Walldürn. (Sti.) Bei der "Splash-Sommerparty" am Samstagabend im Walldürner Freibad ließ der Veranstalter auch eine fast schon legendäre Tradition neu aufleben: Das Walldürner Fischerstechen, das im Jahr 1988 von der Arbeiterwohlfahrt Walldürn im Rahmen des damaligen alljährlichen Sommerfestes ins Leben gerufen wurde und dann bis zum Jahr 2003 mit der Unterstützung der DLRG in jedem Sommer durchgeführt wurde. Seit 2004 kam es dann aber nicht mehr zur Austragung.

Nun war es endlich wieder so weit: Mit einem Schlauchboot unter den Füßen, einer gepolsterten Lanze in den Händen des "Lanzenstechers" und viel Adrenalin im Blut gingen acht Erwachsenen- und drei Jugendteams – bestehend aus jeweils vier Paddlern und einem Lanzenstecher – in den Wettstreit im "feuchten Nass" des Walldürner Freibads. Als Sieger ging bei den Erwachsenen das Team des "Club ’92" Walldürn mit Dirk Elbert, Rene Haun, Alexander Pahr, Dirk Raumburger, Bernd Schieser und Timo Schneider hervor, das als Titelverteidiger des letzten Fischerstechens 2003 erneut am Start war und in dessen Reihen sich sogar noch drei Teammitglieder von damals befanden. Sieger bei den Jugendlichen wurde am Ende nach einem spannenden Doppeldurchgang das Team Jugendschautanz der FG "Fideler Aff" Walldürn mit Soe Berberich, Jonas Günther, Emilia Hefner, Lilli Schmiech und Luisa Weber.

Die beiden Siegerteams sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Erwachsenen- und Jugendteams erhielten am Ende aus den Händen von Bürgermeister Markus Günther und der Bundestagsabgeordneten Nina Warken jeweils ihre Siegerpreise. Die Siegermannschaft bei den Erwachsenenen, der Club ’92 Walldürn, bekam zudem noch den neuen Sieger-Wanderpokal der Stadt Walldürn, der im nächsten Jahr beim Fischerstechen zu verteidigen sein wird.

DJ Steven Opitz sorgte mit den von den Teams selbst ausgesuchten "Einmarschsongs" für das gebührende musikalische Ambiente. Und auch nach dem Fischerstechen boten Alleinunterhalter Alex Silva und das "Duo Weddes" rund 300 anwesenden Schwimmbadgästen und Besuchern beste musikalische Unterhaltung.

Zum Auftakt der "Splash"-Party konnte Manuel Sturm als Moderator neben den teilnehmenden Mannschaften und Gästen auch Bürgermeister Markus Günther, der selbst mit einem "Günther-Team" am Fischerstechen teilnahm, begrüßen.

Bürgermeister Markus Günther und die Bundestagsabgeordnete Nina Warken kürten die beiden Siegerteams des Fischerstechens im Walldürner Freibad: Bei den Erwachsenen gewann das Team des „Club ’92“ Walldürn, bei den Kindern und Jugendlichen setzte sich das Team Jugendschautanz der FG „Fideler Aff“ Walldürn durch. Foto: Bernd Stieglmeier

Es folgte ein kurzes Grußwort des Vorstandsmitglieds der DLRG-Ortsgruppe Walldürn, Paul Duskewitz. Als Oberschiedsrichter beim Fischerstechen fungierte der stellvertretende Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Walldürn, Andreas Edelmann.

An den Start gingen dabei zunächst einmal die drei Jugendteams JSG Eintracht ’93 Walldürn, Juniorenschautanz FG "Fideler Aff" Walldürn und Jugendschautanz FG "Fideler Aff" Walldürn, die im Verlauf eines Durchgangs "Jeder gegen Jeden" aufeinandertrafen. Am Ende konnte das FG-Jugendschautanz-Team mit zwei Siegen den verdienten Turniersieg einfahren, während sich im Kampf um Platz zwei das Team der JSG Eintracht ’93 Walldürn gegen das FG-Juniorenschautanz-Team durchsetzen konnte.

Bei den acht Erwachsenen-Teams waren folgende Teams am Start: Eintracht ’93 Walldürn, "Team Günther", "Piratencrew" der DLRG, Donnerstagsstammtisch, Team Gerolzahn, DLRG-Ortsgruppe, "Club 92" und DRK-Ortsverein. Das große Finale um Platz eins gewann das "Club 92-Team" in überzeugender Manier gegen das Eintracht ’93 Walldürn-Team.

Die Teams sorgten in ihren Booten mit ihrem "Lanzenstecher" für beste Unterhaltung bei den Badegästen und Zuschauern. Bei der Siegerehrung durch Bürgermeister Markus Günther und die Bundestagsabgeordnete Nina Warken wurden nicht nur die beiden Siegermannschaften bei der Jugend und bei den Erwachsenen gekürt, sondern auch die Teams mit der originellsten Badekleidung.