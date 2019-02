Walldürn. (Sti.) Es ist wieder so weit: "Groß-Dürn" ist für die nächsten gut vier Wochen fest in närrischer Hand. Zum 68. Mal riefen am Samstagnachmittag die "Fidelen Affen" - unterstützt von den närrischen Heerscharen der befreundeten Fastnachtsgesellschaften "Binemer Weffze", der Bocknarren Boxberg, der "Glashöfer Höhgöiker", der "Heeschder Berkediebe", der "Höpfemer Schnapsbrenner", der FG Kirchzell und der "Schneeberger Krabbe" sowie von den vier Vorstandsmitglieder des Narrenrings Main-Neckar Bernhard Pfeiffer, Jörg Fritsch, Erwin Nentwich und Thomas Schmelcher - für die nächsten Tage die "närrische Monarchie" in der "Affenstadt Groß-Dürn" aus.

Für die närrische Zeit setzten sie die Stadtregierung mit dem ersten Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier an der Spitze ab. Erst an Aschermittwoch soll die "alte Stadtregierung" wieder das politische Erbe sowie die dann völlig leere und geplünderte Stadtkasse vom närrischen "Dürmer Monarchentums" übernehmen.

Das Tor zum Verwaltungsgebäude hielt bei dessen Erstürmung dem Rammbock der "Fidelen Affen" nicht lange stand. Foto: Stieglmeier

Bis dahin übernehmen Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Sandra I., Hüterin der "Faschenaachtsnachwuchses" aus dem Kreis der Zweiräder, und seine Tollität, Prinz Mischa I., Herrscher über die Zündkerzenmanufaktur und Trompetenklänge aus dem Haus der alten "Faschenaachter" (Sandra und Mischa Kuhn) die Herrschaft über das närrische "Dürmer Affenvolk", tatkräftig unterstützt vom Elferratspräsidenten Falko Günter, seinen drei Vizepräsidenten und dem "gemischten" Elferrat sowie der FG-Vorstandschaft.

Nachdem Präsident Falko Günter das diesjährige Walldürner Prinzenpaar sowie das Kinder-Prinzenpaar, Prinzessin Emilia I. und seine Tollität Prinz Lukas I. (Emilia und Lukas Hefner) auf dem Bahnhofsvorplatz vorgestellt hatte, marschierte der närrische Heertross mit lautem Getöse durch die Straßen der Walldürner Innenstadt hin zum Schlossplatz - zum Sitz des dort am Samstagnachmittag residierenden ersten Bürgermeister-Stellvertreters Theo Staudenmaier.

Bei der bevorstehenden Burgerstürmung unterstützten wieder zahlreiche "Schergen und Söldnern" der befreundeten Fastnachtsgesellschaften tatkräftig die "Fidelen Affen".

Frühzeitig informiert durch stadteigene "Spitzel", verfiel bereits beim Anblick dieses imposanten Heertrosses die Walldürner Bevölkerung in untertänige und dennoch fröhliche Narretei. Für den richtigen Marschschritt sorgten einmal mehr die Musikkapelle der "Höpfemer Schnaps- brenner" sowie die "Odenwälder Trach-tenkapelle" Walldürn.

Angesichts der närrischen Übermacht verzichteten die "Großkopfeten" des Walldürner Stadtparlamentes einsichtig auf größere Gegenwehr, nachdem Matthias Hefner als diesjähriger Herold der "Fidelen Affen" die 483. "Dürmer Faschenaacht" sowie die 68. Fastnachtskampagne der FG "Fideler Aff" verkündet hatte. Zwar verweigerten der erste Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier und seine getreuen Mannen die Übergabe des Verwaltungsgebäudes und der Stadtkasse, doch es half alles nichts: Nach einem kurzen Wortgeplänkel zwischen Staudenmaier, Stadt-Büttel Oskar Fischer und FG-Präsident Falko Günter brachen die Narren durch ihren Ansturm mit Sturmleiter und Rammbock das verbarrikadierte Tor auf. Die Mitglieder des Stadtparlaments räumten nahezu kampflos das Feld.

Auch in diesem Jahr unterstützte einmal mehr der in seiner Grabesruhe gestörte und als Geist auftauchende ehemalige Schloss- bzw. Burgherr Graf Konrad von Dürn (verkörpert von Jürgen Mellinger) die "Fidelen Affen", der sich entrüstet zeigte über die Weiterentwicklung des Walldürner Schlosses bzw. der "Walldürner Burg" nach seinem Ableben (siehe Kasten).

Zerknirscht und demütig legten Vize-Stadt-Schulz, Stadtrat und Verwaltung dem diesjährigen Walldürner Prinzenpaar die Herrschaft für die nächsten Tage zu Füßen und begaben sich in den wohlverdienten "vorläufigen Ruhestand" und "Winterschlaf" - allerdings mit der Bitte, die fast schon leere Stadtkasse nicht noch vollends zu plündern.

Schließlich überreichte der erste Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier dem Prinzenpaar die Insignien und Zeichen der närrischen Macht: das Zepter, den Stadtschlüssel, die Stadtschärpen sowie die nahezu leere Stadtkasse. Daraufhin erklärte Präsident Falko Günter die Übernahme über die "Affenstadt Großdürn" durch die Narren als vollzogen.

Graf Konrad von Dürn würdigte die Machtübergabe von Bürgermeister Markus Günther an die "Fidelen Affen", indem er diesem den Ehrentitel "Ober-Hof-Narr von Dürn" verlieh. Danach verkündete das Prinzenpaar seinen Untertanen in gekonntem Versreim die närrischen Spiel- und Verhaltensregeln für die nächsten Tage und rief die Walldürner Bevölkerung zu närrischem Frohsinn mit "Häärle" und "Frääle", Schlumpel und Hexen, Strohbären und Klohns auf.

FG-Präsident Falko Günter dankte abschließend allen beteiligten Fastnachtsgesellschaften, der "Odenwälder Trachtenkapelle" sowie der Musikkapelle der "Höpfemer Schnapsbrenner" für deren Unterstützung. Danach sang und schunkelte man gemeinsam zum "Dürmer Affenmarsch" und zu "So ein Tag, so wunderschön wie heute", ehe man sich zur närrischen Siegesfeier in die "Dürmer Wirtschafte" aufmachte.