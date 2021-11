Das gibt’s nur in Buche: Der Zug der Narren trifft am Elften im Elften auf den Martinszug des Kindergartens. Martinsgans Brunhilde zog natürlich die Blicke der Kleinen auf sich.

Von Rüdiger Busch

Buchen. Anfangs mussten sich die Narren noch den Schlaf aus den Augen reiben, doch spätestens, als das Lied von der "wunderbaren Faschenacht" und die Buchener Faschenachtshymne "Kerl wach uff" erklangen, war keiner mehr müde. In bester Stimmung starteten die Aktiven der FG "Narrhalla" am Donnerstag, dem Elften im Elften, nach alter Väter Sitte in die neue Kampagne – die 575. ihrer Geschichte. Die große Unsicherheit, die angesichts der bundesweit steigenden Infektionszahlen wie ein Damoklesschwert über der fünften Jahreszeit schwebt, war den Narren nicht anzumerken. Mehr als abwarten und auf die jeweiligen Vorgaben reagieren, bleibt ihnen nicht übrig.

Vorsitzender Herbert Schwing holte seine Mitstreiter unsanft mit lautem Weckerklingeln aus dem Tiefschlaf. In Schlafanzügen, mit faschenachtlichen Melodien auf den Lippen und mit Martinsgans Brunhilde im Schlepptau zogen sie durch die Vorstadtstraße und die Marktstraße in Richtung Altes Rathaus, wo sich schon einige Bürger versammelt hatten, um das bunte Spektakel zu verfolgen. Unterwegs traf der Zug der Narren noch den kleinen Martinsumzug des Kindergartens St. Josef: Martinslieder treffen auf Faschenachtshits – so was gibt es nur in Buche!

Doch nicht nur Buchener hatten ihre Freude am Start in die Kampagne, sondern auch zahlreiche Fernsehzuschauer: Der SWR sendete live aus mehreren Faschenachtshochburgen im Südwesten, darunter auch aus der Bleckerstadt. Ein zweites Team des SWR filmte unterdessen für die "Landesschau". Viel mehr mediale Aufmerksamkeit geht kaum.

Bürgermeister Roland Burger empfing die Abordnung der "Narrhalla" vor dem Alten Rathaus und drückte in Versform die Hoffnung aus, dass die Faschenacht die Corona-Sorgen wegblasen möge: Sein Wort in Gottes Ohr! Zweiter Vorsitzender Uwe Ristl überreichte dem Bürgermeister die Gans, und Roland Burger versicherte sofort: Brunhilde landet an Martini nicht im Bräter, sondern sie darf zurück in den Stall.

Sodann entrichteten die Narren dem Stadtoberhaupt brav den Pachtzins für das Zunfthaus, ehe sie weiter in Richtung Museumshof zogen. Den Schlafanzug tauschten die Faschenachter unterwegs in das Ornat um, damit sie stilecht den Narreneid ablegen konnten. Getreu dem diesjährigen Motto "Wenn der Blecker über Buche wacht, dann is widder Faschenacht" huldigten die Aktiven dem Blecker und legten feierlich den Eid ab.

Ausscheller Ludwig Lemp appellierte an die Buchemer, dass sie dem Blecker gut gehorchen und nicht vergessen sollen, die Straßen der Stadt während der tollen Tage mit der Wäsche bunt zu schmücken. Mit einem dreifachen "Hinne hoch" endete die Zeremonie. Nach einer kräftigenden Grünkernsuppe im Alten Rathaus waren die Aktiven dann bereit für das ein oder andere Glas Wein, der aus dem Narrenbrunnen floss. Bei einem solchen Start in die Kampagne kann eigentlich nichts mehr schiefgehen – wenn es das Damoklesschwert namens Corona nicht gäbe.

Faschenacht soll auch im Saal gefeiert werden

Veranstaltung von "Narrhalla", Frauen und Kolping geplant

Die „Wartbergspatzen“ sorgten für einen der Höhepunkte bei der Hallesitzung 2020. Man darf gespannt sein, was 2022 alles geboten werden kann. Foto: rüb

Buchen. (mh) Der hohe Elferrat ist aus dem Winterschlaf erwacht, doch leider finden die Narren nun schon zum zweiten Mal eine Welt im "Corona-Schwitzkasten" vor. Hier drängt sich natürlich automatisch die Frage auf, wie es dann bei der eigentlichen Faschenacht in Buchen an den tollen Tagen werden soll? Die Antwort stimmt hoffnungsfroh, auch wenn natürlich aufgrund der Dynamik vieles nicht vorhersagbar ist. Aber die Planungen für eine besondere Veranstaltung laufen, so dass zumindest alle Weichen dafür gestellt sind, dass es in Buchen 2022 eine Saalfaschenacht geben kann.

Wie es im Februar mit den Corona-Bestimmungen aussehen wird, kann – Stand heute – natürlich niemand sagen. Trotzdem, oder noch besser gesagt genau deshalb, haben sich die Buchener "Saalfaschenacht-Profis", nämlich die Organisatoren der Hallesitzung der FG "Narrhalla", der Kolping- und der Frauenbund-Faschenacht zusammengetan, um eine gemeinsame Veranstaltung zu planen.

Das Motto lautet "vun allem ebbs"

Herauskommen könnte ein neues, buntes Format mit allen dreien zusammen und somit "vun allem ebbs" unter dem Titel "Buchemer Saalfaschenacht 2022". Stattfinden könnte dies unter den entsprechenden Regeln in der Stadthalle, und zwar am Faschenachtssamstag und eine Woche vorher (19. und 26. Februar).

Über allem schwebt natürlich die dann gültige Corona-Verordnung. Deshalb tut das Organisationsteam so, als ob die Veranstaltung stattfinden würde und bereitet sich schon einmal in der gewohnten Professionalität vor. Ganz nach dem Motto der Moderatoren-Legende Rudi Carrell: "Man kann erst etwas aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher etwas reingesteckt hat". Man darf also gespannt sein.