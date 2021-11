Osterburken. (ahn) Kurz vor Bewerbungsschluss für die Kandidatur ums Bürgermeisteramt in Osterburken gab der 34 Jahre alte Benjamin Henn seine Unterlagen im Rathaus ab. Mit der Bewerbung des Herausforderers kommt es am 5. Dezember nun zu einem Duell um den Rathaussessel, das mit Spannung erwartet werden darf. Wir haben uns mit Benjamin Henn darüber unterhalten, warum er den Hut in den Ring geworfen hat, welche Ziele er verfolgt und welche Ansichten er teilt.

Herr Henn, was verbindet Sie mit der Römerstadt?

Einerseits meine Heimat, andererseits meine Familie.

Was hat sie dazu bewogen, in Osterburken als Bürgermeister zu kandidieren?

Durch meine Arbeit in der Gemeinde Hallbergmoos weiß ich, was man in der Kommunalpolitik bewegen kann. Und was liegt näher, als das in der Heimat zu tun?

Sie treten ja als parteiloser Kandidat an. Welcher Partei würden Sie am ehesten beitreten und warum?

Keiner. Es sollte in der Kommunalpolitik nicht um Parteien, Fraktionen oder Befindlichkeiten Einzelner gehen, sondern um die Menschen und deren Wohl. Die Sache steht im Vordergrund, Osterburken für die Einwohner noch lebenswerter zu machen. Hier möchte ich nicht durch einen Fraktionszwang gebunden sein.

Welche Erfahrungen bringen Sie trotz Ihres jungen Alters für das Bürgermeisteramt mit?

Verwaltungsarbeit in der Gemeinde, Projektplanung und -umsetzung. Außerdem Kommunikation mit den unterschiedlichen Bereichen. Dabei habe ich vor allem gelernt, wie man mit Niederlagen umgeht: nämlich aufstehen und besser machen.

Was macht Sie Ihrer Meinung nach zum passenden Bürgermeister für Osterburken?

Fragen Sie mich das in drei Jahren wieder (lacht). Nein, ernsthaft: Ehrlichkeit, Authentizität und der Wille, Dinge zu bewegen. Und ein netter Kerl bin ich auch noch (lacht).

Und wie wollen Sie die Dinge bewegen?

Grundsätzlich denke ich groß. Also schauen, wie die Ausgangssituation ist und welche Mittel vorhanden sind, um Ideen umzusetzen. Für mich sind dabei kleine Schritte, die umsetzbar sind, wichtiger, als im ewigen Stillstand zu verharren. Dennoch darf man dabei das Ziel nie aus den Augen verlieren. Und im Zweifel muss man auch den Mut haben, den eingeschlagenen Weg zu korrigieren.

Was hieße dies konkret für den Wirtschaftsstandort Osterburken?

Ich möchte nicht nur Gewerbeflächen schaffen und deren Besiedlung dem Zufall überlassen, sondern ganz gezielt Firmen ansprechen, die zu uns passen. Also Firmen, die einen Mehrwert für die Menschen von Osterburken schaffen.

... und für die Innenstadtentwicklung?

Es ist Aufgabe der Stadt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Daher möchte ich innovativen Wohnraum fördern, wie zum Beispiel Mehrgenerationenwohnen – ich will Begegnungsorte für Jung und Alt schaffen. Und zwar anhand einer ganzheitlichen städtebaulichen Entwicklungsplanung.

... und bezüglich der Kultur?

Die Vorzüge der Stadt bewerben – einerseits die Geschichte als Römerstadt, andererseits die Vielzahl an traditionellen Veranstaltungen und Bräuchen.

Wie wollen Sie die Bräuche und das kulturelle Zusammenleben fördern?

Durch die Unterstützung der Vereine, die in dieser Stadt eine außergewöhnliche Rolle spielen. Dort findet die Kommunikation zwischen den Generationen statt.

Stichwort "Kommunikation". Heute hätte ja eigentlich eine öffentliche Begehung des Bahnhofsareals mit anschließendem Bürgercafé stattfinden sollen ...

Das finde ich eine gute Sache. Ich möchte die Bürger in Entscheidungen einbinden. Also zuhören, die Ideen abwägen und anschließend umsetzen.

Für die Einbindung der Bürger gibt es eine "Bürgerwerkstatt", in der sich eine Gruppe mit Fragen der Integration und des Alltagsrassismus beschäftigt. Wie lässt sich Ihrer Meinung nach ein respektvollerer Umgang erreichen?

Durch Integration, die in meinen Augen enorm wichtig ist. Diese entsteht durch eine offene Kommunikation, wobei man die Dinge klar ansprechen und Stellung beziehen sollte. Da muss man meiner Meinung nach auch klare Kante zeigen – in der Sache hart, aber zur Person weich. Ich denke, das beste Mittel, um einen respektvollen Umgang zu fördern, ist, diesen vorzuleben.

Vorleben ist sicher beim Umweltschutz nützlich: Wie sind da Ihre Visionen?

Geht für mich mit dem Thema der Nachhaltigkeit einher. Erneuerbare Energien wie Fotovoltaikanlagen ausbauen, bereits versiegelte Flächen bestmöglich und innovativ nutzen, um unnötigen Flächenfraß zu vermeiden.

Richten wir den Blick in die Stadtteile Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt: Was wollen Sie hier bewegen?

Ich möchte die Stadtteile stärken, indem die Kompetenzen für die Ortschaftsverwaltungen erweitert werden und sie somit mehr Freiheiten für Entscheidungen und deren Umsetzung haben. Denn schließlich sind die einzelnen Ortschaftsverwaltungen näher an den Problemen in den Stadtteilen dran.

Apropos Probleme: Was wollen Sie in der Gesamtstadt Osterburken verändern?

Ganz einfach: Ich möchte Osterburken aus dem Dornröschenschlaf erwecken.

Und was soll bestehen bleiben?

Auf jeden Fall das Vereinsleben mit den vielen traditionellen Veranstaltungen. Und auch die Stellung als Schulstandort. Diesbezüglich ist in der Vergangenheit von der Stadtverwaltung, vom Gemeinderat und vom Landkreis hervorragende Arbeit geleistet worden. Hut ab!

Und zum Schluss: Wie schätzen Sie Ihre Chancen bei der Wahl am 5. Dezember ein?

Sehr gut.