Hardheim. (RNZ) Das zur Untersuchung des Windkraftanlagenplangebiets am Kornberg eingesetzte Büro Beck hat in einer Stellungnahme auf die Vorwürfe von Naturschutzbund Rhein-Neckar-Odenwald (Nabu) und Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz Hardheim (BGN) reagiert. Die hatten dem Planungsbüro vorgeworfen, sein Gutachten sei unvollständig und nicht objektiv. Man habe geradezu den Eindruck, dass man regelrecht "blind" durch den Wald gelaufen sei, lautete das Fazit der Bürgerinitiative. Dagegen bezieht das Büro Beck nun Stellung, indem es Einblick in die Arbeit eines Gutachters gibt.

Biologe Dr. Rainer Scherer hat den Kornberg auf gefährdete Fledermausarten überprüft.

Mit Rainer Scherer hat das Planungsbüro einen anerkannten Biologen eingesetzt, der die Fledermaushabitate weit über die gesetzlichen Standards der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hinaus untersucht habe. Ausgestattet mit komplizierten Ultraschallmessgeräten habe Scherer nachts den Kornberg auf der Suche nach Fledermäusen durchstreift, beschreibt das Büro Beck. Dem Biologen sei es gelungen, in jedem seiner Untersuchungsgebiete im Norden Baden-Württembergs bedrohte Arten wie die Mopsfledermaus aufzuspüren - und das, obwohl er eigentlich auch von zuhause aus am Schreibtisch hätte recherchieren können, sagt das Büro Beck. "Die Erfassungsstandards der LUBW verlangen gar nicht, dass er die Nächte im Felde unterwegs ist", so das Büro weiter. So reiche für das Flächennutzungsplanverfahren am Kornberg eine fachgutachterliche Einschätzung ohne Geländebegehung.

Eine solche rein theoretische Abhandlung sei für Herrn Scherer aber nicht hinnehmbar. Ihn interessiere es, was tatsächlich draußen am Kornberg los ist. Er gehe mit seiner Erfassung der nachtaktiven Tiere weit über geforderte Untersuchungsmethoden hinaus und ruhe nicht, bis der nächtliche Wald seine Geheimnisse preisgegeben habe. Und so gelinge es ihm an jedem Einsatzort, selbst die verstecktesten Arten aufzuspüren. Er sammle ein Wissen, das bei strikter Anwendung der offiziellen Methoden niemals entstehen würde. Die Standards sehen es nicht vor, dass für Flächennutzungspläne überhaupt nur eine einzige Nacht ins Feld gegangen wird, wenn nicht besonders wertvolle alte Eichenwälder betroffen sind.

Ohne gewissenhafte Felduntersuchungen wären nur oberflächliche Betrachtungen möglich, meint Scherer selbst. Niemand würde wissen, dass und auch wo es am Kornberg Nachweise der Mopsfledermaus gebe. "Als Wissenschaftler habe ich den Anspruch aufzuspüren, zu erfassen und auszuwerten", sagt Scherer. "Nur so sind die Tiere maximal zu schützen." Und dass diese Arbeiten immer im Dienst der betroffenen Arten stünden, hält er für selbstverständlich. Den jüngst erhobenen Vorwurf, er würde hinnehmen, dass Verluste der Tiere tolerierbar seien, da er ja so viele davon nachgewiesen habe, kann Scherer nicht nachvollziehen. Wenn er eben seltene Arten regelmäßig nachweise, so sei das eher ein erfreuliches Resultat dieser intensiven Nachsuche als der Versuch, diese Arten einer Gefahr auszusetzen, erklärt der Biologe.

Ohne seine akribischen Streifzüge wäre die Artenzusammensetzung der Wälder des Kornbergs unbekannt, verdeutlicht Scherer. So aber könne für jede einzelne Art geprüft werden, ob durch geplante Rodungsarbeiten oder den Betrieb von Windrädern Gefahren für einzelne Tiere oder sogar ganze Populationen bestehen. Dass ihm jüngst von einem anderen Fachbüro nach monatelanger Prüfung bescheinigt wurde, er ginge bei seinen Arbeiten und Schutzmaßnahmen tatsächlich über das von der LUBW geforderte Maß hinaus, bestätige Scherer in seiner Arbeit.

Methoden wie Netzfänge und Besenderung der Tiere hätten methodische Schwächen, die insbesondere darin liegen, dass nur zufällige einzelne Quartiere gefunden werden. Scherer: "Die Tierchen sind jede Nacht an anderer Stelle zu finden - Einzelnachweise per Telemetrie sind eben auch nur das: Einzelnachweise." Aussagekräftiger hält Scherer eine Erfassung der Quartiere durch das Absuchen aller Bäume auf ausgewählten Probeflächen. Daraus und unter Zuhilfenahme üblicher statistischer Methoden ließen sich belastbare und gültige Aussagen zur Quartierqualität der Wälder treffen. Diese seien aufgrund der Komplexität allerdings nicht jedermann sofort und leicht verständlich.

Nach diesen Methoden sei Dr. Scherer auch bei der Untersuchung des Windkraftanlagenplangebiets am Kornberg vorgegangen, und habe keine signifikante Gefährdung für die Fledermäuse in Folge von Rodungen festgestellt, erklärt das Büro Beck. Deshalb hält es die Anschuldigungen von Nabu und BGN für nicht nachvollziehbar und unberechtigt.