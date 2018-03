Walldürn. (chh) Was lange währt, wird nach Vollendung meist umso freudiger in Empfang genommen. Nicht anders war es bei der Feierstunde am Freitagvormittag zur (Wieder-)Eröffnung der Sporthalle in der Frankenlandschule. Nach drei Monaten über Plan bei der Dauer der Umbau- und Sanierungsarbeiten konnte Schulleiterin Felizitas Zürn schließlich festhalten: "Das lange Warten hat sich gelohnt". Uneingeschränkte Zustimmung kam nicht nur in den Ausführungen der zahlreich anwesenden Repräsentanten des regionalen politischen Lebens zum Vorschein, sondern auch insgesamt im Geist der Veranstaltung.

Vor den voll besetzten Reihen der Schülerschaft eröffnete Richard Maurer die Feierstunde mit dem "Nocturne" von Chopin am Piano. Schulleiterin Zürn übernahm anschließend die Begrüßung von Gästen, Grußwortrednern, Lehrerkollegium, Sportfachschaft, Förderverein und allen Schülern. "Wir haben heute allen Grund zum Feiern, denn wir wollen die Begeisterung über das Ergebnis der Sanierungen und Ergänzungen mit Ihnen allen teilen." Heraus gekommen sei eine "äußerst gelungene Sporteinrichtung" mit modernem Sanitärbereich und neu geschaffenem Fitnessraum. "Sehr zufrieden sind wir mit der Tatsache, dass jetzt alle aktuellen Sicherheitsstandards berücksichtigt sind".

Zürn richtete Dankesworte an den Neckar-Odenwald-Kreis als Schulträger. Es seien jetzt "nur noch Kleinigkeiten" wie Schließfächer, Garderoben oder Basketballkörbe zu erledigen. "Bis zu deren Nachlieferung leben wir auch noch mit dieser Verzögerung." Die Anwesenheit der politischen Repräsentanten wertete sie "als Zeichen dafür, dass die Jugendlichen im ländlichen Raum bei unseren Politikern aus der Region einen hohen Stellenwert einnehmen".

Nach Dank an die Nardini-Schule, die zwischenzeitlich als Ausweichquartier gedient hatte, stellte Landrat Achim Brötel den Verlauf des Projekts im Detail vor. Dass es trotz frühzeitigem Planungsbeginn am Ende "fast noch ein Hindernislauf geworden ist" mit der Sanierung, sei auf einige auswärtige Sorgenkinder in Sachen Termintreue zurückzuführen. "Auf unsere kreisansässigen Betriebe war und ist hingegen 100 Prozent Verlass", so der Landrat.

Aus der ursprünglichen Absicht, nur die Sanitäranlagen zu erneuern, habe sich schnell die Erkenntnis entwickelt, dass der Handlungsbedarf erheblich größer sei. Die nun entstandene Generalüberholung mit Gesamtkosten von ca. 710.000 Euro entspreche in etwa den Kosten des gesamten Hallenneubaus von 1,4 Mio. DM im Jahr 1971. Neben den erwähnten Gewerken seien im Bauzeitraum von Juni 2017 bis Februar 2018 zudem noch beispielhaft vollendet worden: Erneuerung der gesamten technischen Installation, Erweiterung und brandschutztechnische Ertüchtigung der Lüftungsanlage, energetische Erneuerung der Hallenbeleuchtung inklusive LED-Technik.

Brötel dankte "den bewährten Händen unserer eigenen Mannschaft im Landratsamt" ebenso wie den externen Fachplanern. Knapp die Hälfte der Bausumme sei auf Unternehmen aus dem Kreis entfallen. Die Landesregierung habe sich über einen Zuschuss von 154.500 Euro aus der kommunalen Sportstättenbauförderung beteiligt. Auch die Frankenlandschule steuerte ihren Teil aus dem eigenen Budget bei. Nach Dank an "unser Team hier vor Ort" mit Schulleiterin Zürn und Stellvertreter Torsten Mestmacher, der das Projekt federführend betreut habe, sowie dem Hausmeisterteam um "Allzweckwaffe" Torsten Schwing schloss Brötel seine Ausführungen mit herzlichen Glückwünschen.

Das von Carolin Kemmerer und Marcel Ditrich mit Gitarre und Stimme dargebotene "Perfect" (Ed Sheeran) leitete über zu den Grußworten. Landesminister Peter Hauk zeigte dabei die Mechanismen der Landesfinanzierung am Projekt auf und hielt angesichts des gerade vergangenen Weltfrauentags fest: "Es hat drei Direktoren gebraucht, und eine Frau hat es geschafft." MdB Alois Gerig und Adalbert Hauck als Vorsitzender des Elternbeirats schlossen sich der Freude und den Glückwünschen an. Für die Schülerschaft versprach Sprecher Sven Kripner, dass "wir die Halle in einer Weise nutzen werden, dass sie auch die kommenden 20 Jahre gut erhalten bleibt".

Anschließend segneten Stadtpfarrer Bregula und Pfarrer Kress konfessionsübergreifend die Halle im Rahmen eines kurzen Wortgottesdiensts. Ausgangs dankte Schulleiterin Zürn allen Mitwirkenden und Unterstützern. Jan König (Klarinette) und Marcel Ditrich (Piano) spielten zum Abschluss "Wild cat blues" von Chris Barber, anschließend zeigten die Schüler bei Vorführungen zu Parcours und Modern Dance den eigentlichen Zweck der Halle. Ein Rundgang, verbunden mit einem Umtrunk, rundete die Feier ab.