Adelsheim. (ahn) Ein saftiges Steak zu einem kühlen Bier, das Ganze an einem lauen Sommerabend im Biergarten und in angenehmer Gesellschaft – Adelsheim ist für diese verlockende Post-Lockdown-Vorstellung bereit: Am Freitag, 5. März, eröffnet nämlich in der Unteren Austraße 18 das "Roadhouse", das mit seiner deutsch-amerikanischen Küche in den letzten Jahren in Eberstadt seine Gäste, die zum Teil aus Walldürn oder Billigheim kamen, verwöhnt hat.

"Wir freuen uns, hier in Adelsheim zu sein, und sind zuversichtlich, dass es hier noch besser laufen wird als in Eberstadt", meint Kerstin Kellum, die mit ihren drei Söhnen Nikki, Joshua und Tarek das "Roadhouse" führt. Dabei wird es gar nicht so leicht werden, den früheren Erfolg zu toppen. Denn im Buchener Stadtteil "hat das Geschäft geboomt", wie Kellum verrät. Und zwar gerade während des ersten Lockdowns, in dem man einen Abholservice angeboten hat.

Dann kamen allerdings technische Mängel im Gebäude in die Quere, deren Reparatur sich nicht gelohnt hätte. So beschloss die dreifache Mutter mit ihren Söhnen, einen neuen Standort zu suchen. Bei ihren Recherchen stießen sie auf das Gebäude in der Unteren Austraße, in dem sich vormals eine Cocktail- und Shisha-Bar befand.

Bei einem Besichtigungstermin waren Kellum und ihre Söhne sofort Feuer und Flamme, denn die größte Frage, ob sich denn eine Küche unterbringen ließe, konnte mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden. "Wir haben überhaupt keine Bedenkzeit gebraucht", sagt die Gastwirtin. "Nicht nur ist es ja in Adelsheim klasse, weil es hier alles vom Bahnhof über Ärzte bis zu Schulen und Banken gibt, sondern genauso toll sind auch der Gewölbekeller und der Biergarten am Bachlauf. Besser kann man es kaum haben."

Und der Gewölbekeller hat in der Tat seine ganz eigene Anziehungskraft. Die dicken Steinwände geben den vier Gasträumen ein einladendes und uriges Flair. Einer der Räume soll wahrscheinlich in ein Raucherzimmer umgewandelt werden. Ansonsten gibt es natürlich eine Theke sowie zwei bestuhlte Räume. Insgesamt bietet das "Roadhouse" Platz für rund 50 Gäste – im Inneren.

Der großflächige Biergarten im Außenbereich bietet nochmals viele Sitzmöglichkeiten und steht dem Gewölbekeller in puncto Attraktivität in nichts nach. Im Gegenteil: Beim beruhigenden Rauschen der vorbeifließenden Seckach kann man so richtig die Seele baumeln lassen.

Damit dies für die erwachsenen Besucher möglichst störungsfrei verläuft, ist ein fünf auf drei Meter großer Sandkasten unter dem großen Walnussbaum, der auf dem Gelände steht, geplant. "Wir wollen zum einen den Kindern etwas bieten, aber zum anderen auch, dass sich die Eltern entspannen können", so die Inhaberin. Um das Angebot für Familien zu komplettieren, sind auch Hunde im Biergarten willkommen.

Außerdem wird es für den Außenbereich eine Außentheke mit Zapfanlage geben. "Und ein Grill darf natürlich auch nicht fehlen", so die Gastwirtin.

Auf dem können dann die Spezialitäten des Hauses zubereitet werden, die Kellum aus ihrer Zeit in den USA mitgebracht hat. Wie etwa die Spareribs, die Whiskey-Pepper-Steaks, die Chili-Cheese-Schnitzel oder auch die Elsässer Flammschnitzel, also Schnitzel mit Flammkuchenbelag. Alles natürlich hausgemacht ohne Geschmacksverstärker oder unnötige Zusatzstoffe.

Diese Gerichte waren bereits zu Eberstadter Zeiten die Renner. Und noch ein Erfolgsrezept hat man mitgenommen, nämlich ein musikalisches: Jeden letzten Samstag im Monat legt ein DJ – passend zum Konzept – Country und Rockmusik auf. Zudem sind noch Veranstaltungen wie Afrika-Nächte geplant. Auch Bands und Musiker sind gern gesehen. "Darüber hinaus sind natürlich auch sämtliche Vereine willkommen", so Kellum, die darauf hinweist, dass auch Fußball-Live-Übertragungen geplant seien. Und wenn eine kleine Gruppe noch länger als bis zur offiziellen Schließzeit um 22 Uhr bleiben will, sei das natürlich auch kein Problem.

Doch nun steht am Freitag erst einmal die Eröffnung an – wegen Corona ohne große Feierlichkeiten. "Es ist schade, dass wir im Lockdown öffnen müssen, aber wir wollen jetzt einfach loslegen", so die Inhaberin. Ab Freitag wird dann ein Abholservice mit Essen "to go" angeboten (weitere Infos siehe Kasten).

"Für die Zeit im Lockdown und vor allem danach suchen wir noch Mitarbeiter im Service-Bereich", informiert Kerstin Kellum. Denn wie gesagt: Die Familienmitglieder sind zuversichtlich, dass das "Roadhouse" gut laufen werde – und somit die Arbeitstaktung entsprechend hoch ist. "Die Resonanz von unseren Stammkunden auf die Neueröffnung ist auf jeden Fall schon einmal super", meint Kellum, die vor allem der Öffnung des Biergartens entgegenfiebert. "Ich hoffe, dass zur Eröffnung auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt kommt."

"Selbstverständlich bin ich da", sichert Bernhardt auf Anfrage der RNZ zu. Und das nicht nur zur Eröffnung. "Ich freue mich immer, wenn ich neue Geschmäcker und Speisen entdecken kann. Insofern warte ich nur auf den Tag der Eröffnung und bedauere lediglich, dass man die Eröffnung am 5. März nicht im Restaurant selber feiern kann, sondern auf das Abholangebot angewiesen ist."

Und auch wenn es "um das gastronomische Angebot in Adelsheim gar nicht so schlecht bestellt" sei: "Es ist ein absoluter Glücksfall für Adelsheim, dass Frau Kellum und ihr Team den wunderschönen Gewölbekeller in Adelsheim für sich entdeckt haben und dort ihr ,Roadhouse‘ eröffnen", so Bernhardt. "Dieser Gewölbekeller hat eine lange gastronomische Tradition in Adelsheim, und durch den Biergarten direkt am Seckachufer hat diese Örtlichkeit das Potenzial, im Sommer zum Magneten für Biker, Fahrradfahrer und Wanderer zu werden."

Info: Ab Freitag, 5. März, kann man von mittwochs bis samstags ab 12 Uhr seine Wunschgerichte unter Telefon 06291/4154061 bestellen. Das Essen kann dann ab 17 Uhr in der Unteren Austraße 18 abgeholt werden. Den Eingang der Gaststätte erreicht man über den Hof. ahn