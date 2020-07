In Buchen – hier im Baugebiet „Bremmwiese“ – wird fleißig gebaut: Familien werden auch weiterhin von der Stadt beim Kauf von Bauplätzen unterstützt. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Um junge Familien an Buchen zu binden und gleichzeitig die innerörtliche Sanierung zu fördern, hat die Stadt 2013 ein Förderprogramm auf die Beine gestellt, das Familien beim Bauplatz- und beim Gebäudekauf unterstützt. Der Gemeinderat beschloss am Montag, diese Zuschüsse auch künftig zu zahlen, mindestens bis Ende 2022.

"Ziel war es, die Folgen des demografischen Wandels abzumildern", zeigte Bürgermeister Burger eingangs auf. Die Förderrichtlinie ist zweigeteilt: Teil A fördert den Kauf von Bauplätzen durch Familien mit einer Förderung von 1,5 Prozent des Bauplatzpreises sowie einer Zahlung von 1500 Euro pro Kind.

Die Förderung nach Teil B beschränkt sich auf den Erwerb von Gebäuden in festgelegten innerörtlichen Bereichen. "Damit möchten wir Familien dazu motivieren, in ältere Gebäude zu investieren", so Burger. Hier werden 1,5 Prozent des Kaufpreises bezahlt sowie fünf Jahre lang eine Grundförderung von 300 Euro pro Jahr sowie 650 Euro für jedes im Haushalt lebende Kind.

121 Familien wurden seither durch diese Förderrichtlinie unterstützt. Mit rund 300.000 Euro hat die Stadt den Erwerb von Bauplätzen gefördert, 230.000 Euro wurden als Zuschüsse für den Erwerb von Bestandsgebäuden bezahlt.

Als "wichtiges Signal für Familien" wertete Dr. Harald Genzwürker das Förderprogramm, das sich besonders dadurch auszeichne, dass es auch die Sanierung von Altbauten zum Ziel habe.