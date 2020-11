Der „Bierbrunnen“ in der Würzburger Straße ist eine echte Traditionskneipe: Bereits seit 1978 gibt es das bei Jung und Alt beliebte Lokal. Foto: D. Rechner

Hardheim. (dore) "Der ,Bierbrunnen’ ist ein Treffpunkt für alle – vom Bauarbeiter bis zum Doktor, sozial schwächer gestellten Menschen oder Unternehmern, Jung oder Alt. Bei uns kommen alle zusammen", erklärt Oliver Pöschko (von seinen Gästen "Oli" genannt), Inhaber seit 2004, was die Hardheimer Kultkneipe ausmacht. Wenn sie geöffnet hat, was seit dem erneuten Lockdown in der Gastronomie im November momentan leider nicht der Fall ist. Die Geselligkeit fehlt den vielen Stammgästen des seit 1978 bestehenden Lokals sicher, doch immerhin können sie sich wie bereits im Frühjahr Essen und auch Getränke des "Bierbrunnens" nach Hause liefern lassen oder selbst Abholen. Im Liefer- und Abholservice haben Oli Pöschko und seine Frau Christine (bei den Gästen besser als "Chrissy" bekannt) bereits große Erfahrung: Den gibt es beim "Bierbrunnen" nämlich bereits seit Jahrzehnten, auch der Vorbesitzer hatte dies schon angeboten.

Die Bandbreite, aus der die Gäste auswählen können, umfasst die gesamte Speisekarte, die es auch im Kneipenrestaurantbetrieb gibt: Von Pizza über Pasta, Schnitzel, Salate bis zu halben Hähnchen, Hamburgern oder Sandwiches ist für jeden Geschmack etwas dabei. "Alles frisch und selbst gemacht", wie Oli Pöschko betont. Auch Getränke wie Cola, Fanta, Bier und Wein können bestellt werden.

"Beim ersten Lockdown im Frühjahr lief es mit dem Mitnehmessen/Lieferservice am Anfang zäh, es wurde dann aber besser und nicht nur von unseren Stammgästen ganz gut angenommen", erzählt Oli Pöschko. Die meisten Bestellungen kämen auch aktuell von außerhalb Hardheims: "Die Gegend um Richelbach, Heppdiel ist unser Schwerpunktgebiet."

Jetzt im November sei es jedoch generell wieder zurückgegangen – das sieht der Inhaber auch darin begründet, dass mittlerweile "jeder Essen zum Mitnehmen anbietet". Deshalb habe man sich beim "Bierbrunnen" etwas Neues überlegt: Seit Montag können die Kunden Essen und Getränke über die "Bierbrunnen Hardheim"-App bestellen. "Damit ist sogar eine komplett kontaktlose Übergabe möglich", erklären Oli und Chrissy Pöschko. Das Essen kann bereits online bezahlt werden und es wird ohne Kontakt vor die Haustüre gestellt: "Wir klingeln, damit die Gäste wissen, dass das Essen da ist, und dann sind wir schon wieder weg", erklären die beiden den einfachen Vorgang. In diesen Corona-Zeiten eine gute Idee und eine Möglichkeit, auch für Menschen in Quarantäne, Essen nach Hause zu bestellen.

Die Situation sei schon im ersten Lockdown sehr angespannt gewesen, insbesondere was das Personal betreffe, erklärt Oli Pöschko. Aushilfskräften, die zum Beispiel hauptberuflich im Pflegebereich arbeiten, sei es von ihrem Chef in Corona-Zeiten verboten worden, für den "Bierbrunnen" zu arbeiten. Den Koch habe er in Kurzarbeit schicken müssen.

Als rettende Hand habe sich schon damals Stieftochter Sarah Groß (19) erwiesen, die eigentlich eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau macht und bis heute beim "Bierbrunnen" aushilft. "Ohne sie hätten wir es nicht hinbekommen", betonen Oli und Chrissy Pöschko.

Finanziell bedeute die erneute Schließung große Verluste: Bereits im Frühjahr seien zwischen 30 und 40 Prozent des Gesamtumsatzes weggebrochen, jetzt gehe es "Richtung 50 Prozent", sagt Oli Pöschko. Man habe viele Stammgäste "aus allen Richtungen". Viele kämen auch am Wochenende zum "Live"-Fußball schauen. Die Bundesligaspiele können im "Bierbrunnen" über zehn Flachbildschirme geschaut werden. Dazu spielten ab und zu Livebands, die ebenfalls Gäste anzögen, ergänzt Chrissy Pöschko. Auch die Fastnacht werde wegfallen. "Das sind alles Umsatzbringer, die mit dem Lockdown wegfallen", so Oli Pöschko.

Ein Antrag – der nur vom Steuerberater oder Rechtsanwalt gestellt werden könne – auf Erhalt der 75 Prozent Ausgleichszahlung durch den Staat sei bislang noch nicht möglich. "Ich habe aber heute Morgen erfahren, dass die Formulare in dieser Woche online verfügbar sein sollen", informiert der 49-Jährige. "Wir hoffen natürlich, dass wir Hilfen bekommen, aber wir brauchen sie nicht nur jetzt, sondern auch im Dezember", stellt Oli Pöschko klar, denn er glaubt nicht, dass er den "Bierbrunnen" in diesem Jahr nochmal öffnen darf. Er ist bereits seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig und habe "alle Höhen und Tiefen erlebt, auch schlimmere Zeiten als jetzt".

Doch den aktuellen Lockdown könne er nicht nachvollziehen: "Das Konzept mit Öffnungszeiten bis 23 Uhr war gut. Die Leute haben sich an die Regeln gehalten." Die Probleme kämen nicht aus der Gastronomie, jeder Wirt sei bestrebt, die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Vielmehr seien die privaten Treffen problematisch, denn das sei viel unkontrollierter als in einer Gaststätte. "Und die Leute treffen sich weiterhin privat", meint Oli Pöschko. Die Zukunft sieht er "schwierig. Viele Gastronomen werden es zum Jahresanfang sehr schwer haben, wenn auch noch alle Rechnungen kommen."

> Kontakt: Kneipenrestaurant "Bierbrunnen", Würzburger Straße 27, Hardheim, Telefon 06283/1200.

> Bestellungen: Sonntag bis Donnerstag von 17 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 21.30 Uhr. Entweder telefonisch oder online über die "Bierbrunnen Hardheim"-App, die man über den "Google-Play"-Store oder den "Apple"-Store vom Smartphone aus herunterladen kann.

> Speisekarte: Auf der Facebook-Seite des "Bierbrunnens" und auf der App.

> Die "Renner": die Pizzen und laut Oli Pöschko in letzter Zeit die halben Hähnchen.