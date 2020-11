Mudau-Scheidental. (tra) "Im Flurneuordnungsverfahren Scheidental wird ein großer Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raumes geleistet. Dies liegt in erster Linie am Engagement der Akteure vor Ort. Und das unterstützen wir gerne mit den notwendigen Fördermitteln", sagte der Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Montag auf der Terrasse des Sportheims des VfR bei der Übergabe des siebten Bewilligungsbescheides für das Flurneuordnungsverfahren.

Somit gingen am Montag Landesmittel in Höhe von 237.000 Euro an die Teilnehmergemeinschaft. Mithilfe der letzten Bewilligung könne die Teilnehmergemeinschaft die noch ausstehenden Maßnahmen umsetzen. Dies seien der Ausbau des Hauptverbindungswegs zwischen Scheidental und der L524 sowie die naturnahe Gestaltung einzelner Uferabschnitte an Elz und Reisenbach.

"Nach Abschluss der Flurneuordnung ist Scheidental als Gemarkung komplett auf der Höhe der Zeit", sagte der Minister. Die Zeiten, in denen sich die Flurneuordnung allein auf die Landwirtschaft bezogen hat, seien vorbei. "Heute dient die Flurneuordnung nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch der Erholung, dem Tourismus und dem Verkehr." Von der Flurneuordnung profitiere auch die Umwelt: "In Gebieten, in denen eine Flurneuordnung durchgeführt wurde, ist die Artenvielfalt besser als zuvor", unterstrich der Minister.

"Das Land und der Bund unterstützen die Flurneuordnung landesweit mit jährlich rund 15 Millionen Euro und ermöglichen damit die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum", so Hauk. Mit dem Bau und Ausbau von bislang rund 20 Kilometern befestigter Wege würde im Verfahren Scheidental ein modernes Wegenetz für eine zukunftsfähige Bewirtschaftung geschaffen. Von diesem profitierten alle. So dienten die Wege nicht nur der Landwirtschaft, sondern seien auch Rad- und Spazierwege. Abschließend dankte Hauk allen Beteiligten für ihren Einsatz: "Ein gutes Zusammenwirken von Teilnehmergemeinschaft, Gemeinde und den beteiligten Behörden ist der Schlüssel zum Erfolg einer Flurneuordnung."

Die beiden Feldwege sollen bis zum Jahresende ausgebaut werden. Foto: Tanja Radan

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger dankte dem Minister für die Förderung. "Die Flurneuordnung ist ein Erfolgsprojekt. Es wurden Feld- und Waldwege angelegt, und ein Teil der Mittel floss in die Ortsflurbereinigung. So können die Bürger das Ergebnis jeden Tag sehen." Nun würden die letzten Maßnahmen realisiert. "Ich bin mit dem, was seit 2006 passiert ist, sehr zufrieden. Die Flurneuordnung dient Scheidental und der ganzen Region", sagte Rippberger.

Landrat Dr. Achim Brötel lobte die Umsetzung der Flurneuordnung: "Viele Maßnahmen sind fertiggestellt und entfalten ihre positiven Wirkungen." Die Modernisierung des Hauptwirtschaftsweges sei, so Brötel, für die Landwirtschaft äußerst wichtig. Der Ausbau des Weges sowie die drei ökologischen Ausgleichsmaßnahmen würden durch die Landesmittel zu 78 Prozent gefördert.

Der Landrat unterstrich, dass die moderne Flurneuordnung maßgeblich zur Entwicklung des ländlichen Raumes beitrage. "Eine Flurneuordnung ist schon lang nicht mehr nur eine Verbesserung der Agrarstruktur oder Flächenbereitstellung für Infrastrukturvorhaben, sondern sehr viel mehr", sagte Brötel.

Der Landrat ging anhand von Beispielen auf die Komplexität der Scheidentaler Flurneuordnung ein: Unterscheidental sei Anerbegebiet, in Oberscheidental gelte Realteilung. Es gebe viele zu schmale und nicht tragfähige Wege sowie oft nur geduldete Überfahrtsrechte. Ein weiterer Punkt sei, dass überall Spuren aus römischer Zeit zu sehen seien. Hinzu kämen Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie) und naturschutzrechtlich besonders geschützte Biotope wie der Quellbereich, die Talaue der Elz und die Talaue des Reisenbachs. Es gebe auch historische Entwässerungsgräben, die heute Lebensraum darstellten. Und 18 Hektar Streuobstwiesen würden nicht nur erhalten, sondern durch eine freiwillige Obstbaumpflanzaktion 2016 noch ergänzt. Nicht vergessen dürfe man, so Brötel, die 22 Hektar Christbaumkulturen. "Man kann deshalb wirklich sagen: Die Flurneuordnung hat Scheidental entscheidend vorangebracht."

Ortsvorsteher Klaus Schork sagte, dass mit der Instandsetzung der Gemeindeverbindungsstraße Klingenweg das "i-Tüpfelchen" auf die Flurneuordnung gesetzt worden sei. Die Maßnahme sei seitens der Gemeinde von Beginn an gewünscht worden, habe zunächst jedoch nicht berücksichtigt werden können. Die Finanzierung sei eine Gemeinschaftsleistung: Sie werde vom Land, der Gemeinde und der Teilnehmergemeinschaft gestemmt. "Scheidental freut sich auf diese Maßnahme", meinte der Scheidentaler Ortsvorsteher nach der Übergabe des Bewilligungsbescheids.