Buchen. (tra) Von einer angeblich verweigerten Annahme hatte Stadtrat Arno Scheuermann (Bigmüg) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Buchen berichtet: Er erklärte, eine erste Anlieferung von Betonmüll aus Obrigheim sei gescheitert, weil die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWN) die Annahme verweigert habe. Statt der vorgeschriebenen Big Bags soll der Müll, so die Schilderung Scheuermanns, in Fässern angeliefert worden sein, was die AWN abgelehnt habe. Die AWN dementierte daraufhin , dass es eine erste Anlieferung von "freigemessenem" Betonmüll aus dem im Rückbau befindlichen Kernkraftwerk gegeben habe. Von einer solchen Anlieferung wisse man nichts, so Sprecher Martin Hahn.

Die Informationen, dass die AWN eine Anlieferung abgelehnt habe, sollen laut der Buchener Bürgerinitiative "Bigmüg" von Christian Küppers vom Öko-Institut Darmstadt stammen. Bei einer SPD-Versammlung in Hemmingen soll er sich entsprechend geäußert haben.

Küppers stellte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub gegenüber der RNZ nun klar, dass es eine solche Anlieferung nicht gegeben habe. "In einem Gespräch am Rande der Veranstaltung in Hemmingen hatte ich erläutert, dass sich die Anlieferungen an die Deponie verzögern, da weiter Anstrengungen unternommen werden, um Grenzwertüberschreitungen und Beschädigungen an Verpackungen auszuschließen. Meine Äußerungen in Hemmingen hatten also genau den gegenteiligen Inhalt als dargestellt wurde", so Christian Küppers. Er unterstreicht: "Es stand keine Anlieferung nach Sansenhecken an, es wurden keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt, und es sind keine Fässer geplatzt. Sowohl Deponiebetreiber als auch Abfallerzeuger unternehmen alle Anstrengungen, um eine gesetzeskonforme und sichere Entsorgung zu gewährleisten."