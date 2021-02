Bereits im Jahr 1887 wurde Blumen Schneider in Adelsheim gegründet und ist bis heute eine feste Größe, wenn es um Blumen, Pflanzen und florale Gestaltung geht. Silke Bopp gestaltet in ihrer Blumenwerkstatt exklusive Blumenträume und florale Werkstücke, ganz nach Wunsch und Geschmack ihrer Kunden. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Kundennähe, kunstvolle florale Gestaltung für höchste Ansprüche und Flexibilität zeichnen das Blumenhaus Schneider in der Marktstraße aus. Die gelernte Floristin Silke Bopp übt ihren Beruf mit Leib und Seele aus und könnte sich nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen, wie sie im Gespräch mit der RNZ gesteht. "Doch effektives Arbeiten ist – der derzeitigen Situation geschuldet – im Moment ja nicht möglich. Deshalb gehen viele Bestellungen über Telefon. Ich habe immer frische Blumen da und kann nahezu sämtliche Wünsche erfüllen, jedoch ist es gut, wenn die Leute schon ein paar Tage vorher ihre Bestellung aufgeben, damit ich entsprechend disponieren kann. Und bei Sterbefällen bin ich natürlich auch jederzeit erreichbar, um die Trauerfloristik zu gestalten", betont Silke Bopp.

Sie berät auch gerne in der Zusammenstellung der Blumen, gibt wertvolle Tipps zu Haltbarkeit und Pflege und richtet sich dabei stets nach den Kundenwünschen. So macht sie aus den Ideen ihrer Kunden florale Erlebnisse. Frische Blumen, fachgerecht verarbeitet und kreativ gestaltet – das ist ein Selbstverständnis des Floristik-Fachbetriebs, der nun schon auf eine über 130-jährige Tradition (gegründet 1887) zurückblicken kann. Silke Bopp ist ein Familienmensch und so werden auch schon seit Generationen die Gärtnerei und der Blumenladen geführt – nämlich familiär und in der Zwischenzeit in der fünften Generation. Angefangen hat alles als Baumschule, Gemüseanbau und Samenhandlung von Silke Bopps Ururgroßvater Gottlieb Schneider, der hauptberuflich in der Schlossgärtnerei der Freiherren von Adelsheim tätig war und nebenbei den Gärtnereibetrieb aufbaute.

Zunächst bestand die Gärtnerei nur aus Feldern und Freiland. Es gab noch keine Gewächshäuser, wie die Geschäftsinhaberin mit großer Begeisterung über die Entwicklung des Familienbetriebes erzählt. Später kamen dann die ersten Gewächshäuser in der Hardtstraße hinzu. Im Laufe der Zeit wurden diese aber marode und so zog der Betrieb in die schon bestehende Gärtnerei in der Lachenstraße um.

"Das Geschäft wird von Generation zu Generation fortgeführt. Mein Vater Ernst Schneider hat das Geschäft in jungen Jahren von seinem Vater Hermann Schneider übernommen, er war seinerzeit der jüngste Gärtnermeister in der Region. Die Familie hat schon immer zusammengehalten und so hat sich das Geschäft immer weiterentwickelt und ist gewachsen. Mein Vater hat die Gärtnerei gemacht und Mutter Lore hat im Blumenladen gearbeitet. Nach meiner Ausbildung bin ich 1992 in das Geschäft meiner Eltern eingestiegen und habe den Blumenladen 2012 übernommen". So beschreibt die Floristin die Entwicklung der Gärtnerei.

Sie ist stolz auf die große Auswahl in ihrem kleinen Ladengeschäft. Hier findet man Blumensträuße und andere floristische Werkstücke für jeden Anlass. In den wärmeren Monaten ist man überwältigt von einem wahren Farbenmeer an Blumen, Pflanzen, Stauden und Koniferen, die im Hof und entlang des Ladengeschäftes auf dem Gehweg präsentiert werden.

Große Sorge bereitet Silke Bopp, wie auch vielen ihrer Einzelhandelskollegen, der Lockdown mit seinen wochenlangen Geschäftsschließungen. Dennoch ist sie sehr dankbar, dass sie nicht nur von ihren Stammkunden unterstützt wird. Man kann einfach anrufen und seinen Lieblingsstrauß bestellen und schon kurze Zeit später unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen abholen. Gerade in diesen trüben Tagen hat sie ein großes Sortiment an Blumen und Pflanzen vorrätig. Außerdem freut sie sich, dass man in Adelsheim noch einen so gut funktionierenden Einzelhandel hat, und appelliert an die Bürger, dass sie die ortsansässigen Fachgeschäfte weiterhin unterstützen und somit Schließungen verhindern. Neben dem Blumenladen, der von verschiedenen Lieferanten mit frischen Schnittblumen und Pflanzen beliefert wird, steht ab Mai, jeweils vormittags, der Verkauf in der Gärtnerei in der Lachenstraße offen, wo es Beet- und Balkonpflanzen wie Geranien, Begonien, Petunien und vieles mehr gibt.

Darüber hinaus bietet das Blumengeschäft Geburtstags- und Geschäftsabos. Hier können sich die Kunden einmal im Monat oder einmal in der Woche einen Blumentraum erfüllen, um etwa der Mutter mit einem Jahresabo einmal monatlich eine Freude zu machen, oder den Empfangsbereich einer Firma floral auszugestalten. Beschenkte können ihre Blumen entweder abholen oder werden im Stadtgebiet beliefert. Hinzu kommt, dass das Geschäft Fleurop-Partner ist, und man somit Blumen in die ganze Welt verschicken kann.

Zum weiteren Service des Blumengeschäftes gehört auch die Grabpflege. Sei es eine einmalige Grabgestaltung oder eine über Jahre dauernde Grabpflege. Selbstverständlich wird hier gerne auf die Wünsche von Kunden eingegangen, wobei sowohl kostengünstige und praktische Pflanzungen als auch exklusive und individuelle Gestaltungen möglich seien.

Schon heute freut sich Silke Bopp auf den Valentinstag. Am Samstag, 13. Februar kann man zwischen 9 und 18 Uhr sowie am Sonntag, 14. Februar, zwischen 9 und 13 Uhr rechtzeitig vorbestellte Blumengrüße für seine Liebsten abholen, natürlich alles unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen. "Das ist eben auch der Vorteil, wenn man im Geschäftshaus wohnt. Hier ist man einfach flexibler und kann mehr möglich machen als normal", so die Floristin.

> Kontakt: Blumen Schneider, Marktstraße 5, Adelsheim, Tel. 06291/ 1341, Fax 7083.

> Bestellungen: jederzeit telefonisch oder per Fax.

> Das wird besonders nachgefragt: Frühlingssträuße, Frühlingsblüher für Heim und Garten, Trauerfloristik, Hochzeitsfloristik, und floristische Deko für daheim.