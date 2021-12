Was ist der Unterschied zwischen Leipzig und Osterburken? Die Antwort ist für Fußballfans leicht: In Osterburken sind sie mit ihrem "Trainer" Jürgen Galm sehr zufrieden und ermöglichten dem ehemaligen

Joachim Casel zum alten und neuen Bürgermeister in Osterburken

Gut für "Borke"

Joachim Casel zum alten und neuen Bürgermeister in Osterburken

Was ist der Unterschied zwischen Leipzig und Osterburken? Die Antwort ist für Fußballfans leicht: In Osterburken sind sie mit ihrem "Trainer" Jürgen Galm sehr zufrieden und ermöglichten dem ehemaligen Fußballer gestern einen Hattrick (dritter Sieg in Folge). Damit kommen zu den bislang 16 Amtsjahren jetzt noch weitere acht hinzu – davon kann selbst Otto Rehhagel nur träumen.

Diese "Vertragsverlängerung" ist beileibe kein Zufall. Denn Jürgen Galm hat in den letzten 16 Jahren als Trainer und Kapitän Osterburken mit großem persönlichen Einsatz und Fachkompetenz auf einen guten Tabellenplatz geführt. Und ein sympathischer und sehr umgänglicher Zeitgenosse ist er noch dazu. Da ist eine "Vertragsverlängerung" mit dem routinierten Coach die einzige logische Konsequenz. Das Wählervotum war mit rund 60 Prozent gegen einen starken Herausforderer eindeutig. Man will gemeinsam die Erfolgsgeschichte fortschreiben. In Osterburken setzt man auf Bewährtes, zum Trainerwechsel kam es nicht!

Die "Vertragsverlängerung" mit Jürgen Galm bringt Osterburken Planungssicherheit. Und das ist gut so, denn man hat gemeinsam noch viel vor! Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls erstklassig: Im guten Zusammenspiel mit dem Trainerstab (Gemeinderat, Ortschaftsräte und Verwaltung) kann der Teamplayer Jürgen Galm noch einiges bewegen und die Wünsche der "Fans" (die Bürgerinnen und Bürger) erfüllen.

Und dann stehen für die Zukunft ja noch hochkarätige "Neuzugänge" unmittelbar vor der Unterschrift. Der GTO-Neubau und das neue Feuerwehrhaus sind wichtig und bringen Osterburken weiter nach vorne, wenn sie gut integriert werden.

Genau dafür ist Jürgen Galm der richtige Mann auf der Trainerbank!

[-] Weniger anzeigen