Hardheim. (rüb) Gleich zwei gastronomische Betriebe in Hardheim haben dieser Tage ihre Pforten bis auf Weiteres schließen müssen. Der Pizza-Abhol- und Lieferservice "Pavone" in der Würzburger Straße (früher Metzgerei Böhrer) hatte erst vor gut einem Jahr eröffnet. "Bis Freitag geschlossen" steht nun handschriftlich am Eingang. Nur welcher Freitag gemeint ist, steht nirgends. Nach RNZ-Informationen ist der Betreiber schon auf und davon.

Des Weiteren hat das 2016 von Christos Neofotistos in der Bürgermeister-Henn-Straße eröffnete "Poseidon" seine Türen für die Gäste geschlossen. Das griechische Lokal hatte sich seither eines guten Zuspruchs erfreut. Aus gesundheitlichen Gründen musste der Wirt nun aufhören. Dem Vernehmen nach ist der Eigentümer des Gebäudes aber bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern.