Von Janek Mayer

Walldürn/Mosbach. "Unsere Couch war die Front, und unsere Geduld war die Waffe." So heißt es aktuell in einem Werbespot. Die Bundesregierung erklärt darin junge Menschen, die die zweite Corona-Welle mit Nichtstun auf dem Sofa verbringen, zu Helden. Eine andere Frontlinie, die ihren Helden sehr viel mehr abverlangt, zieht sich durch das Landratsamt in Mosbach. Hier kämpfen zivile Mitarbeiter Seite an Seite mit Soldaten aus der Walldürner Kaserne gegen die Ausbreitung des Coronavirus, ihre Waffe der Wahl ist dabei das Telefon.

Franziska Schäfer und Stabsunteroffizier Müller sind zwei dieser "Corona-Detektive", die aktuell im Auftrag des Gesundheitsamts Kontaktpersonen von bestätigten Corona-Fällen ermitteln und nachverfolgen. Es ist eine personal- und zeitaufwendige Aufgabe. "Wir haben Tage, an denen 15 bis 20 Personen telefonieren und bis zu 300 Anrufe erledigen", sagt Franziska Schäfer, die als "Containment Scout" neben der Kontaktpersonennachverfolgung am Anamnesetelefon zusätzlich das Bürgertelefon besetzt und dort Fragen aus der Bevölkerung beantwortet.

Wie stressig der Tag für die Mitarbeiter und Helfer im Gesundheitsamt wird, entscheidet sich vor allem anhand der aktuellen Infektionszahlen. Denn Labore oder Ärzte schicken ihre positiven Befunde an das Gesundheitsamt. Zunächst einmal gilt jede Person, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde, als "Indexfall". Sie erhält daraufhin einen Anruf von einem ärztlichen Mitarbeiter. Aufgrund der knappen Ressourcen in der Behörde kommt hier bei besonders hoher Auslastung der unheilschwangere Begriff der Triagierung zum Tragen. Das heißt, die Ärzte priorisieren Fälle, in denen Gemeinschaftseinrichtungen wie Heime oder Schulen betroffen sind. Aber: "Alle Indexpatienten werden zurzeit tagesaktuell bearbeitet", berichtet Dr. Susanne Fischer, eine Ärztin im Gesundheitsamt.

Auf die Anrufe reagieren die Infizierten zuweilen sehr unterschiedlich. "Ältere oder vorerkrankte Personen müssen wir erst einmal beruhigen", so Dr. Fischer. Bei vielen Schülern sei dagegen in zehn Minuten alles besprochen. In beiden Fällen fragt die Behörde bei den Infizierten ab, mit wem sie im infektiösen Zeitraum Kontakt hatten. Dabei vertrauen die Mitarbeiter auf ihre Erfahrung. "Man entwickelt einen Riecher dafür, ob jemand nicht stimmig berichtet", sagt Dr. Susanne Fischer und ergänzt: "Kontaktpersonen nicht anzugeben, ist fahrlässig, da sie ja ebenso erkranken können."

Die Liste mit Namen und – soweit möglich – Kontaktdaten, die die Indexfälle angeben, geht dann, zusammen mit Listen aus anderen Gesundheitsämtern, an die Scouts am Anamnesetelefon – und die Detektivarbeit beginnt. Denn das Gros der Kontaktpersonen ist zwar gut erreichbar, in Einzelfällen fehlen aber Telefon- und Handynummer. "Dann versuchen wir es auf so vielen Kanälen wie möglich", erklärt Franziska Schäfer.

In seltenen Fällen weigert sich eine Kontaktperson allerdings, mit den Scouts zu kooperieren. Dann greift das Gesundheitsamt auf die Ortspolizeibehörde zurück, die sich auf das Infektionsschutzgesetz berufen kann. "Die allermeisten warten aber schon fast sehnsüchtig auf unseren Anruf", sagt Stabsunteroffizier Müller, der seinen Dienst normalerweise beim Logistikbataillon 461 in der Nibelungenkaserne ableistet. "Die Leute wollen ihre Fragen loswerden und arbeiten dann gut mit."

Dennoch empfindet der Berufssoldat die Kontaktpersonennachverfolgung als eine fordernde Aufgabe: "Nach gewissen Gesprächen braucht man schon mal fünf Minuten Pause, bevor man weitermachen kann." Das weiß auch Jan Egenberger, der Pressesprecher des Landratsamts, aus eigener Erfahrung. Ähnlich wie viele andere Mitarbeiter der Behörde hat er zu Beginn der Pandemie selbst beim Aufspüren von Infektionsketten geholfen: "Eine Krankheitsgeschichte nach der anderen – da ist man nach ein paar Stunden erledigt. Deshalb brauchen wir Leute mit Belastungsfähigkeit, die es gewohnt sind, mit menschlichen Krisen umzugehen."

In einem typischen Anruf überprüfen die Scouts zunächst die allgemeinen Daten, bevor der Anamnesebogen coronaspezifisch wird: Wann und wie intensiv war der Kontakt zum Indexfall? Sind bereits Symptome aufgetreten? Liegen Risikofaktoren vor? Gibt es Termine wie Dialyse oder Chemotherapie, die die Angerufenen wahrnehmen müssen? Sind Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Heime betroffen? Hat sich die Kontaktperson in einem Risikogebiet aufgehalten? Ist bereits ein Test vorhanden?

Die Daten geben die Scouts an die Ärzte im Gesundheitsamt weiter, die die Einteilung in Kontaktpersonen ersten oder zweiten Grades bestätigen und die Erstgenannten in Quarantäne schicken. Dort befinden sich aktuell rund 950 Personen aus dem Landkreis. Wer als weniger enger Kontakt gilt, erhält von den Scouts dagegen nur Informationen zu Covid-19 und wird aufgefordert, sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden, sobald Symptome auftreten. Erst dann können diese Kontaktpersonen sich gemäß der neuen Strategie testen lassen.

Das Gesundheitsamt schaut also nur in begrenztem Maße zurück, wo sich jemand infiziert haben könnte, sondern richtet den Blick nach vorne. Das bestätigt Dr. Susanne Fischer: "Unser Hauptaugenmerk ist die Infektionskettenunterbrechung." Dabei hilft, dass sich die Leute bereits kooperativer verhalten und viele bereits bei ersten Anzeichen einer Erkrankung selbst zuhause bleiben und zum Beispiel ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Der "Wellenbrecher" erleichtert den Scouts ebenfalls die Arbeit. "Der ,Lockdown light‘ hat viele Möglichkeiten, sich anzustecken, eliminiert", berichtet Franziska Schäfer. Was im Wesentlichen übrig bleibt? "Die Familie und der Arbeitsplatz!"