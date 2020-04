Der Gasthof „Hirsch“ in der Kernstadt ist einer von vielen Gastronomiebetrieben, die in der Kernstadt und den Stadtteilen einen Abholservice anbieten. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Restaurant- und Kneipenbesitzer zählen aktuell zu den Verlierern der Corona-Lockerungen. Wirtshäuser und Kneipen müssen seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie ihre Gasträume geschlossen halten – gerade zu Beginn der Ausflugssaison kommt das einer wirtschaftlichen Katastrophe gleich.

Denn für viele Restaurants beginnt jährlich mit den Ostertagen die Hauptsaison. Um trotz der verordneten Beschränkungen Einnahmen zu generieren, haben viele Restaurants in Walldürn einen Abholservice eingerichtet oder bieten unter bestimmten Voraussetzungen sogar Essenslieferungen an. In den meisten Betrieben sind Vorbestellungen nötig. Die Rhein-Neckar-Zeitung gibt im Folgenden einen Überblick über die Angebote.

> Akropolis/Ritter: Abholservice: dienstags bis samstags Abendessen, sonntags zusätzlich Mittagessen; www.hotelritter-walldürn.de; Telefon 06282/928940.

> Eiscafé Azzurro: Abholservice: täglich von 14 bis 19 Uhr; "Eiscafé Azzurro"; Telefon 06282/1343.

> Beuchertsmühle: Abholservice: samstags Abendessen, sonntags zusätzlich Mittagessen; www.beuchertsmühle.de; Telefon 06282/8043.

> Engel: Abholservice: montags bis samstags Abendessen: "Landgasthof Engel Walldürn"; Tel. 06282/274.

> Enjoy It: Liefer- und Abholservice: täglich von 16 bis 22 Uhr; "Enjoy it Walldürn"; Telefon 06282/927853.

> Hirsch: Abholservice: dienstags bis freitags Mittag- und Abendessen, sonntags Mittagessen; www.hirsch-wallduern.de; Telefon 06282/384.

> Jea’s Catering: Abholservice in Altheim: Mittagstisch; Telefon 0152/31884516.

> Jessie’s Bar & Bistro: Abholservice: freitags, samstags und sonntags Abendessen; www.jessies-bar.de; Telefon 06282/ 939747.

> Metzgerei Kaufmann: Abholservice: montags bis freitags Mittagstisch; www.der-metzger-kaufmann.de; Telefon 06282/279.

> La Valle Verde: Abholservice: täglich Abendessen, sonntags ganztägig; "Ristorante & Trattoria La Valle Verde"; Telefon 06282/2849984.

> Linde: Liefer- und Abholservice in Gerolzahn: mittwochs bis sonntags Mittag- und Abendessen; www.linde-landgasthof.de; Telefon 06286/772.

> Linkenmühle: Liefer- und Abholservice: freitags bis sonntags Mittag- und Abendessen; www.gasthof-linkenmuehle.de; Telefon 06286/283.

> Noi Due: Abholservice: täglich Abendessen; "Ristopizza Noi Due"; Telefon 06282/1255.

> Schieser: Abholservice in Gottersdorf ab Freitag, 24. April: www.schieser.com; Telefon 06286/410.

> Taj Mahal und Pizza-Blitz: Liefer- und Abholservice: dienstags bis freitags Abendessen, samstags und sonntags ganztägig; www.tajmahalundpizzablitz.de; Telefon 06282/4079623.

> Wiegman’s Fliegerstübchen: Abholservice: dienstags bis sonntags ganztägig; "Wiegman’s Fliegerstübchen"; Tel. 06282/929095.

> Zafferano: Liefer- und Abholservice in Neusaß: dienstags bis sonntags ganztägig; "Zafferano Risto"; Telefon 06282/7384.

> Zum Lamm: Abholservice: mittwochs, freitags, samstags und sonntags Mittag- und Abendessen; www.gasthaus-lamm-hornbach.de; Telefon 06286/269.