Wertheim. (pm/rüb) Die 16. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart hat am Mittwoch den Eilantrag der Betreiber des Outlet-Centers "Wertheim Village" abgelehnt. Damit bleibt das Outlet-Center, wie vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis am 20. April beschlossen, bis einschließlich 3. Mai zu.

Das Landratsamt habe die angefochtene Untersagung des Betriebs aller Voraussicht nach zu Recht ausgesprochen, teilte das Gericht mit. Die Untersagung des Betriebs des Outlet-Centers, das aus mehreren Einzelhandelsgeschäften mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern besteht, sei aufgrund der überregionalen Anziehungskraft für den Publikumsverkehr eine notwendige Schutzmaßnahme zur Eindämmung des Virus Sars-CoV-2.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätze die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit insgesamt als hoch ein. Die Zahl der Fälle in Deutschland steige weiter an. Daher habe das Landratsamt Main-Tauber-Kreis zu Recht zur Verlangsamung und Unterbrechung der Infektionsketten im Main-Tauber-Kreis und zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Virus dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung Vorrang gegenüber dem Interesse der Antragstellerin gegeben.

Das Landratsamt habe dabei insbesondere berücksichtigt, dass das Outlet-Center kein gewöhnliches Einkaufszentrum darstelle. Es handle sich vielmehr um eines der größten Factory-Outlets in Deutschland, wobei sich die Gesamtverkaufsfläche von rund 13.000 Quadratmeter auf etwa 110 bestehende Einzelgeschäfte horizontal auf einer Ebene verteile, die durch eine schmale, fast fußgängerzonenmäßigen Flaniermeile verbunden seien. Dabei strahle das Outlet-Center mit jährlich 2,5 bis 2,8 Millionen Besuchern eine überregionale Anziehungskraft für den Publikumsverkehr aus.