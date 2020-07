Osterburken. (F) Der Gewerbeverein Osterburken hat für die Römerstadt ein neues Gastronomieverzeichnis erstellt, dessen Zusammenstellung sämtlicher gastronomischer Angebote von Kuchenspezialitäten, Döner, Pizzen, griechischen Spezialitäten und Hähnchen bis hin zum schmackhaften Eis reicht. Der mehrseitige, von der Firma In-Design, Bernhard Schieß (Osterburken) sehr informativ gestaltete Flyer wurde am Dienstagabend von den beiden Vorsitzenden des Gewerbevereins Erwin Knörzer-Ehrenfried (der auch die Idee dazu hatte) und Gunter Hofmann sowie von Vorstandsmitglied Bernhard Schieß im Beisein von Bürgermeister Jürgen Galm im Bürgersaal des Rathauses vorgestellt. Er soll in einer Auflage von 5000 Exemplaren in den nächsten Tagen kostenlos an alle Haushalte verteilt und auch in den Gaststätten ausgelegt werden. Ein Prospekthalter soll auch am Bahnhof angebracht werden.

Der neue Flyer wurde am Dienstag von den beiden Vorsitzenden des Gewerbevereins (Erwin Knörzer-Ehrenfried und Gunter Hofmann) sowie Vorstandsmitglied Bernhard Schieß und Bürgermeister Jürgen Galm im Rathaus vorgestellt. Foto: Helmut Frodl

Erwin Knörzer-Ehrenfried ging in seiner Ansprache auf den Grundgedanken der Aktion ein und sagte, dass die von der Bundesregierung veranlassten Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der derzeitigen Corona-Pandemie das Hotel- und Gaststättengewerbe auch im Bauland ganz empfindlich getroffen hätten. Durch die sehr kurzfristige Schließung brachen die Umsätze der Gastronomie von heute auf morgen fast vollständig weg. Finanzielle Unterstützung durch Einmalzahlungen der Bundesregierung war für viele Mitglieder nur "ein Tropfen auf den heißen Stein" und konnte die weiterlaufenden Kosten bei Weitem nicht decken.

Die zwischenzeitlichen Lockerungen der Maßnahmen seien zwar ein erster Schritt zurück zur Normalität. Nach Aussagen der Gaststättenbetreiber, so der Vorsitzende, laufe der Besuch der Gäste aber noch sehr zurückhaltend, denn es stünde einfach noch viel Verunsicherung im Raum. Viele gebuchte Termine wie Familienfeiern oder Hochzeiten seien in den Herbst oder gar ins nächste Jahr verschoben worden. Die örtliche Gastronomie brauche deshalb die Solidarität der Bevölkerung.

So wurde die Idee eines Werbeflyers des Gewerbevereins geboren, der einen Beitrag dazu leisten soll, die Angebote der Osterburkener Gastronomie zu bewerben und auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Der ansprechende und farbenfroh gestaltete Flyer sei ein wichtiger Beitrag hierzu. Er beinhalte ein umfangreiches Verzeichnis mit sämtlichen gastronomischen Angeboten der Restaurants, Gaststätten, Bistros, mit Bäckereien, Kaffee und Kuchen und dem Eiscafé in der Römerstadt. Coronabedingt können die hier angegebenen regulären Öffnungszeiten vorerst aber noch abweichen, ergänzte Bernhard Schieß.

Schieß informierte zudem darüber, dass der Flyer ab der kommenden Woche auch im Internet präsent sein werde. Mit ein wichtiger Grund, weshalb der Gewerbeverein diese Aktion forciert habe, sei auch, dass sowohl das Brückenfest als auch der Killianimarkt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssten, ergänzte Schieß.

Ob der "Borkemer Herbst", verbunden mit einem geplanten Naturparkmarkt, am ersten Oktoberwochenende stattfinden könne, sei derzeit noch nicht abschließend geklärt, ergänzte hierzu Bürgermeister Galm, der sich auch über die Herausgabe dieses Flyers und die damit verbundene Aktion sehr freute. Nachdem die Gastronomie jetzt wieder geöffnet habe, könne auch er feststellen, dass noch sehr große Zurückhaltung bei der Bevölkerung vorhanden sei. Diese Aktion des Gewerbevereins bezeichnete er daher als eine tolle Idee, um die Gastronomie in der Stadt wieder in das Bewusstsein der Einwohner zu rücken. Der Anfrage des Gewerbevereins über eine finanzielle Beteiligung der Stadt habe man daher gerne zugestimmt. Die Angebote seien sehr vielfältig: Alle gastronomischen Wünsche und Vorlieben der Gäste könnten erfüllt werden, sei es ein Vesper, Kaffee oder ein Essen im Restaurant. Wichtig sei für ihn ebenso, dass die Angebote auch online eingesehen werden können. Galm hoffte auf eine gute Resonanz der Bevölkerung, um die örtliche Gastronomie zu unterstützen.

Vorsitzender Knörzer-Ehrenfried könnte sich auch vorstellen, wie er abschließend betonte, dass der Gewerbeverein in nächster Zeit einen Werbeflyer für die örtlichen Handwerker und Dienstleister erstellen werde.