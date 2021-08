Am Einsatzwillen der Mitglieder scheitert es nicht, aber an der finanziellen Ausstattung: Die DLRG-Ortsgruppe kann ihre Einsatzfahrzeuge nur noch bis Herbst unentgeltlich in einer privaten Halle unterstellen. Danach sind guter Rat und eine neue Rettungswache teuer. Denn Zuschüsse vonseiten des Landes gibt es nicht. Foto: DLRG

Höpfingen. (pm) Die Höpfinger DLRGler haben vor kurzem erfahren, dass der Zuschussantrag für eine Rettungswache wiederholt nicht genehmigt wurde. Ein solches Gebäude brauchen sie jedoch dringend, um ihre Einsatzfahrzeuge vorschriftsmäßig unterzubringen. Zudem hat der Eigentümer, der den Lebensrettern aktuell dankenswerterweise eine Halle unentgeltlich zur Verfügung stellt, Eigenbedarf ab Herbst angekündigt. Wenn sich bis dahin keine neue Unterstellmöglichkeit findet, muss die Ortsgruppe ihre Einsatzgeräte im Freien lagern.

Die DLRG Höpfingen hat die Einsatzfahrzeuge bisher in privaten Hallen unterbringen können. Parallel dazu wurden über viele Jahre Finanzmittel gespart, um den Bau einer geeigneten Garage zu finanzieren. Die Gemeinde Höpfingen hat die Lebensretter mit der Bereitstellung eines Baugrundstücks unterstützt. Aufgrund der Größe der zugewiesenen Fahrzeuge können diese nicht in der bisherigen eigenfinanzierten Garage untergebracht werden. Absehbar war zudem, dass die Unterbringung in privaten Hallen nicht dauerhaft sein kann. Deshalb hat der Vorstand bereits vor vier Jahren einen Antrag auf Förderung über den Landesverband der DLRG an das Land Baden-Württemberg gestellt.

Die Ortsgruppe ist seit 1967 im Wasserrettungsdienst und Katastrophenschutz aktiv. Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden in den Bau der Schulungsräume und der alten Garage investiert, die in Eigenleistung entstanden.

Baden-Württemberg hat 2011 ein Konzept über die Mitwirkung der DLRG im Katastrophenschutz des Landes erstellt und mit den Landesverbänden vereinbart. Dort ist die Gliederung in Wasserrettungszüge geregelt. Die Höpfinger Ortsgruppe stellt für den Wasserrettungszug 1 die Bootsgruppe mit Personal als Bootsführer, Sanitätern, Strömungsrettern und dem Führungspersonal. Weiter hat das Land die Konzeptionen über die Organisation des Berg- und Wasserrettungsdiensts in Baden-Württemberg mit Beschluss des 68. LARD im Dezember 2014 mit den DLRG-Landesverbänden vereinbart. Dort stellt die DLRG-Ortsgruppe Höpfingen eine Einheit des Wasserrettungsdiensts als Tauchgruppe mit Einsatztauchern, Sanitätern, Signalmännern und Führungspersonal. Bei der Beschaffung des Einsatzfahrzeugs gab es Zuschüsse vonseiten des Landes.

Obwohl der Bereichsausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises das Projekt befürwortet, es in der Anlage 2 der Konzeption des Landes aufgelistet ist und der Landesverband Baden der DLRG die Anschaffung priorisiert, wurde die Höpfinger Ortsgruppe wiederholt bei der Fördermittelvergabe übergangen. "Das Land Baden-Württemberg investiert in die Fahrzeuge und das Hochwasserboot mehr als 150.000 Euro, die DLRG macht dafür die alte Unterstellhalle notdürftig nutzbar – und dies alles ist seit Jahren im Regierungspräsidium und dem Innenministerium bekannt. Da fragt man sich, wieso dann einer Hilfsorganisation zugemutet wird, einen Garagenbau mit Schwimmkursen und Würstchenverkauf zu finanzieren", empören sich die Höpfinger Wasserretter.

Als Teil des Gesamtkonzepts im Landkreis – sowohl im Rettungsdienst als auch im Katastrophenschutz – steht die DLRG für die Sicherheit der Bürger ein. Beginnend mit den Baby- und Kleinkindschwimmkursen, der Anfänger-, Jugend- und Rettungsschwimmausbildung bis zum Einsatzteam, Aqua-Power-Kursen und Jugendarbeit engagiert sich die Ortsgruppe und hofft auf Anerkennung der Leistung – auch im monetären Bereich.

"Als Teil des Wasserrettungsdiensts und des Katastrophenschutzes stehen wir bereit und hoffen, dass dies in den Verwaltungen des Landes anerkannt wird", betont Regina Gedemer, die Vorsitzende der Höpfinger DLRG. Zuletzt war der Wasserrettungsdienst im Juni zu zwei Einsätzen ausgerückt. Vergangene Woche befand sich das Einsatzpersonal im Voralarm zur Katastrophenhilfe.