Höpfingen. (adb) Eine imposante Hilfsbereitschaft gilt dieser Tage vielerorts ukrainischen Flüchtlingen. Auch in Höpfingen, wo eine Gruppe um Walter Hilpert und Günter Hauk das Pfarrhaus nicht zuletzt dank zahlreicher Spenden in einen bezugsfertigen Zustand versetzt hatte, leben mittlerweile die ersten Ukrainer. "Sie kamen sukzessive und zumeist durch die Zuweisung des Landratsamts zu uns", informiert Walter Hilpert.

Das Haus sei derzeit voll belegt und zugleich eine Stätte überwältigender Dankbarkeit und Wärme. "Nach Höpfingen kamen nicht nur Erwachsene, sondern auch vier Kinder zwischen sieben und 14 Jahren", erklärt Günter Hauk und spricht von "bemerkenswerten menschlichen Erfahrungen".

Einer der Flüchtlinge sei überdies eine große organisatorische Hilfe: Seine guten Englischkenntnisse halfen bei der Kontaktaufnahme zwischen den "Höpfemern" und den Ukrainern. Dazu ist es schon mehrfach gekommen: Die Ukrainer besuchten ein Spiel des TSV Höpfingen im "Lochbach-Stadion" und stellten erfreut fest, dass ihre Nationalfarben Gelb und Blau auch die "Hoheitsfarben" des TSV sind. Zur Feier des Tages bekam jeder einen Schal. "Das gab ein tolles Hallo", merkt Günter Hauk an.

Allgemein versuchen die Ehrenamtlichen, den Flüchtlingen positive und aufbauende Erlebnisse und Begegnungen zu schenken: "Es sind furchtbare menschliche Schicksale dahinter, die einen sehr nachdenklich stimmen. Einige unserer Neuankömmlinge haben mir Fotos gezeigt, auf denen nur noch zerstörte Häuser zu sehen waren. Das geht wirklich zu Herzen", sagt Rosi Hauk.

Die Kommunikation macht unterdessen schon erste Fortschritte. "Geläufige, oft wiederholte Worte wie ,guten Morgen‘ sitzen teilweise schon. Ansonsten muss man mitunter mit den Händen und Füßen reden – irgendwie klappt es jedoch immer", erklärt Walter Hilpert. Als probates Hilfsmittel fungiert darüber hinaus eine selbstgebastelte große Uhr: Mit ihr werden den Flüchtlingen die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Linienbusse erklärt, da einige von ihnen bereits Ausflüge in die Region unternehmen.

"Das Interesse ist groß, in Deutschland Fuß zu fassen und die Sprache zu erlernen. So wächst auch der Bedarf an Deutschunterricht stetig", lässt Günter Hauk wissen und verweist auf spielerisches Lernen etwa durch Bücher und Lernpuzzles. "Es ist viel Arbeit, aber es macht auch Spaß – nicht zuletzt, weil so viel Herzlichkeit zurückkommt. Man spürt die Freude über jede ehrliche Begegnung und jeden gemeinsamen Lernfortschritt", betont der Höpfinger.

Besonders berührt sei man nach wie vor ob der zahlreichen Spenden sinnvoller Gebrauchsartikel: Neben vielen Privatpersonen auch aus umliegenden Orten spendete die örtliche Firma Leder-Kaiser neue Sweatshirts und Schultaschen. "Schule" ist ohnehin ein gutes Stichwort, wie Walter Hilpert anfügt. "Sobald die Formalitäten erledigt sind, sollen die Kinder die Höpfinger Schule besuchen", lässt er wissen.

"Völlig offen" seien jedoch die auf Zukunft gesehenen mittel- und langfristigen Ziele vor allem der an Arbeit interessierten Erwachsenen: "Es kann noch nichts geplant werden. Das hängt aber auch stark von der politischen Situation in der Ukraine ab – natürlich hoffen wir alle, dass sich die Lage entspannt, aber das letzte Wort liegt leider nicht bei uns", erklären die rührigen Helfer.