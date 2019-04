Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für die Anbindung von Eubigheim und Hohenstadt an die neu gebaute L514 erfolgen. Der Abzweig von und nach Hohenstadt nördlich der Bahnbrücke bei Eubigheim wurde bereits angelegt. Foto: Burkard Gassenbauer

Eubigheim. (bg) Die schier unendliche Geschichte des seit den 1950er Jahren geplanten Ausbaus der Landesstraße L514 bei Eubigheim ist mit der Fertigstellung eines Reststücks vor Berolzheim zwar im Jahr 2017 abgeschlossen worden, aber die im Zuge des Gesamtprojekts bereits für 2013/2014 vorgesehene Anbindung der Kreisstraße K2840 von Hohenstadt an die Landesstraße ist bislang ausgeblieben. Jetzt hat der Kreistag des Main-Tauber-Kreises grünes Licht gegeben und die Bauarbeiten für rund zwei Millionen Euro vergeben.

Über Jahrzehnte hinweg war der Ausbau der als Autobahnzubringer für den östlichen Neckar-Odenwald-Kreis bedeutsamen L514 geplant und immer wieder verschoben worden. Während die Strecke von Hardheim her bereits in den 1970er Jahren den Erfordernissen der Zeit angepasst worden war, bildete eine für schwerere Lkw nicht nutzbare Behelfsbrücke über die Bahnstrecke bei Eubigheim ein Nadelöhr, bis schließlich nach über einem halben Jahrhundert Wartezeit 2012 mit dem Bau der Bahnbrücke zwischen Eubigheim und Hohenstadt das Kernstück der Eubigheimer Ortsumfahrung realisiert worden war. Auch der lange erwartete Bau dieser Brücke war mit unliebsamen Überraschungen verbundenen, nachdem sich zeigte, dass der Untergrund nicht tragfähig genug war für das 5740 Tonnen schwere Überführungsbauwerk, das in den Bahndamm eingeschoben wurde.

Bereits unmittelbar danach sollte auch der Anschluss der Kreisstraße 2840 an die Eubigheimer Umgehung vorgenommen werden. Die endgültige verkehrliche Anbindung von Eubigheim und Hohenstadt an die neue Landesstraße hatte das Straßenbauamt seinerzeit für die Jahre 2013 und 2014 angekündigt. Der Abzweig von und nach Hohenstadt wurde zwar an der L514 ein Steinwurf nördlich der Bahnbrücke bereits angelegt, der Bau des neuen Teilstücks der K 2840 aber ist unterblieben.

Nachdem nun im Sommer 2017 mit dem ebenfalls lange ersehnten Ausbau eines rund 1,1 Kilometer langen Reststücks der Landesstraße zwischen Eubigheim und Berolzheim die schier unendliche Geschichte des Straßenbauprojekts L514 beendet wurde, steht jetzt, fünf Jahre nach dem ursprünglichen Ausführungstermin, die Realisierung der flankierenden Maßnahme "Anschluss K2840" an: Der Kreistag des Main-Tauber-Kreises hat in seiner jüngsten Sitzung die Bauarbeiten einstimmig an die Firma Leonhard Weiss vergeben. Die Kosten liegen bei rund zwei Millionen Euro brutto und damit deutlich unter den früheren Voranschlägen, die sich auf bis zu drei Millionen beliefen. Der Kreisanteil beträgt gut 1,7 Millionen Euro.

Mit der Fertigstellung seien dann endlich alle überörtlich wichtigen Straßen im Gemeindegebiet von Ahorn ausgebaut, stellte Bürgermeister Elmar Haas gegenüber der RNZ erfreut fest und verweist auch auf die Bedeutung der K2840 gerade auch für den Lkw-Verkehr von und nach Rosenberg.

Die neue Trasse der K 840 wird zwischen Hohenstadt und der L514 nordwestlich der Bahnlinie verlaufen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Das Teilstück der bisherigen Kreisstraße mit dem engen Bahndurchlass zwischen Hohenstadt und Eubigheim wird zum Radweg.