Von Rüdiger Busch

Hardheim. Was in den letzten beiden Jahren immer wieder als Gerücht zu hören war, scheint sich nun zu bestätigen: Die Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne soll der Standort des neuen 6. Panzerbataillons der Bundeswehr werden. Laut Informationen der RNZ hat das Kommando Heer sich für Hardheim als neuen Standort ausgesprochen und diesen Vorschlag inzwischen auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen unterbreitet.

Auch zu zwei weiteren Liegenschaften in der Region gibt es Neuigkeiten: Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, wird erst im kommenden Jahr die Entscheidung fallen, ob das Materiallager in Hardheim und das Munitionsdepot in Altheim wie ursprünglich geplant geschlossen werden.

Die Aufstellung des zusätzlichen Panzerbataillons war im Rahmen der vor zwei Jahren verkündeten "Trendwende Personal" beschlossen worden. Anschließend wurden mehrere mögliche Standorte untersucht. Wie die RNZ erfuhr, sollen am Ende zwei Optionen übrig geblieben sein: die Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim und die Werratal-Kaserne in Bad Salzungen (Thüringen).

Hardheim machte am Ende das Rennen, wobei es auch eine Rolle gespielt haben soll, dass der Standort durch die frühere Nutzung - etwa durch das Panzerflakbataillon 12 - die Voraussetzungen für ein Panzerbataillon ideal erfülle. Dazu zählen der benachbarte Standortübungsplatz und die Standortschießanlage.

Auch die gute bauliche Substanz der Kaserne, in die der Bund in den zurückliegenden 15 Jahren mehrere Millionen Euro investiert hat, dürfte sich bei der Entscheidungsfindung positiv ausgewirkt haben.

Offiziell bestätigt werden die RNZ-Informationen aber noch nicht: "Der Standort für das sechste Panzerbataillon ist noch nicht festgelegt, der Entscheidungsprozess ist noch nicht abgeschlossen", sagte ein Sprecher des Heeres auf Nachfrage.

2011 hatte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière die Schließung der Carl-Schurz-Kaserne bekanntgegeben, und Mitte 2016 hatten die letzten Soldaten die Kaserne verlassen. Parallel war die Liegenschaft vom Land für ein Jahr als Erstaufnahmeeinrichtung genutzt worden.

Ende 2016 folgte dann die - für Hardheim und die Region so wichtige - Rolle rückwärts: Die Schließung der Kaserne wurde aufgehoben. Seit Herbst 2017 hat Hardheim "seine" Soldaten wieder: Eine dem Kommando Spezialkräfte (KSK) unterstellte Führungsunterstützungskompanie hat ihren Dienst aufgenommen.

Sollte nun auch das 6. Panzerbataillon nach Hardheim kommen, würde der Standort eine vor Jahren nicht mehr für möglich gehaltene Renaissance erfahren, und auch für die 7000 Einwohner zählende Gemeinde wäre dies ein Segen. Ein Panzerbataillon besteht aus rund 500 Soldaten; hinzu würden weitere militärische und zivile Dienstposten kommen.

Das 38 Hektar große Kasernenareal würde wohl ausreichend Platz dafür bieten, dass Panzerbataillon und Führungsunterstützungskompanie gemeinsam untergebracht werden könnten.

Auch zwei weitere Liegenschaften im Kommunalraum Hardheim-Walldürn haben möglicherweise doch noch eine militärische Zukunft: Sowohl beim Munitionsdepot Altheim (105 Hektar) als auch beim Materiallager Hardheim (20 Hektar) ist die für 2017 bzw. 2019 geplante Schließung ausgesetzt. Bislang war zu hören, dass im Lauf des Jahres 2018 eine Entscheidung über die Zukunft dieser beiden Standorte fallen soll. Doch diese Zeitvorgabe ist nicht zu halten: Für Altheim soll die Entscheidung voraussichtlich bis Mitte 2019 fallen, für Hardheim Ende 2019.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums heißt es unter anderem: "Mit den Trendwenden Personal und Material hat das Bundesministerium der Verteidigung auf die veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen reagiert. Die daraus entstehenden Bedarfe werden derzeit - auch mit Blick auf die Infrastruktur - konkretisiert. Denn ein Mehr an Personal und Material bedeutet auch ein Mehr an Infrastruktur." Auch diese Zeilen könnten eine positive Botschaft für die Region beinhalten.