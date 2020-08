Eubigheim. (bg) Bis voraussichtlich Ende September ist die südwestliche Ortseinfahrt von Eubigheim für den Verkehr voll gesperrt, weil im Auftrag des Straßenbauamts des Main-Tauber-Kreises die Kreisstraße K2837 zwischen dem Ortsrand und der Anbindung an der Landesstraße 514 ausgebaut wird. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Der Ausbau der K2837 zwischen der Landesstraße und dem Eubigheimer Ortsrand ist sozusagen das letzte Kapitel in der schier unendlichen Geschichte des seit den 1950er Jahre geplanten Ausbaus der L514 bei Eubigheim.

Einhergehend mit dem Straßenausbau rund um Eubigheim erfolgen auch erhebliche Verbesserungen im Radwegnetz. Foto: Burkard Gassenbauer

Im Bereich der Gemeinde Eubigheim war der Ausbau der als Autobahnzubringer für den östlichen Neckar-Odenwald-Kreis bedeutsamen Straße über Jahrzehnte hinweg immer wieder verschoben worden. Während die Strecke von Hardheim her bereits in den 1970er den Erfordernissen der Zeit angepasst worden war, musste man über ein halbes Jahrhundert warten, ehe im Jahr 2012 mit dem Bau einer Bahnbrücke bei Eubigheim das Kernstück des Straßenbau-Jahrhundertprojekts realisiert werden konnte.

Bereits unmittelbar danach sollten zwei flankierende Straßenbaumaßnahmen in Angriff genommen werden, wurden aber vertagt. Es waren dies zum einen die Schaffung eines neuen Anschlusses der Kreisstraße 2840 von und nach Hohenstadt an die L514 nördlich der Bahnlinie sowie zum anderen die Erneuerung der Kreisstraße 2837 zwischen der L514 und dem Ortseingang Eubigheim. Auch bis zum Beginn dieser beiden begleitenden Projekte war Geduld gefordert.

Nach dem Bau des neuen Teilstücks der Kreisstraße 2840 zwischen Hohenstadt und Eubigheim wurde nun der alte Streckenabschnitt mit dem engen Bahndurchlass (Foto) als Radweg ausgewiesen. Alle Foto: Burkard Gassenbauer

Inzwischen ist das einige Meter westlich des Bahndamms zwischen Hohenstadt und Eubigheim entstandenen neue Teilstück der Kreisstraße K 2840 an die Landesstraße 514 angebunden und für den Verkehr freigegeben worden (wenngleich die offizielle Übergabe noch aussteht). Nach Abschluss der Arbeiten an der K2840 geht nun mit den seit einigen Tagen auf Hochtouren laufenden Straßenbauarbeiten am südwestlichen Eubigheimer Ortsrand das Gesamtprojekt "Neue Anbindungen an die L514" – mit Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro – dem Ende entgegen.

Zwischen der bisherigen Kreuzung L514/K2840/K2837 und dem Ortseingang wird die Fahrbahn von rund 4,50 Meter auf sechs Meter Breite einschließlich einem Meter Bankett auf beiden Seiten verbreitert. Die Fahrbahn wird ein Stück in Richtung Hang verlegt; die dafür notwendigen Erdarbeiten sind bereits im Frühjahr ausgeführt worden.

Für die jetzt laufenden Arbeiten ist eine Vollsperrung des Streckenabschnitts bis voraussichtlich 25. September erforderlich. Der Verkehr wird großräumig über die Landesstraßen L514, die L579 und die Kreisstraße K2835 (Gerichtstetten/Buch) umgeleitet. Für den Busverkehr um Eubigheim wurde oberhalb der Bahnlinie ein Feldweg ertüchtigt, um die eng getakteten Umlaufzeiten gewährleisten zu können. Die Bus-Haltestelle "Eubigheim Kirche" kann aufgrund der Umleitung nicht bedient werden; die Ersatz-Haltestelle ist am Bahnhof".

Der Radverkehr wird ebenfalls, solange nötig, über die Bus-Umleitungsstrecke geführt, die vom sonstigen motorisierten Verkehr (außer Landwirtschaft) nicht genutzt werden darf. Der Gemeindeverbindungsweg über Neidelsbach ist für Lkw ab sechs Tonnen gesperrt.

Einhergehend mit dem Ausbau der K2837 vor Eubigheim entsteht auch ein Radweg; damit wird die Radler-Strecke von Osterburken über Boxberg nach Lauda-Königshofen vervollständigt. Allerdings fehlt der Gemeinde Ahorn für den Radweg noch eine Teilfläche, weil diesbezügliche Grundstücksverhandlungen bislang ergebnislos geblieben sind. An der L514 wird eine Querungshilfe für Radfahrer gebaut.

Südwestlich des Kreuzungspunkts der L514 wurden bereits die kombinierten Rad-/Feldwege Richtung Hirschlanden saniert. Das Teilstück der bisherigen Kreisstraße mit dem engen alten Bahndurchlass zwischen Hohenstadt und Eubigheim wurde zum Radweg.