Im Beisein zahlreicher Bürger und politischer Weggefährten nahm Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger am Sonntagabend in der Odenwaldhalle die Glückwünsche entgegen. Foto: Rüdiger Busch

Mudau. (ahn/rüb) Dr. Norbert Rippberger bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister der 5000-Einwohner-Gemeinde Mudau. Der 58-Jährige setzte sich am Sonntag wie erwartet klar mit 93,2 Prozent der Stimmen gegen Dauerkandidat Samuel Speitelsbach aus Hüngheim (2,0 Prozent) durch. Auf sonstige Namen entfielen 4,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,4 Prozent (2011: 52,7 Prozent).

Der Bürgermeister und die Grußredner bewerteten das eindrucksvolle Votum und die hohe Wahlbeteiligung als Zeichen der Wertschätzung und der Zufriedenheit der Bürger mit dem Amtsinhaber.

Der gebürtige Donebacher Rippberger entschied nach 2003 (68 Prozent) und 2011 (93 Prozent) auch die dritte Wahl klar für sich. Eine Überraschung war das nicht, denn sein Gegenkandidat, der auch bei der offiziellen Kandidatenvorstellung nicht punkten konnte, wurde gemeinhin nicht als ernsthafter Konkurrent eingeschätzt. Deshalb war Rippberger, der sich seit der Kreistagswahl im Mai "Stimmenkönig des Neckar-Odenwald-Kreises" nennen darf, der glasklare Favorit.

Schon gegen 19 Uhr hatte sich die Odenwaldhalle gut gefüllt. Unter den zahlreichen Interessierten waren auch mehrere aktuelle und ehemalige Bürgermeisterkollegen Rippbergers und sein Vorgänger Wilhelm Schwender. Musikalisch umrahmt wurde die Gratulationscour von der Odenwäder Trachtenkapelle und den Schloßauer Musikanten sowie von den Gesangvereinen Mudau und Schloßau. Als der stellvertretende Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Walter Thier, kurz nach 19.20 Uhr das Ergebnis verkündete, war der Applaus groß.

"Mudau hat eine gute Wahl getroffen", sagte Landrat Dr. Achim Brötel und erinnerte daran, dass die letzte Wahl fast auf den Tag genau vor acht Jahren stattgefunden hatte - mit fast exakt dem gleichen Ergebnis. Dieses sei eine Bestätigung der hervorragenden Arbeit in den letzten 16 Jahren. "Dr. Norbert Rippberger hat Mudau gut getan, er ist ein Glücksfall für Mudau und die Region", lobte der Landrat seinen alten Schulfreund aus gemeinsamen Tagen am BGB.

Walter Thier (M.) war der erste Gratulant. Für Dr. Rippbergers Lebensgefährten Alexandra Siegmund gab es Blumen. Foto: Busch

Im Namen des Gemeindetags und der Bürgermeisterkollegen gratulierte Thomas Ludwig (Seckach) und adelte den Wiedergewählten als "tatkräftig, ehrgeizig und nah bei den Menschen".

Weitere Grußworte sprachen Anton Fleischmann (für die beiden Kirchen und den Pfarrgemeinderat), Manfred Müller, stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr, Helmut Korger im Namen der Vereine, Klaus Schork für die Ortsvorsteher und Christoph Müller für die Gemeindebediensteten.

Bevor das obligatorische Bürgermeisterbier ausgeschenkt wurde, sagte Dr. Rippberger Worte des Dankes und stellte fest: "Mit diesem Ergebnis im Rücken gehe ich im Januar mit Mut und Optimismus in meine dritte Amtszeit!" Er wünsche sich, dass der gute Zusammenhalt in Mudau und den Ortsteilen auch weiterhin Bestand haben möge und es so erfolgreich weitergehe.

Update: Sonntag, 27. Oktober 2019, 21.07 Uhr

