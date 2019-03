Eine neue Flutlichtanlage in LED-Technik wurde jetzt im Frankenland-Stadion in Buchen installiert. Foto: Tabea Laier

Von Tabea Laier

Buchen. Seit Dienstag laufen die Umrüstungsarbeiten der Flutlichtanlage des Frankenland-Stadions in Buchen. Umgestellt wird die aus den 1970er Jahren stammende Halogenbeleuchtung in eine hochmoderne LED-Technik. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 50.000 Euro.

Die Vorteile der neuen Beleuchtungsanlage sind vielseitig. Zum einen seien die neuen LED-Anlagen viel energiesparender. So hätte die veraltete Halogenbeleuchtung 2500 Watt pro Leuchtmittel einschließlich Vorschaltgerät gebraucht, die neue Technologie dagegen brauche nur 1700 Watt pro Leuchtmittel bei einhundertprozentiger Nutzung, wie die beauftragte Firma Kempf aus Walldorf erklärt.

Zudem sei die neue Anlage dimmbar, bei einem ganz normalen Training müsse man nun also nicht mehr die volle Leuchtkraft einstellen, sondern man könne die Beleuchtungsstärke an die jeweiligen Bedingungen anpassen.

Somit können von nun an sowohl Stromkosten eingespart als auch die Umwelt geschont werden.

Davon abgesehen sei die gesamte Anlage präziser steuerbar und die Leuchtmittel würden schneller hell. "Die alte Beleuchtung war eine Katastrophe. Es hat manchmal fünf Minuten gedauert, bis die Lichter überhaupt angingen", so der Vorsitzende, Kurt Bonaszewski, vom TSV Buchen. Durch die gleichmäßigere Beleuchtung würden somit auch stark differierende Hell-Dunkel-Zonen entfallen.

Für die Sportler des TSV Buchen und die anderen Nutzer der Anlage bieten sich nun noch bessere Bedingungen bei Abend- und Nachtveranstaltungen im Freien.

Laut "Nationaler Klimaschutzinitiative" des Bundesumweltministeriums, das das Projekt mit einer Förderquote von 30 Prozent unterstützt, ließen sich durch derartige Maßnahmen mindestens 50 Prozent des CO²-Ausstoßes einsparen. Die sonstige Finanzierung des 50.000 Euro schweren Projekts erfolgt durch den Badischen Sportbund, die Stadt Buchen, die Sparkassenstiftung Neckar-Odenwald, die Volksbank Franken im Rahmen von Crowdfunding, den TSV Buchen und viele Spender. "Nur durch die vielen Unterstützer konnten wir uns dieses Projekt leisten. Nun haben wir Sportstätten, die in einem sehr gutem Zustand sind", betont Kurt Bonaszewski.

Ursprünglich sollten die Umrüstungsmaßnahmen schon an diesem Wochenende abgeschlossen sein, witterungsbedingt zieht sich die Messung der richtigen Einstellungen der Leuchtmittel in Bezug auf die Helligkeit jetzt aber doch noch ein bisschen länger hin. Man rechnet aber damit, dass diese Messungen am Montag beendet werden können.