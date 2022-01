Buchen. (jasch) Die Tage der Einweg-Plastiktüte in Deutschland sind gezählt: Händler dürfen seit dem 1. Januar Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern nicht mehr an Kunden abgeben oder verkaufen. Verboten werden auch Bioplastiktüten aus Zucker oder Mais, die keine umweltfreundliche Alternative darstellen, da sie oft nicht recycelbar sind.

Nach einer einjährigen Übergangsfrist, die die Abgabe von Restbeständen noch erlaubte, gilt das Verbot von Einweg-Plastiktüten nunmehr für alle Händler – auch für Händler, die sich bislang nicht an der freiwilligen Vereinbarung von 2016 beteiligt hatten.

Die Vereinbarung mit dem Handel gab Tüten nur noch gegen Bezahlung ab. Laut Bundesumweltministerium wurde damit ein Rückgang um rund zwei Drittel erreicht. In Deutschland wurden 2019 noch 1,49 Milliarden leichte Plastiktüten in Umlauf gebracht, das sind etwa 18 Plastiktüten pro Einwohner.

Die leichten Kunststofftragetaschen sind ein klassisches Wegwerfprodukt. Kaum länger als 20 Minuten wird so eine Tüte in der Regel genutzt. Nur selten werden sie in der gelben Tonne entsorgt, ansonsten landen in der Umwelt. Dort verbleiben sie viele Jahrzehnte und können als Mikroplastik in der Nahrungskette beim Menschen ankommen.

Hemdchenbeutel, also besonders dünne Einweg-Plastiktüten, bleiben aus hygienischen Gründen noch erlaubt. Doch auch hier arbeiten Handelsketten an Alternativen oder lassen Verpackungen bei Gemüse bereits komplett weg. Stärkere Tragetaschen über 50 Mikrometer sind ebenfalls weiter zulässig, da sie mehrfach wiederverwendet werden.

Grundsätzlich gehe es laut Umweltbundesministerium darum, die Tüten überhaupt wiederzuverwenden, denn je häufiger sie benutzt werden, desto umweltfreundlicher sind sie.

Mehrweg-Taschen aus Plastik und Polyester sind dabei gute Alternativen. So ist eine Mehrweg-Tragetasche aus Plastik nach drei Nutzungen umweltfreundlicher als eine Einweg-Plastiktüte. Mehrweg-Tragetaschen werden vorwiegend aus recyceltem Material hergestellt. Einweg-Plastiktüten dagegen eher aus Rohöl. Auch selbst mitgebrachte Taschen, Körbe oder Rucksäcke sind gute Alternativen.

Wir haben Verbraucher zu ihrem Einkaufsverhalten befragt und wie sie zum Verbot stehen.

Verena Kaufmann. Foto: jasch

> Verena Kaufmann: "Ich finde das Verbot gut. Wir haben Einkaufsnetze für Obst und Gemüse oder wir nehmen Jutebeutel oder eine Plastikmehrwegtasche zum Einkaufen. Das machen wir sowieso immer. Wir versuchen eben so gut es geht, auf Plastik zu verzichten und benutzen Zuhause auch Mehrwegflaschen. Ich finde es sowieso Quatsch, dass manches Obst und Gemüse extra in Plastik verpackt ist."

Kurt Henn. Foto: jasch

> Kurt Henn: "Ich befürworte das Gesetz in jeder Form. Ich komme noch aus der Zeit, als es noch keine Plastiktüten, sondern Papiertüten gab oder man kam mit dem Gefäß zum Kaufmann. Man muss nur den Willen haben, dann geht das. Es gehört einfach angeordnet, dass es die Plastiktüten nicht mehr gibt, denn viele Menschen halten sich nicht an Regeln. Da muss man dann einfach sagen: Sie kriegen keine Plastiktüten mehr. Ich gehe mit zwei, drei Tüten einkaufen. Die bringe ich von Zuhause mit und benutze sie schon seit Jahren. Ich glaube, das ist mehr als nachhaltig. Weniger verbrauchen muss man zudem auch vorleben. Es kann auch nicht sein, dass die Verpackung größer als das Obst ist."

> Fabian Fürst: "Wir achten schon ein bisschen darauf, dass wir plastikreduziert einkaufen. Einfach so wenig Verpackungsmüll produzieren wie möglich. Wenn es andere Verpackungsalternativen gibt, die dann natürlich teurer sind, wäre das für mich okay. Würde Papier zum Verpacken etwas mehr kosten, wäre ich auch bereit, das als Kunde zu tragen. An sich finde ich das Verbot nicht verkehrt. Wenn man an der Kasse eine Tüte in die Hand gedrückt bekommt, ist das manchmal einfach Bequemlichkeit. Wir gucken, dass wir eine Tasche oder einen Rucksack mitbringen oder Kleinigkeiten in der Hand tragen oder in den Kinderwagen legen und schauen, dass wir nicht auf Plastik angewiesen sind."

Sven Erfurt. Foto: jasch

> Sven Erfurt: "Plastiktüten habe ich sowieso so wenig wie möglich benutzt. Wenn es mal gar nicht anders ging, habe ich auf Plastiktüten zurückgegriffen, aber ansonsten nehme ich Mehrwegkartons oder Textilbeutel für das Einkaufen. Grundsätzlich ist das Verbot keine schlechte Sache. Müll produzieren wir genug. Und, wenn ich von mir ausgehe, haben wir doch sehr viele Tüten verbraucht. Von daher ist das Verbot durchaus sinnvoll."

Stefanie Strauß und Tassidis Domenica. Foto: jasch

> Stefanie Strauß und Tassidis Domenica: "Wir finden es für die Umwelt und für die Natur natürlich super, dass die Plastiktüten abgeschafft wurden. Wir finden aber, dass die plastikfreien Alternativen bei Röhrchen oder Löffeln immer aufweichen. Da war das Plastikröhrchen schon perfekt geeignet, aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Wir finden das Gesetz eigentlich sehr gut, das sollte man so machen. Die Papiertüten sind, je nachdem wie schwer der Einkauf ist, perfekt und es gibt sie ja in allen Größen. Die Umstellung ist eine Gewöhnungssache. Manchmal denkt man daran, eine Tasche mitzunehmen, aber ansonsten gibt es eben die Papiertüte beim Händler."