Walldürn. (sti) Unter dem Motto "Feiern! Tanzen! Faschenaacht!" hat der Tanzsportclub Walldürn nach einjähriger Pause die Tradition des "Faschenaachtsballs" fortgesetzt. In abgespeckter Form präsentierte der TSC im "Haus der offenen Tür" unter dem Aspekt "Back to the roots" ein kleines, aber feines närrisches Programm der Superlative mit einem Feuerwerk von wirbelnden Tanzbeinen. Für den musikalischen Rahmen sorgten die "Schwanbergstürmer".

Nachdem Vorsitzender Thomas Geiger allen Gästen einen kurzweiligen närrischen Abend mit vielen Showeinlagen versprochen hatte, hieß es direkt "Bühne frei" für die siebenköpfige Mäusegruppe des TSC Walldürn (Trainerinnen: Selina Kaiser, Sophie Rathmann sowie Franziska und Melissa Schneider). Der Narrennachwuchs überzeugte mit seinem spritzigen und gekonnt dargebotenen Schautanz "Bienchen". Nach der gerne gewährten Zugabe präsentierte Thomas Geiger die sieben TSC-Mäuse dem begeisterten Publikum: Arina Baumgärtner, Tilda Berberich, Luana Gramlich, Luisa Hohnstein, Merle Keidel, Mika Kovakhuk und Alissa Rehberg.

Anschließend präsentierte sich die Jugendschautanzgruppe des TSC mit ihrem Schautanz "Küss den Frosch". Die 17-köpfige Gruppe um das Trainerteam Julia und Patricia Hajek sowie Shakira Link hatte ihren Schautanz gespickt mit anspruchsvollen tänzerischen Elementen der absoluten Spitzenklasse. Es tanzten: Diana Andres, Soraya Dönertas, Laura und Sophia Emmert, Lia Hohnstein, Nele und Pauline Keidel, Emily Kimbel, Tamina Kunkel, Jana Lammert, Emily Lang, Anna-Maria Link, Leonie Rieger, Anita und Jana Severev sowie Alexandra Siewert und Celina Stumpf. Nicht enden wollender Applaus war der verdiente Lohn für diese Tanzdarbietung.

Nächster tänzerischer Höhepunkt war dann der Auftritt des Männerballetts "Florianshüpfer" aus Hundheim mit der packenden Schautanzdarbietung als "Piraten der Karibik". Nach einer Polonaise zu den Klängen der "Schwanbergstürmer" folgte als krönender Höhepunkt des Abends der Tanz der 27-köpfigen Schautanzgruppe "Jun-Aktion" des TSC (Trainerinnen: Lisa Englert, Milena Geiger, Jenny Kaiser, Anne Maier und Christin Waller). Ihr perfekt einstudierter und brillant dargebotener Schautanz "Highlands-Gemeinschaft der Clans" wusste neben den tänzerischen und akrobatischen Elementen vor allem mit fantastischen Kostümen zu gefallen.

Es tanzten: Sophia Bauer, Ivgenia Belokon, Kaya und Marlen Beuchert, Lisa Englert, Milena Geiger, Evelyn Gitt, Julia Hajek, Alyssa Hamsik, Jenny, Selina und Sinja Kaiser, Fabienne Klier, Shakira Link, Annika Luz, Emily und Emma Müssig, Marianne Neimann, Johanna Pfleiderer, Lili und Sophie Rathmann, Natalie Rickert, Franziska und Melissa Schneider, Iliana Schotter, Viktoria Wagner und Konstancia Zimmer.

Nachdem Vorsitzender Thomas Geiger allen Aktiven beim "Faschenaachtsball" gedankt hatte, klang der Abend zu den Klängen der "Schwanbergstürmer" aus Kreuzwertheim aus.