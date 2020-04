Wertheim. Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis, die Stadtverwaltung Wertheim und die Firma Value Retail als Betreiberin des "Wertheim Village" haben bezüglich der Öffnung des Factory Outlet Centers (FOC) eine einvernehmliche Lösung erzielt. Value Retail hat nunmehr ein verbindliches Sicherheits- und Hygienekonzept vorgelegt und sich verpflichtet, dieses konsequent umzusetzen.

Bestandteil des Konzepts ist unter anderem die Zugangssteuerung zum Areal. Im Gegenzug darf das FOC bereits am Donnerstag, 30. April, wieder öffnen. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hatte eine Einigung zwischen den Parteien angeregt.

Landrat Reinhard Frank (Main-Tauber-Kreis) und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (Stadt Wertheim) zeigen sich erfreut über dieses Ergebnis: "Wir konnten erreichen, dass der bestmögliche Gesundheitsschutz für die Beschäftigten sowie die Besucherinnen und Besucher gewährleistet wird." Zur Umsetzung des Sicherheits- und Hygienekonzeptes fand am Dienstagmorgen ein Ortstermin mit Vertretern der Stadt Wertheim als zuständiger Ortspolizeibehörde, des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis als Gesundheitsamt und der Firma Value Retail statt.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hatte am 20. April im Wege der Eilzuständigkeit die Wiederöffnung des "Wertheim Village" bis einschließlich 3. Mai untersagt, um eine rasche und unkontrollierte Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen zu verhindern. Value Retail hat gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Stuttgart gestellt. Dieses entschied ausdrücklich, dass die Schließungsverfügung des Landratsamtes voraussichtlich rechtmäßig ist. Gegen diese Entscheidung legte Value Retail Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof ein.

Nach der erzielten Einigung ändert der Main-Tauber-Kreis seine Schließungsverfügung dahingehend, dass das "Wertheim Village" bereits wieder am Donnerstag statt erst am Montag, 4. Mai, öffnen darf. Das Unternehmen Value Retail erklärt seinen Widerspruch gegen die Schließungsverfügung für erledigt. Ebenso erklären beide Seiten vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim ihren Rechtsstreit für erledigt.

Update: Dienstag, 28. April 2020, 15.21 Uhr

Wertheim. (pm/rüb) Die 16. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart hat am Mittwoch den Eilantrag der Betreiber des Outlet-Centers "Wertheim Village" abgelehnt. Damit bleibt das Outlet-Center, wie vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis am 20. April beschlossen, bis einschließlich 3. Mai zu.

Das Landratsamt habe die angefochtene Untersagung des Betriebs aller Voraussicht nach zu Recht ausgesprochen, teilte das Gericht mit. Die Untersagung des Betriebs des Outlet-Centers, das aus mehreren Einzelhandelsgeschäften mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern besteht, sei aufgrund der überregionalen Anziehungskraft für den Publikumsverkehr eine notwendige Schutzmaßnahme zur Eindämmung des Virus Sars-CoV-2.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätze die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit insgesamt als hoch ein. Die Zahl der Fälle in Deutschland steige weiter an. Daher habe das Landratsamt Main-Tauber-Kreis zu Recht zur Verlangsamung und Unterbrechung der Infektionsketten im Main-Tauber-Kreis und zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Virus dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung Vorrang gegenüber dem Interesse der Antragstellerin gegeben.

Das Landratsamt habe dabei insbesondere berücksichtigt, dass das Outlet-Center kein gewöhnliches Einkaufszentrum darstelle. Es handle sich vielmehr um eines der größten Factory-Outlets in Deutschland, wobei sich die Gesamtverkaufsfläche von rund 13.000 Quadratmeter auf etwa 110 bestehende Einzelgeschäfte horizontal auf einer Ebene verteile, die durch eine schmale, fast fußgängerzonenmäßigen Flaniermeile verbunden seien. Dabei strahle das Outlet-Center mit jährlich 2,5 bis 2,8 Millionen Besuchern eine überregionale Anziehungskraft für den Publikumsverkehr aus.