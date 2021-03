Osterburken. (ahn) Dem einen oder anderen Osterburkener wird es bereits aufgefallen sein: Diese Woche dreht das SWR-Fernsehen in der Römerstadt. SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein geht dabei der Frage nach, ob und was Osterburken mit Ostern zu tun hat. Bis einschließlich Samstag ist sie mit Wolfram Hahn, ihrem Kameramann, sowie Wolfgang Steiner, der für den Ton zuständig ist, in Osterburken unterwegs. Das kleine Team unter Leitung der Moderatorin produziert in fünf Tagen Material für vier Beiträge mit jeweils rund viereinhalb Minuten Länge. Ausgestrahlt werden diese in der Karwoche ab Montag, 29. März. Und zwar in der "Landesschau" jeweils ab 18.45 Uhr in der Reihe "Sonja in ...". Am Dienstag war das SWR-Team unter anderem im Kindergarten St. Martin zu Besuch.

"Hat Osterburken also doch etwas mit Ostern zu tun?", fragte die Moderatorin die Kinder. Nein, natürlich nicht, erklären die Kleinen. Denn wie wohl alle Osterburkener wissen, spielte damals vor rund 500 Jahren bei der Namensgebung ihrer Stadt die Unterscheidung zwischen Burken im Osten, also Osterburken, und Burken am Neckar, heute als Neckarburken bekannt, eine Rolle.

Wobei: Osterburken könnte doch auch etwas mit einer Osterburg zu tun haben, oder nicht? Ganz abwegig ist der Gedanke zumindest nicht. Das dachten sich auch die Kinder vom Kindergarten St. Martin, wie die Leiterin Dagmar Förster-Peters berichtet. "Wir haben jeden Morgen unseren Stuhlkreis. Da haben wir uns überlegt, was denn Osterburken mit Ostern zu tun haben könnte." Als eine der Ideen kam dabei eben die besagte Osterburg heraus.

Und bei der bloßen Idee blieb es bei Weitem nicht. Denn die Kleinen machten sich sofort mit Begeisterung daran, eine große Osterburg zu basteln. "Die Kinder haben das ganz toll gemacht", freute sich Förster-Peters. Und in der Tat: Die Osterburg kann sich sehen lassen. Sogar an Kleinigkeiten wie etwa eine Zugbrücke haben die Kinder gedacht.

Auch Sonja Faber-Schrecklein zeigte sich begeistert von dem Kunstwerk, das ihr die Kinder voller Stolz vorstellten. Anschließend kam die Moderatorin auf die Kernfrage ihres Besuchs zu sprechen: "Was gibt es denn Österliches in Osterburken?" Im Kindergarten St. Martin erinnert man an das Osterfest mit zum Beispiel Meditationen, in denen die Kinder der Geschichte von Ostern nachgehen, wie die Kindergartenleiterin informierte.

Schließlich sangen die Kleinen noch "ihr aktuelles Lieblingslied", wie Förster-Peters verriet, nämlich "Stups, der kleine Osterhase" von Rolf Zuchowski. Dass dabei die Kamera und das Mikrofon auf sie gerichtet waren, schien sie nicht großartig beeindruckt zu haben – von Aufregung war nichts zu sehen.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der SWR den Kindergarten besuchte? "Wir haben ja gewusst, dass das Fernsehen in der Stadt ist", erklärte Förster-Peters. "Dann fragte uns Christel Bauer, ob wir uns denn nicht vorstellen könnten, dabei zu sein." Und so landen die Kleinen nun bald im Fernsehen.

Die Osterburkenerin Christel Bauer und die SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein machten sich zusammen mit den Kindern auf dem Weg zur Kirche. Foto: Andreas Hanel

Genauso wie Christel Bauer, die sich bei Fragen rund um "ihre" Stadt Osterburken bestens auskennt und somit als Interviewpartnerin prädestiniert ist. Denn sie gibt seit vielen Jahren Führungen – etwa im Römermuseum –, bietet Stadtrundgänge an und veranstaltet Limeswanderungen.

Zusammen mit ihr liefen die Kindergartenkinder dann schließlich zur katholischen Kirche St. Kilian, die nach dem Maler und Grafiker Emil Wachter auch als "Wachter-Kirche" bekannt ist. Dort ging die Suche nach österlichen Zeichen in der Römerstadt weiter. Christel Bauer erklärte der SWR-Moderatorin das in die Wand des Altarraums eingelassene Ei. Dieses symbolisiere die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. In Letztere biete das kleine Fenster im Ei einen Blick.

Neben diesen Ostersymbolen gibt es für das SWR-Team in dieser Woche noch einiges zu entdecken. Dabei kennt die Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein die Römerstadt schon aus früheren Besuchen, wie sie verrät. "Außerdem kommt ein Kollege von mir aus Osterburken."

Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihr der Stadtteil Schlierstadt – genauer: der Flugplatz. Denn von dort aus ist sie schon zweimal zu einem Tandem-Fallschirmsprung gestartet. Ansonsten ist sie allerdings auf dem Boden geblieben und das trotz – oder gerade wegen – ihrer 30 Jahre Berufserfahrung beim SWR.