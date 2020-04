Vom Adelsheimer Rathaus ins Smartphone: So gelangt die Adelsheim-App schnell zu den Bürgern in der ganzen Stadt. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) "Im Rahmen der Coronakrise, als sich die Vorschriften und Verordnungen teils täglich überholten, zeigte sich, dass solch ein direkter Kommunikationsdraht von Vorteil ist", betont Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Der "Kommunikationsdraht" kommt eigentlich so ziemlich ohne Draht aus, denn die Rede ist von der neuen City-App, die man nun in Adelsheim eingeführt hat, um die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern zu vereinfachen.

"Diese App erlaubt der Verwaltung, via Push-Mitteilungen schnell und unkompliziert den Bürgerinnen und Bürgern Mitteilungen auf ihr Smartphone zukommen zu lassen", erklärt Bernhardt. Das ist nicht nur vor dem Hintergrund der Dynamik der Corona-Krise von Vorteil, sondern auch im "normalen" Alltag. Denn "die App soll gewissermaßen wie ein News-Ticker die wichtigsten Ereignisse und Vorkommnisse in Adelsheim bündeln und auf weiterführende Informationen verweisen", wie das Stadtoberhaupt erklärt.

Hintergrund Wer die City-App auf seinem Smartphone installieren und nutzen möchte, findet diese unter dem Namen "Cityhub" im Google Play Store oder im App-Store von Apple. Nach der Installation muss man der [+] Lesen Sie mehr Wer die City-App auf seinem Smartphone installieren und nutzen möchte, findet diese unter dem Namen "Cityhub" im Google Play Store oder im App-Store von Apple. Nach der Installation muss man der App den Zugriff auf die Standortdaten gewähren, damit automatisch Adelsheim ausgewählt wird. Alternativ muss man auf dem Startbildschirm der App unter dem Punkt "Wähle Stadt" Adelsheim auswählen. Um die Eilmeldungen der Verwaltung zu erhalten, muss man unter dem Glockensymbol rechts oben"Push-Meldungen für Adelsheim abonnieren" auswählen. Weitere Funktionen werden in den nächsten Wochen freigeschaltet. ahn

Im Vordergrund stünden zwar Informationen aus der Verwaltung – wie beispielsweise aktuell über die Wiedereröffnung der Stadtbücherei. "Aber auch Informationen von den Kirchen und Vereinen sollen hinzukommen." Im Prinzip seien das alles Informationen, die man auch an anderer Stelle bekommen könne, weiß Bürgermeister Bernhardt. Doch der Vorteil der App ist, dass hier eben alles zusammenläuft.

Die Idee, solch eine App zu testen, stehe bereits seit Längerem im Raum, berichtet das Stadtoberhaupt. "Als dann der Anbieter der City-App die Verwaltung mit dem Angebot kontaktierte, dass wir innerhalb von drei Tagen diese App zum Testen bekommen könnten – wobei keine Aktivierungsgebühr in Höhe von 4800 Euro anfiel, und wir die Höhe der monatlichen Pauschale selbst bestimmen könnten – da entschieden wir uns, diesen Kommunikationsweg zu testen."

Die App ist eine sogenannte Community-App. Das bedeutet, dass die App mit ihren vielfältigen Funktionen vielen Kommunen zur Verfügung steht. Neu dabei ist jetzt auch die Stadt Adelsheim, die in dieser App ein eigenes Konto hat. Der Hersteller der City-App ist ein deutsches Unternehmen, das alle DSGVO-Anforderungen erfüllt. Außerdem besteht auch nicht die Gefahr, dass die übermittelten Daten der Nutzer von Dritten eingesehen oder benutzt werden, da das Unternehmen die App selbst programmiert.

Zurzeit wirbt es mit einem Solidaritätsangebot. "In diesem Rahmen können wir die App ein Jahr lang zu einem Preis nutzen, den wir selbst bestimmen. Wir haben uns für 20 Euro monatlich entschieden. Nach Ablauf des Jahres wird die App vermutlich 100 Euro monatlich kosten", informiert Bernhardt.

Bereits rund 400 Zugriffe habe es bis Mitte der Woche auf die App gegeben. Doch diese Zahlen könnten bald in die Höhe schnellen. Denn "noch stehen wir ganz am Anfang mit dem Projekt." Ein Erfolgsgarant für den Siegeszug der City-App könnte das sein, was Bürgermeister Wolfram Bernhardt stets in den Vordergrund stellt: die Einbeziehung der Bevölkerung. "Wir laden die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, diese App gemeinsam mit der Verwaltung voran zu treiben." Natürlich habe man eine Idee davon, was man mit der App alles erreichen könne, aber man könne natürlich nicht wissen, was die Nutzer wollen. "Insofern erhoffen wir uns zunächst einmal Feedback dahingehend, was die Bürgerinnen und Bürger sich von dieser Möglichkeit erwarten."

Das Mitspracherecht der Bürger soll hier aber nicht verstummen. Denn in den nächsten Wochen sollen zu den rudimentären Funktionen der App, die gerade freigeschaltet sind, noch weitere dazukommen und "diese würden wir am liebsten auch in Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern freischalten", betont Bernhardt. Ihm selbst schweben bereits zwei konkrete Funktionen vor, die er für sinnvoll hält: einen Mängelmelder und einen Veranstaltungskalender. "Aber auch hier sind wir offen."

Die City-App ist ein Zusatzangebot zum "Bauländer Boten", dem Mitteilungsblatt der Stadt Adelsheim. "Die App wird den ,Bauländer Boten‘ nicht ersetzen. Die App ist eher ein Experiment, um zu testen ob wir auf diesem Wege noch andere Personen erreichen, die den ,Bauländer Boten‘ nicht lesen. Die mittels der App kommunizierten Inhalte sind komprimierter und verweisen beispielsweise auf die Homepage der Stadt Adelsheim," erklärt Wolfram Bernhardt abschließend.