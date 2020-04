Ein Teil des Erfapark-Parkplatzes und die Grundstücke der beiden angrenzenden Wohnhäuser in der Steingasse, die abgerissen werden, bilden zusammen die Fläche für den neuen Lebensmittelmarkt. So sieht es das Konzept des Investors vor. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim/Frankfurt. (rüb/pm) "Vom Leuchtturmprojekt zum Problemkind" – so hat die RNZ am Donnerstag einen Artikel über das 40-jährige Bestehen des Einkaufszentrums Erfapark überschrieben und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es durchaus Hoffnung gibt, dass dieser Magnet im Ortskern wieder mit neuem Leben erfüllt wird. Manchmal geht es schnell im Leben: Am gleichen Tag hat die Schoofs Immobilien GmbH (Frankfurt) eine lange erwartete Pressemitteilung verschickt. Darin werden die Pläne des Investors für den Erfapark konkretisiert und das weitere Vorgehen vorgestellt. Zentrales Element des Konzepts ist der Bau eines Lebensmittelmarktes im Bereich des bisherigen Parkplatzes in Richtung Steingasse.

Der Erfapark im Herzen von Hardheim, eine Gewerbe- und Wohnimmobilie aus dem Jahr 1980, gilt seit Jahren als Problemfall. Die Schoofs Immobilien GmbH hat als Investor und Entwickler nun alle Wohnungen übernommen und plant eine umfassende Revitalisierung und bauliche Sanierung des Objekts. Zudem sicherte sich das Unternehmen zwei angrenzende Grundstücke, auf denen bis 2023 ein Lebensmittelvollsortimenter mit ebenerdigen Parkplätzen entstehen soll.

Hintergrund Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt mit Sitz in Neu-Isenburg hat sich auf die Planung und Entwicklung von Objekten für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert; zum Portfolio gehören auch Wohn- und Geschäftshäuser, Fachmarktzentren sowie Bau- und Heimwerkerfachmärkte. Seit Ende der 1980er Jahre hat das Unternehmen rund 200 SB-Märkte und Geschäftshäuser erfolgreich entwickelt und errichtet. 2016 übernahm Schoofs den Erfapark.

Nach – wie sie schreibt – "sehr schwierigen und lang andauernden Verhandlungen" ist es der Schoofs Immobilien GmbH gelungen, alle Teileigentumsanteile des Erfaparks zu erwerben. Der Investor und Entwickler dieses Projektes plant jetzt eine umfassende Sanierung der Wohnungen und möchte einen modernen Lebensmittelmarkt errichten.

"Das Objekt selbst befindet sich nur teilweise in einem guten Zustand", sagt Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH. "Es gibt Wohnungen, die derzeit leer stehen und renoviert werden müssen. Andere wiederum sind noch bewohnt und in einem sehr guten Zustand. Die meisten der ehemaligen Eigentümer wohnen weiterhin in ihren Wohnungen und besitzen hier auch ein vertraglich zugesichertes Wohnrecht." Zur Vermietung werden ca. acht Wohnungen zur Verfügung stehen.

Angrenzend zum Erfapark hat sich Schoofs zwei Grundstücke an der Würzburger Straße 24 und 26 (früher Metzgerei Böhrer und ehemalige Videothek Lauer) sowie zwei Häuser an der Steingasse gesichert. Die dort befindlichen Häuser werden – gemeinsam mit einer Teilfläche des derzeitigen Parkplatzes – einem modernen Lebensmittelmarkt weichen. Younis: "Die bisherigen Hauseigentümer werden sich von dem Verkaufserlös neue Häuser an anderer Stelle in Hardheim kaufen." Die Gebäude direkt an der Würzburger Straße sollen ebenfalls abgerissen werden. Dort sollen Parkplätze entstehen.

Nachdem ein früherer Rewe-Markt, der direkt im Erfapark angesiedelt war, nach weniger als zwei Jahren Betrieb geschlossen wurde, setzt Schoofs Immobilien auf einen großen Lebensmittelvollsortimenter mit ebenerdigen Parkplätzen. "Märkte, die Wohnen und Handel verbinden, haben wir bereits mehrfach realisiert, gerade in Klein- und Mittelstädten, und alle laufen erfolgreich", betont Younis.

Für die Realisierung des Lebensmittelmarktes muss allerdings der bestehende Bebauungsplan angepasst werden. "Wir stehen mit der Gemeinde in einem sehr guten und engen Austausch. Ich bin zuversichtlich, dass auch dies schnell über die Bühne gehen wird."

Nach der Schließung des Rewe-Markts 2013 hatte im Erfapark im November 2017 ein "Sonderpreis Baumarkt" eröffnet, der sich bis heute eines guten Kundenzuspruchs erfreut. "Mit der Revitalisierung des Centers dürfte sich das noch weiter verbessern, denn wir verhandeln mit Gastronomiebetrieben, die sich hier was zutrauen und die genau wissen, wie sie ihre Gäste ansprechen wollen", ergänzt Mohamed Younis, der davon ausgeht, das Einkaufszentrum bald wieder voll vermieten zu können.

"Das ist sicherlich in der aktuellen unsicheren Lage erst nach Beendigung der Vorkehrungen und gesundheitlichen Restriktionen und nach Abklingen der Unsicherheit bei den Mietern und Betreibern möglich", heißt es abschließend.