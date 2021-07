Osterburken. (joc/bg) Schon vor ein paar Wochen ließ es Bürgermeister Jürgen Galm im Gespräch mit der RNZ durchblicken, dass er sich um eine weitere Amtszeit bewerben wolle – nun ist es nun offiziell. Zu Beginn der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am heutigen Dienstagabend erklärte er, dass er bei der am Jahresende stattfindenden Bürgermeisterwahl erneut antreten werde. Galm ist seit 2006 Bürgermeister der Römerstadt.

Als Wahltermin legte der Osterburkener Gemeinderat den 5. Dezember fest, eine eventuelle Neuwahl wäre dann am Sonntag, 19. Dezember.

Hier nun Auszüge aus der persönlichen Erklärung von Bürgermeister Galm: "Das Amt ist für mich Ehre und Erfüllung zugleich. Die Tätigkeit als Bürgermeister ist nach wie vor abwechslungsreich und spannend, und die Aufgabe macht mir weiterhin große Freude. Denn schließlich bin ich ja nicht allein, wenn es darum geht, die Stadt und die Stadtteile weiterzuentwickeln. Das vertrauensvolle Zusammenwirken mit Gemeinderat, Ortsvorstehern und -räten, den Mitarbeitern in der Verwaltung, Bauhof und Schulen, Kirchengemeinden sowie den sozialen Institutionen und Bildungseinrichtungen, dem Gewerbe sowie den Vereinen und Gruppierungen erleichtert die Arbeit und macht vieles erst umsetzbar. Hierfür bin ich sehr dankbar.

Wir konnten eine Vielzahl von Aufgaben gemeinsam in Angriff nehmen und zum Großteil erfolgreich erledigen.

All diese Aufgaben mit Ihnen anzugehen, ist für mich ein ehrgeiziges Ziel und Ansporn sowie Motivation zugleich. In diesem hochinteressanten, abwechslungsreichen und tagtäglich mit vielen Begegnungen gespickten Amt sehe ich weiter meine berufliche Passion und Erfüllung und will mich mit aller Kraft im Zusammenwirken zum Wohl der Einwohner von Bofsheim, Hemsbach, Osterburken und Schlierstadt einsetzen."