Wo kommt das Teilchen hin? Motive wie den Buchener Osterbrunnen mit Blick in die Marktstraße gibt es bislang nur als Puzzle-Unikat. Nun möchte die Stadt ein Buchen-Puzzle auf den Markt bringen und hat dafür mit der RNZ einen Fotowettbewerb gestartet. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Puzzeln ist in: Bundesweit stieg der Umsatz mit Puzzles für Erwachsene im letzten Jahr um mehr als 60 Prozent. Allein der deutsche Marktführer hat im vergangenen Jahr weltweit 28 Millionen Puzzles verkauft. Die Branche profitiert als eine der wenigen von der Coronakrise: Da viele andere Freizeitbeschäftigungen weggebrochen sind, haben viele Menschen das Puzzeln als Hobby entdeckt.

Besonders beliebt sind Städte und Landschaften. Wer hier bei uns regionale Motive sucht, tut sich bislang aber schwer. Das soll sich nun ändern: Die Stadt Buchen möchte im Herbst ein Buchen-Puzzle aus 1000 Teilen veröffentlichen und startet deshalb gemeinsam mit der RNZ einen Fotowettbewerb. Gesucht wird das schönste Motiv. Dem Gewinner winkt nicht nur die Ehre, dass sein Foto zum Puzzle wird, sondern auch ein attraktiver Hauptpreis.

Der britische Kupferstecher John Spilsbury hat 1760 mit einer Laubsäge aus einem dünnen Mahagoni-Brettchen die Formen der englischen Grafschaften gesägt und damit das erste Puzzle der Welt erfunden. Seither ist viel passiert, und inzwischen gibt es sogar dreidimensionale Puzzles und Firmen, die sich auf personalisierte Puzzles spezialisiert haben.

Hintergrund Teilnahme-Bedingungen > Teilnehmen darf jedermann: Man muss also nicht unbedingt ein Buchener sein, um das Foto für das Buchen-Puzzle zu schießen. Das eingereichte Motiv muss dagegen Buchen oder einen der Stadtteile zeigen. [+] Lesen Sie mehr Teilnahme-Bedingungen > Teilnehmen darf jedermann: Man muss also nicht unbedingt ein Buchener sein, um das Foto für das Buchen-Puzzle zu schießen. Das eingereichte Motiv muss dagegen Buchen oder einen der Stadtteile zeigen. Ortsansichten sind ebenso möglich wie einzelne Gebäude und Straßenzüge oder Landschaften. > Die Fotos müssen in druckfähiger Auflösung im jpg-Format eingereicht werden. Jeder Teilnehmer kann sich mit maximal drei Motiven beteiligen. Die E-Mail-Adresse: red-buchen@rnz.de. Betreff: Fotowettbewerb. Einsendeschluss ist Sonntag, 6. Juni 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. > Durch die Einsendung versichert der Teilnehmer, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt und dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Gleichzeitig räumt jeder Teilnehmer der Stadt Buchen und der Rhein-Neckar-Zeitung die Nutzungsrechte an den eingesandten Fotos ein – für die mögliche Verwendung als Puzzle, aber auch für die Berichterstattung über den Wettbewerb. (rüb)

[-] Weniger anzeigen

Wissenschaftler sind sich einig, dass Puzzeln ein sinnvolles Hobby ist: Beim Suchen nach den passenden Teilchen werden viele kognitive Fähigkeiten trainiert, etwa das Erkennen von Formen sowie das räumliche Denken. Davon profitieren Erwachsene und Kinder. Sich konzentrieren und in Geduld üben zu können – dafür können Puzzles eine gute Hilfestellung bieten.

Puzzeln schult aber nicht nur die Aufmerksamkeit und die Ausdauer, sondern auch die Frustrationstoleranz. Denn manchmal ist es schon fast zum Verzweifeln, wenn sich eine Lücke partout nicht füllen lassen möchte. Auf der anderen Seite kennen nur Puzzleliebhaber das Glücksgefühl, wenn das eine gefühlte Ewigkeit lang gesuchte Teilchen endlich gefunden ist, wenn eins zum anderen passt und Zug um Zug ein Bild entsteht.

Welches Bild wird wohl beim Buchen-Puzzle entstehen? Ein Blick vom Wartturm auf Buchen? Eine Momentaufnahme aus dem romantischen Fachwerkstädtchen? Eine Aufnahme der charakteristischen Landschaft von Odenwald und Bauland? Oder macht am Ende ein Motiv aus einem der Stadtteile das Rennen? Klar ist auf jeden Fall: Das schönste Foto ist nicht unbedingt das beste Puzzle-Motiv. So schön ein strahlend blauer Himmel sein mag – ist er auf dem Foto zu groß und zu dominant, wird das Puzzlen schnell eintönig und möglicherweise auch zu schwierig.

Das Gewinnerfoto zu ermitteln, wird also keine leichte Aufgabe. Eine Jury wird sich dieser Herausforderung stellen. Das Puzzle wird dann im Sommer produziert, so dass es ab Herbst gekauft werden kann – rechtzeitig zur kalten Jahreszeit, der Hochzeit des Puzzlens. Es wird in einer Auflage von 400 Exemplaren hergestellt.

Zwar kann es nur einen Sieger geben – also nur ein Motiv, das zum Puzzle wird – aber zur Belohnung wird es mehrere Preise für die erfolgreichsten Teilnehmer geben. Als Hauptgewinn wartet eine digitale Kompaktkamera vom Typ Sony DSC-H300B im Wert von rund 200 Euro, gestiftet von der Rhein-Neckar-Zeitung.

Wer teilnehmen möchte, hat rund neun Wochen Zeit, auf Motivjagd zu gehen. Das nun beginnende Frühjahr bietet sicherlich reichlich Gelegenheit. Natürlich dürfen sich die Hobby-Fotografen aber auch in ihrem Archiv bedienen und dort ihren Favoriten raussuchen.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns auf viele Einsendungen – und auf ein Buchen-Puzzle, das ab Herbst seinen Besitzern schöne Stunden und so manchen Glücksmoment beschert.