Walldürn/Höpfingen. (RNZ) Ein großer Komet "in Form eines Pfauenschwanzes" war im November 1618 den ganzen Winter über mit bloßem Auge zu sehen - ein Zeichen des Himmels für ein kommendes Unglück, wie die Erscheinung zumindest damals von den Menschen gedeutet wurde. Und in der Tat: Es kamen mit dem Dreißigjährigen Krieg furchtbare Jahrzehnte eines europaweiten Konflikts auf die Menschen zu, der vor allem auch ein Religionskrieg zwischen Kaiser und Katholischer Liga einerseits und der Protestantischen Union andererseits war.

Von dem Krieg blieb auch die hiesige Region nicht unberührt. Der Höpfinger Bürgermeister und Geschichtskenner Adalbert Hauck hat sich für die RNZ auf Quellenrecherche begeben und die Ereignisse in der Zeit von 1618 bis 1648 zwischen Hardheim und Buchen zusammengetragen.

Eigentlicher Kriegslärm kam in der Gegend ab Oktober 1621 auf, als Johann T’Serclaes von Tilly, oberster Heerführer der Katholischen Liga und ab 1630 auch der kaiserlichen Armee, mit seinen "wenig gerühmten" Truppen erschien.

1622 war das für die Gegend zuständige Erzstift Mainz im Zuge der Auseinandersetzungen in solch verheerendem Zustand, dass der Kurfürst eine Landrettungssteuer für sämtliche Geistliche im Gebiet ausschrieb. Dies stieß bei einigen auf so viel Unmut, dass sie sich mit dem Gedanken trugen, sich der protestantischen Sache anzuschließen - so auch in Buchen, wo zusätzlich noch kaiserliche Truppen im Anmarsch waren, um die Stadt zu besetzen.

Einige Buchener verschlossen die Stadttore vor den Soldaten und verhöhnten sie maulgewaltig, wie zu lesen ist: "Ihr seid feige, vorm Feind davongelaufene Gesellen, und eure Hauptleut seinydt erst die rechten Vögel, die ihr zusammengestohlen Gut in unserer Stadt aufheben wollen!" Die Meuterer wurden daraufhin festgenommen und in den Turm gesperrt, allerdings später wieder freigelassen.

Doch trotz aller Kriegsnot gab es nicht nur Zerstörung: Im selben Jahr begann der Walldürner Bildhauer Zacharias Junker mit der Schaffung des beeindruckenden Aufbaus für den Heilig-Blut-Altar, der noch heute die Basilika in der Wallfahrtstadt schmückt. Vier Jahre später wurde er im nördlichen Seitenportal installiert, nachdem Meister Hans Heß die Wallfahrtskirche erweitert hatte. Zudem wurde 1630 das Kreuz am Sakristeibau erneuert.

Im darauffolgenden Jahr wurde der Heerführer von Tilly durch die Schweden geschlagen. Die Geschlagenen zogen durch den südöstlichen Odenwald, ihnen folgten die Nordländer nach. Diese kamen auch nach Walldürn, das sie besetzten, brandschatzten und ausplünderten, genau wie die Wallfahrtskirche: Diese wurde dreimal geplündert, der Hauptaltar wurde entweiht sowie Kelche und silberne Geräte geraubt.

Das kostbare Korporale, die Altardecke mit dem Blutbild, rettete der Kapuziner P. Egbert aus Koblenz, indem er es lange Zeit unter seiner Tracht versteckte. Auch in Höpfingen hinterließen die Schweden eine Schneise der Verwüstung: Sie legten zwölf der 74 Häuser in Schutt und Asche. Der schwedische Oberamtmann aus Amor-bach drohte zudem die Exekution an, wenn die Bewohner nicht die Kontributionsgelder, also die Zwangszahlungen an die Besatzungstruppen, leisteten.

Mitten im dunklen 30-jährigen Krieg erschuf der Walldürner Bildhauer Zacharias Junker den beeindruckenden Aufbau des Heilig-Blut-Altars in der Wallfahrtbasilika. Foto: Rüdiger Busch

1633 wurden Klagen der Buchener und Walldürner laut, die sich über die Einquartierung von Truppen und die damit einhergehenden Abgaben beschwerten. In der Wallfahrtstadt wurden 24 Mann und 38 Pferde einquartiert. Erschwerend zu dieser Belastung kam hinzu, dass es in diesem Jahr aufgrund von Hagelschlag und andauerndem Regen eine schlimme Missernte gab.

Dann kam das ereignisreiche Jahr 1634: Auf den ersten Blick scheint es ein positives für die Region gewesen zu sein. Im September wurden die Schweden besiegt, die dann aus der Gegend abzogen, doch die Kriegsnot und Entbehrungen blieben weiterhin bestehen. Denn die Durchmärsche der sich an den Rhein zurückziehenden schwedischen Kriegsvölker stellten eine große Last für die Bevölkerung dar.

Zudem wandte sich die Taktik der befeindeten Parteien: Statt die Entscheidung im offenen Schlachtfeld zu suchen, hoffte man, den Gegner zu zermürben, indem die einfachen Menschen ausgebeutet wurden, insbesondere die schutzlos ausgelieferten Bauern. Für die Bevölkerung folgten stumpfsinnige Jahre des Grauens und der Gräuel. Auch weil der Abzug der Schweden die Lage für die Bevölkerung kaum veränderte.

Denn nach ihnen kamen die kaiserlichen Truppen, die nicht weniger gierig ihre Hände ausstreckten. In den Folgejahren ist immer wieder über Beschwerden aus der hiesigen Gegend zu lesen, die die Belastung durch die Einquartierung von Truppen beklagen. Zudem zogen durch die Gegend plündernde Soldaten, die den Menschen zusätzlich das Leben schwer machten.

Doch als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, wütete von 1634 bis 1635 die Pest besonders schwer in der Region. In Altheim, so berichtet uns das Kirchenbuch, starben zwischen 1631 und 1635 alleine 400 Menschen. In Buchen sind in den Kirchenbüchern für den Spätsommer 1634 bis 1635 über 369 Tote verzeichnet. Diese hohe Zahl dürfte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass viele Bewohner der umliegenden Orte damals in dem von Mauern geschützten Buchen Zuflucht suchten.

Das Dorfbuch dient als aufschlussreiche Quelle. Foto: Adalbert Hauck

In Höpfingen sollte 1634 wieder die evangelische Religion eingeführt werden. So wurde der in Sachsen gebürtige Johann Roschius auf die Pfarrstelle gesetzt. Doch dies rief einigen Widerstand hervor, so dass der evangelische Pfarrer nach nur zwei Monaten nicht nur sein Amt niederlegen musste, sondern - dem Volksmund nach - von den aufgebrachten Dorfbewohnern auf dem steilen Dornberger Weg den Hang hinabgetrieben wurde, wobei die Menschen ihm hinterherriefen: "Jagt ihn fort, den Schelm!" Daher habe dieser Hang den Namen "Schelmrain" erhalten, der bis heute gebräuchlich sei, schreibt Adalbert Hauck.

Bezüglich der nächsten Jahre ist die Quellenlage recht dürftig. Nichtsdestotrotz finden sich immer wieder Klagen in der Gegend über Einquartierungen und Durchzüge von Truppen sowie über die Zerstörung durch ehemalige Soldaten. 1636 beklagte Walldürn eine schwere Hungersnot, für 1641 berichten die Quellen über eine schwere Viehseuche in der Region.

Am 24. Oktober 1648 konnten endlich die Friedensglocken läuten. Nach dem Bericht des Walldürner Pfarrers Jung war die Zahl der Bürger so drastisch gesunken, dass der Gottesdienst nur noch im kleinen Umfang hätte aufrechterhalten werden können. Dennoch zog man bewaffnet zu dem bis auf vier Einwohner entvölkerten Reinhardsachsen. Dort holte man nämlich die Kirchenglocken, um die eigenen, die dem Krieg zum Opfer gefallen waren, zu ersetzen.

Angesichts des Elends und der Entbehrungen für die Bevölkerung im Dreißigjährigen Krieg wundert es nicht, dass sich dieser als Albtraum ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat.