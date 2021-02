Von Adrian Brosch

Hardheim. Die Firma Raumgestaltung Beuchert blickt in Hardheim auf eine lange Geschichte zurück: 1859 wurde das Geschäft gegründet. Seit 2007 wird es von Andreas Beuchert und Tanja Lakeit geführt, die die Nachfolge ihres Vaters Berthold Beuchert antraten. Sie informieren über die im Alltagsbetrieb des Einzelhandels spür- und sichtbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie.

"Schon zum ersten Lockdown im März letzten Jahres wurde unser Ladengeschäft geschlossen, während der Außendienst unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Richtlinien weiter lief", erklärt Tanja Lakeit. Zum Außendienst der Firma Beuchert zählt insbesondere die Raumausstattung mit dem Verlegen von Bodenbelägen, während sich das Ladengeschäft in der Würzburger Straße zusätzlich auf Lederwaren inklusive Taschen, Koffern und Reiseutensilien, Dekorationsartikel aller Art, Gardinen, Tapeten, aber auch Schulranzen sowie Rucksäcke für Schule und Freizeit konzentriert.

Bis 2007 führte das Unternehmen darüber hinaus auch ein breites Sortiment an Spielwaren und Modellbauartikeln. Etwas aus dieser Zeit hätte normalerweise erst kürzlich wieder regen Zuspruch erfahren: Auch Fastnachtsartikel gehören zum Programm.

Der Schwerpunkt liegt jedoch klar im Bereich der Raumausstattung: "Besonders gefragt sind die Bodenbeläge verschiedener Ausführungen und unsere Gardinenkollektion", berichtet Tanja Lakeit. Das etwa im Modebereich wichtige Abstimmen von Kollektionen auf den jeweiligen Mode- und Zeitgeschmack spiele im Bereich der Raumausstattung aber eine eher untergeordnete Rolle, wie Andreas Beuchert betont: Hier präsentieren die Anbieter ihre Dessins, aus denen die Kunden vor Ort auswählen.

Die bisherigen Erfahrungen im "Lockdown-Betrieb" zeichnen das Bild eher gemischter Gefühle. Zwar habe sich der Mund-Nasen-Schutz als täglicher Begleiter erst etablieren müssen, doch greife man inzwischen "erst zum Schlüssel und dann zur Maske", wie Tanja Lakeit einräumt. "Auch die Kunden sind eigentlich entgegenkommend und beachten die Hygieneregeln", schildert sie. Es sei viel mehr der menschliche Aspekt des Händlerdaseins, der auf der Strecke bleibe. "Gerade der uns sehr wichtige direkte Kundenkontakt fehlt einfach", betont sie und fügt an, dass man den verständlichen und gerechtfertigten Wunsch der Kundschaft nach ausführlicher Beratung unter den aktuellen Umständen nur bedingt erfüllen könne. Diese Situation sei für beide Seiten unbefriedigend. Dennoch habe sie beobachtet, dass die Kunden "mittlerweile etwas lockerer" seien, nachdem man sich an den "Corona-Alltag" mit seinen Einschränkungen gewöhnt habe. Dazu gehört gewiss auch der Liefer- und Abholservice: "Die Kunden rufen an oder melden sich per E-Mail, ehe der Abholtag und eine konkrete Uhrzeit vereinbart werden", erklärt sie. Größere Waren werden mit dem Außendienst angeliefert.

Der aktuelle Lockdown sei als unangenehm anzusehen, aber angesichts der Gesamtsituation nicht vermeidbar. "Vielleicht wäre die Lage jetzt schon besser, hätte man früher die Reißleine gezogen und nicht erst bis zum starken Anstieg der Fallzahlen Mitte Dezember abgewartet", merkt Tanja Lakeit abschließend an und hofft für das Jahr 2021 auf die Rückkehr zur alltäglichen Normalität.

> Kontakt: Firma Raumgestaltung Beuchert, Würzburger Straße 5, Hardheim, Tel. 06283/6257; E-Mail: raumgestaltungbeuchert@t-online.de, Homepage: www.raumgestaltungbeuchert.com

> Online-Shop: Es gibt zwar keinen Online-Shop, aber über die Homepage kann man sich virtuelle Inspirationen holen.

> Bestellungen: per Telefon oder E-Mail.

> Abholzeiten: Sie werden per Telefon koordiniert. Ware kann wenn vorrätig zum abgesprochenen Termin abgeholt werden – oder sie wird den Kunden soweit möglich auf Wunsch bestellt. Größere Gegenstände werden dem Kunden nach Hause geliefert.

> Was wird besonders stark nachgefragt? Bodenbeläge und Gardinen.