchtlingsfamilie empfangen. "Zuerst dachten wir, in einem schönen Hotel angekommen zu sein, weil die Leute so nett waren und es sogar Kuchen gab!", schildert die Mutter.

Die Familie bezog eine Wohnung in der Hauptstraße und konnte 2016 in größeren Räumlichkeiten in der Gneisenaustraße sesshaft werden. "Es ist ein großes Geschenk für uns, das alles erleben zu dürfen", fassen die Eheleute zusammen.

Allerdings war der Neubeginn mit einigen Hürden gespickt. Eine davon war die Sprache: Zwar beherrschten die Baksrawis bereits bei ihrer Ankunft gutes Englisch, doch wollte man unbedingt so schnell wie möglich Deutsch lernen. "Wir haben den B1-Sprachkurs nach rund zwei Jahren abgeschlossen, aber es war schwer, überhaupt einen geeigneten Kurs in der Nähe zu finden", betont Fadi Baksrawi, der mit seiner Frau einen Sprachkurs in Buchen absolviert hat. Danach stand dem Erwerb des Führerscheins nichts mehr im Wege. "Und wir wissen jetzt auch, dass man beim Höpfinger Bäcker ‚Stölleli‘ statt ‚Brötchen‘ bestellt", scherzt Alaa Hag Housein augenzwinkernd.

Den Kindern fiel der Spracherwerb leichter: "Ich habe im Kindergarten von Anfang an Deutsch gelernt", freut sich Tochter Lazord. Sie betrachtet Deutschland und speziell Höpfingen längst als ihre Heimat und verstärkt seit 2017 die Garden der FG "Höpfemer Schnapsbrenner" – erst bei den Bambini, jetzt als Mitglied der Kindergarde. Auch Sohn Omar lernte recht schnell Deutsch in Wort und Schrift, kam jedoch mit dem Orts- und Kulturenwechsel anfangs nur bedingt zurecht: "Ich musste meine Freunde und Spielkameraden in Syrien zurücklassen", bedauert der 13-Jährige, der die siebte Klasse der Hettinger Baulandschule besucht und seit 2017 in der C-Jugend des TSV Höpfingen Fußball spielt.

Nun sei die Umstellung von einer pulsierenden Mittelmeermetropole mit zwei Millionen Einwohnern in das knapp 4000 Menschen zählende "Quetschedorf" mental nicht ganz leicht gewesen, doch fühle man sich inzwischen sehr wohl: "Wir sind geblieben, weil die Leute herzlich sind und wir echte Freunde gefunden haben", verdeutlicht Fadi Baksrawi, der beruflich in seiner Wahlheimat erfolgreich Fuß gefasst hat. Seit 2017 gehört der gelernte Ingenieur für Entwässerungstechnik, der sich zur Zeit um eine Anerkennung seines Studiums bemüht und noch vier Fächer dafür zu belegen hat, zur Belegschaft der Firma Kuhn. "Dort bin ich wechselweise in der Strahlhalle und der Montage tätig", erklärt er. Seine Frau – von Haus aus Grundschullehrerin – absolvierte unmittelbar nach der Ankunft ein Praktikum im katholischen Kindergarten St. Lioba und unterrichtet mittlerweile Mathematik, Musik, Sachunterricht und Sport an der Buchener Otfried-Preußler-Schule.

Vergleiche man Deutschland mit Syrien, seien durchaus Unterschiede im gesellschaftlichen Leben auszumachen. "Sowohl die Mentalität und die Gepflogenheiten des Umgangs miteinander, aber auch der Aufbau von Staat, Behörden und dem reinen Alltag sind ganz anders – wir mussten alles neu lernen", informiert Alaa Hag Housein. Das alles habe man jedoch gern in Kauf genommen. "Es ist trotz großem Heimweh nach Syrien und unseren Verwandten doch unser großes Glück, dass wir unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen sehen und draußen spielen lassen können oder hier ein Weihnachtsfest feiern, ohne Angst haben zu müssen", sagt seine Frau.

Dank empfindet die Familie vor allem angesichts guter Freunde, die ihnen den Neustart erleichterten und zu Stammgästen in ihrer Wohnung wurden. Dazu gehört neben Roland Stolz, Stefan Kaiser und Brigitte Lehmeyer sowie Mathias, Jule und Finja Hauk vor allem Daniela Kaiser-Hauk, die als Ehrenamtliche das Glück hatte, die Familie seit ihrer Ankunft in Höpfingen begleiten zu dürfen. "Wir haben auch eine Tante in Deutschland – und das ist unsere Dani", freuen sich die Kinder.