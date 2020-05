Von Rüdiger Busch

Hardheim. Ade grüne Wiese, es geht zurück ins Zentrum! Diese für die Belebung des Hardheimer Ortskerns so wichtige Botschaft wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag in der Erftalhalle verkündet: Aldi möchte seinen Standort vom Ortsrand in die Würzburger Straße verlagern, und auf dem Parkplatz des Erfaparks soll ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern entstehen. Hinter dieser positiven Entwicklung steht die Schoofs Immobilien GmbH (Frankfurt), die nicht nur das Einkaufszentrum Erfapark mit neuem Leben erfüllen möchte, sondern auch das ehemalige Eirich-Areal in der Würzburger Straße erworben hat.

"Landauf, landab ziehen die Lebensmittelmärkte an die Peripherie, und wir in Hardheim haben das Glück, gleich zwei Projekte zu haben, die den Ortskern beleben und attraktiver machen", freute sich Bürgermeister Volker Rohm bei der Vorstellung der beiden Tagesordnungspunkte. Für beide Vorhaben ist jeweils die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. Die Bebauungspläne "Würzburger Straße" und "Sanierung Hofacker B II, 1. Änderung" wurden vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet. Zuvor hatten der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp sowie Projektentwickler Andreas van Ommen (Schoofs) und Andreas Richter (Planungsbüro KuBus-Planung, Wetzlar) vom Bauamt die Projekte vorgestellt.

Lange Vorgeschichte

Die Pläne, einen Lebensmittelmarkt auf dem brachliegenden Eirich-Gelände zu bauen, existieren schon seit mindestens zehn Jahren. Anfangs fanden sie keine Mehrheit im Gemeinderat, da der damalige Neustart des Erfapark nicht von zusätzlicher Konkurrenz beeinträchtigt werden sollte. Erfapark-Eigner Schoofs hat nun kurzerhand den Stier bei den Hörnern gepackt und das 10.000 Quadratmeter große Eirich-Gelände ebenfalls erworben. Dort bewertet man einen weiteren Markt im Zentrum eher als Rückenwind für die Erfapark-Pläne und nicht als Gegenwind.

Der Discounter Aldi möchte seine Filiale am Ortsrand aufgeben und auf das ehemalige Eirich-Gelände im Zentrum umziehen.

Aldi plant modernen Markt

Der Discounter Aldi möchte seinen Standort von der Ignaz-Schwinn-Straße (Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Höpfingen) in die Ortsmitte verlagern – ein Ansinnen, das, so Bernhard Popp, im Einklang mit dem Einzelhandelskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband stehe. Da die Fläche für den Markt zu groß ist, soll sie aufgeteilt werden: etwa 3500 Quadratmeter sollen Einzelhandelsbereich werden, 3600 Quadratmeter sollen für eine Wohnbebauung genutzt werden. Aldi plant einen Markt der "modernen Generation" (van Ommen) mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Laut dem ersten Planentwurf ist die Zufahrt über die Würzburger Straße vorgesehen. Dies sei aber noch nicht in Stein gemeißelt. Eine detaillierte Planung werde folgen, welche auch die Ergebnisse eines noch zu erstellenden Verkehrsgutachtens berücksichtigen werde. Denkbar sei, dass der Markt Richtung Würzburger Straße gebaut wird und die Wohnhäuser hin zur Bürgermeister-Henn-Straße, so Andreas van Ommen.

Neuer Lebensmittelmarkt am Erfapark

"Wir wissen, dass der Ruf des Erfaparks verbrannt ist, aber wir wollen ihn erhalten und die leerstehenden Flächen neu beleben", betonte van Ommen. Dafür soll auf dem Parkplatz sowie auf zwei angrenzenden Grundstücken Richtung Holzgasse ein neuer Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern gebaut werden. Zudem sind ein Backshop mit Café vorgesehen. Der Mietvertrag mit der Supermarktkette sei bereits unterzeichnet. Zwischen dem Bestandsgebäude und dem Neubau soll eine bauliche Verbindung geschaffen werden. Um die Pläne umzusetzen, müssen zwei Wohnhäuser in der Steingasse und ein Gebäudekomplex an der Würzburger Straße (ehemals Norma-Markt und "Lauers Videotreff") abgerissen worden. Dort, an der Ortsdurchfahrt, sind die neuen Parkplätze für das Einkaufszentrum vorgesehen.

Von dem neuen Markt verspricht sich Schoofs auch Impulse für die derzeit leerstehenden Flächen im Erfapark: "Wir sind dran, neue Mieter zu finden!" Ein Abriss des Einkaufszentrums komme für Schoofs nicht in Frage: "Wir haben vier Jahre gebraucht, um alle Eigentumsrechte zu erwerben", verdeutlichte der Projektentwickler auf Nachfrage von Andrea Mohr, "und nun haben wir endlich alles in unserer Hand." Zudem besäßen die Mieter langfristige Verträge.

Wie Andreas Richter aufzeigte, sieht die Planung vor, dass der Erfapark weiterhin planungsrechtlich als Sondergebiet ausgewiesen wird, um dort alle bisherigen Nutzungsarten auch künftig zu ermöglichen.

In einem Jahr soll es schon losgehen

"Wir möchten beide Projekte innerhalb der nächsten zwölf Monate zur Genehmigungsfähigkeit bringen und anschließend bauen", verdeutlichte Andreas van Ommen und untermauerte damit, wie nachdrücklich Schoofs seine Pläne für die Belebung des Hardheimer Ortszentrums vorantreiben möchte.