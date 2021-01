Antonia und Robert Roso von der Pizzeria „Dolce Vita“ in Hardheim bieten ihre Spezialitäten im Lockdown zum Abholen und per Lieferservice an. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) "Dolce Vita" bedeutet "süßes Leben". Danach ist Antonia und Robert Roso als Betreiber der gleichnamigen Pizzeria im Hardheimer Sportheim an der Querspange derzeit nicht zumute: Das einladend möblierte Lokal eröffnete zum 1. August 2020 seine Pforten und hat damit bislang noch keinen "normalen" Wirtschaftsbetrieb erlebt.

Dennoch sei der Sommer nicht zuletzt dank zahlreicher treuer Stammgäste aus Höpfingen, wo die Familie zuletzt eine Pizzeria in der Heidelberger Straße geführt hatte, überraschend gut verlaufen. Auch die Bilanz des Herbstes könne als zufriedenstellend beurteilt werden. "Unser Haus und gerade in der warmen Jahreszeit unsere Terrasse erfuhren guten Zuspruch", erklären die gelernten Köche, auf deren Speisekarte sich kroatische und italienische Gerichte, aber auch deutsche Hausmannskost wie das panierte Schnitzel nach Wiener Art finden.

Trotzdem sei die Lage aktuell nicht besonders erquicklich: Die Schließung der Gastronomie sei im Hinblick auf die tatsächliche Bedrohung durch das Coronavirus zwar nachvollziehbar, in ihrer schlussendlich angewandten Weise aber "verrückt und überzeichnet", so die Rosos. Vor allem angesichts bestens eingespielter und umfassender Hygieneregeln könne man den Schritt nicht gutheißen: "Es gab keinen Gast, der kein Verständnis gezeigt oder Regeln gebrochen hätte", blickt Robert Roso zurück und spricht von einer "für den ganzen Berufsstand ernüchternden und tragischen Situation".

"Auch Gastronomen wie wir müssen die Lebenshaltungskosten decken können und eigene Interessen verteidigen", betont der gebürtige Kroate. Wohl verfüge man als reiner Familienbetrieb – die fünf Kinder der Familie arbeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit – über eine glücklichere Ausgangsposition als Betriebe mit zahlreichen Angestellten, doch müsse man sich trotzdem gewisse Gedanken machen: "Je länger es geht, umso stärker werden die Auswirkungen auf die Branche sein", vermutet Roso, der die von politischer Seite zugesagten Hilfen in die Nähe eines Papiertigers rückt. Allmählich könne der Eindruck entstehen, die Politik würde ihre Versprechen nicht einhalten. "Man fühlt sich im Stich gelassen, wenn nur ‚geprüft’ wird, aber letztlich nichts passiert und denkt, dass die Politiker das Volk einfach vergessen haben – sie selbst haben ja ihre Schäfchen im Trockenen", so der Gastronom.

Erfreulich seien dafür die starke Unterstützung durch den als Verpächter des Sportheims auftretenden TV Hardheim und die Treue der Stammgäste, die auch den Liefer- und Abholservice rege in Anspruch nehmen. Zwar sei zu beobachten, dass in Kurzarbeit stehende Leute weniger Geld für ihre Hobbys und das Essengehen ausgeben, doch biete man täglich warmes Essen an. Vorläufig jedoch nur in den Abendstunden: "Das Geschäft läuft abends besser", sagt Antonia Roso. Allgemein habe man sich dem Konsumverhalten auch bei der Auslieferung angepasst: "Da mancher Kunde seine Wohnung nur ungern verlässt, liefern wir in Hardheim und dem näheren Umkreis auf Wunsch direkt an die Haustür", erklärt sie.

Das jedoch könne nicht über einen wesentlichen Bestandteil im Leben eines jeden Wirts hinwegtäuschen: "Leere Tische sind ein beklemmender, wehmütig stimmender Anblick. Wo sonst Gäste und Freunde sitzen und lustig sind, herrscht nun gähnende Leere", erklären die beiden, die ihr Hobby zum Beruf machten und großen Wert auf erstklassige Rohstoffe sowie Fleisch vom regionalen Erzeuger legen.

Resignieren sei dennoch auch in diesen Zeiten "nicht drin": Die Lage sei zwar nicht gut, doch müsse man sich in Zuversicht üben und abwarten – z. B. auf den Sommer: Pünktlich zu den ersten Sonnenstrahlen soll die Terrasse vergrößert werden und noch mehr Gästen Raum bieten.

> Kontakt: Restaurant "Dolce Vita", Querspange 21, 74736 Hardheim. Tel. 06283/2287878; Mobil: 0170/6770797.

> Bestellungen: Montag Ruhetag; sonst jederzeit. Es ist ratsam, zwei Stunden vor der geplanten Abholung die Bestellung aufzugeben.

> Speisekarte: Im Internet unter www.tvhardheim.de.

> Die "Renner": Pizzen, Nudel- und Salatgerichte, Fisch.