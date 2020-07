Wo kommt meine Wurst her? Angesichts der aktuellen Diskussion um die Zustände in den deutschen Fleischfabriken eine Frage, die immer wichtiger wird. Der Landkreis greift diese Thematik auf und macht sich für faire und regionale Produkte stark. Das Foto zeigt ein Werbeschild für einen Hofladen in Hainstadt. Foto: Rüdiger Busch