Major Carolin B. im Gespräch mit einem ihrer engsten Mitarbeiter: Die Kompaniechefin fühlt sich und ihre Soldaten in Hardheim sehr gut aufgenommen. Nun ist klar: Ihre Einheit bleibt dauerhaft in Hardheim. Foto: Rüdiger Busch (Anmerkung der Redaktion: Die Soldaten des Kommando Spezialkräfte unterliegen besonderen Sicherheitsbestimmungen und dürfen deshalb nicht fotografiert werden.)

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Der RNZ war es schon vor Wochen zu Ohren gekommen, doch eine offizielle Bestätigung war nicht zu bekommen. Bis Freitagvormittag. Seither besteht Gewissheit: Die Stabs- und Führungsunterstützungskompanie der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr wird auf Dauer in Hardheim stationiert. Die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, teilte dem Wahlkreisabgeordneten Alois Gerig (CDU) offiziell mit, dass die Kompanie mit rund 180 Soldatinnen und Soldaten in Hardheim bleibt. Ursprünglich war geplant, dass die Einheit nur vorübergehend – bis 2024 – in Hardheim bleiben soll.

Für Alois Gerig ist die Entscheidung genau richtig: „Die Carl-Schurz-Kaserne und der angrenzende Truppenübungsplatz bietet der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie beste Bedingungen hinsichtlich Unterbringung und Infrastruktur sowie für Ausbildung und Training.“ Das sieht auch die Bundeswehr so, wie ein Sprecher des Heeres der RNZ bestätigte: „Eine interne Prüfung hat ergeben, dass der Standort Hardheim hervorragend geeignet ist und alle Anforderungen erfüllt.“

Mit dem Aufbau der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie wurde im Oktober 2017 begonnen. Sie ist dem Kommando Spezialkräfte in Calw unterstellt. Die Soldaten werden in Hardheim darauf vorbereitet, bei Einsätzen überall auf der Welt innerhalb kürzester Zeit die Infrastruktur für den Führungsstab bereitzustellen – mit allem, was dazugehört: von Zelten oder Containern bis zur IT- und Fernmeldetechnik.

Mit der Entscheidung der Ministerin wurden Unklarheiten beseitigt, wie es mit der Einheit weitergeht. Das ist auch für die Soldaten wichtig. Wie Kompaniechefin Carolin B. im RNZ-Gespräch betont hat: „Die Soldaten gehören hier dazu, sie werden wertgeschätzt, und deshalb fühlen sie sich hier auch wohl.“

„Nachdem der Standort schon so gut wie geschlossen war, ist jede Stationierungsentscheidung gut für Hardheim und die Region“, hebt Alois Gerig hervor. 2011 war das Aus für Hardheim beschlossen worden. Es folgten aufwändige Untersuchungen zu möglichen Nachnutzungen und eine zwischenzeitliche Belegung der Liegenschaft mit bis zu 700 Flüchtlingen. Die Wende setzte dann 2016 ein: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte damals die Wiedereröffnung des Standorts verkündet, 2017 kehrten die ersten Soldaten zurück.

Doch zu diesem Zeitpunkt war es nur eine Reaktivierung auf Zeit, bis im Dezember 2018 die erlösende Nachricht kam: Die Carl-Schurz-Kaserne wird die Heimat eines neuen Panzerbataillons mit knapp 500 Soldaten. Im vierten Quartal 2019 soll die Aufstellung beginnen.

„Für die Region zahlt es sich aus, dass mit vereinten Kräften gegen die Standortschließung vorgegangen wurde“, so Alois Gerig. Die Rückkehr der Bundeswehr samt Soldaten und ihrer Familien bringe der Region zusätzliche Investitionen, Aufträge für die heimische Wirtschaft, mehr Kaufkraft und auch zivile Arbeitsplätze.

Da passt es ins Bild, dass auch die Schließung des Materiallagers auf dem Hardheimer Wurmberg und des Munitionsdepots in Altheim Anfang des Jahres rückgängig gemacht wurden. Statt eines militärischen Kahlschlags blüht die Bundeswehr in der Region nun sogar auf.

Und mit der jüngsten Entscheidung ist der Standort Hardheim auf Jahrzehnte hin „bombensicher“, so die Einschätzung eines Insiders im Gespräch mit der RNZ.