Gratulationscour in Zeiten von Corona: Zahlreiche Gratulanten machten dem neuen und alten Bürgermeister am Sonntag ihre Aufwartung. Foto: rüb

Von Rüdiger Busch

Buchen. Bereits in der Minute des Wahlsiegs richtete Roland Burger am Sonntagabend den Blick nach vorne: "Ich freue mich auf die nächsten acht Jahre!" Im Gespräch mit der RNZ ging es am Montag dann aber nicht nur um die Zukunft, sondern auch um die Analyse des Wahlergebnisses. Das Fazit des 59-Jährigen fällt positiv aus: "Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, denn es ist ein ganz klarer Wählerauftrag!"

Zwei Drittel der Bürger stimmten für Roland Burger, das ist eine deutliche Mehrheit. Interessant ist aber auch der Blick auf die nackten Zahlen: 4077 Bürger votierten für den Amtsinhaber. So viele Stimmen vereinigte Roland Burger noch nie auf sich. 2013 waren es – bei einer deutlich geringeren Wahlbeteiligung von 30,7 Prozent – 3869 gewesen. Bei seiner ersten Wahl 2005 entfielen auf Burger 4045 Stimmen. Damit hatte er sich damals mit 56 zu 41 Prozent gegen seinen Mitbewerber Rüdiger Kibilka durchgesetzt (Wahlbeteiligung: 51,9 Prozent).

Von den 14.437 Buchenern, die diesmal zur Wahl aufgerufen waren, machten 6228 Bürger ihr Kreuzchen – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 43,1 Prozent. Der hohe Briefwahlanteil von 42,5 Prozent sorgte beim Blick auf die Ergebnisgrafik aber dafür, dass die Wahlbeteiligung in den einzelnen Stadtteilen sehr gering erschien – beispielsweise nur 21,7 Prozent in der Kernstadt. Um hier aussagekräftigere Zahlen vorlegen zu können, ist die Stadtverwaltung gerade dabei, die Briefwähler ihren jeweiligen Wahlbezirken zuzuordnen. Sobald diese Daten vorliegen, werden sie in der RNZ veröffentlicht.

Trotz der deutlichen Steigerung bei der Wahlbeteiligung hätten sich sowohl Amtsinhaber Roland Burger als auch Herausforderer Felix Pflüger eine noch höhere Quote gewünscht. Darin waren sich die beiden Kandidaten einig. Was die Interpretation des Ergebnisses angeht, gab es aber deutliche Unterschiede. Für Felix Pflüger habe "der Ausgang der Wahl bestätigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger für eine Veränderung in der Kommunalpolitik gestimmt haben. Ich bedanke mich aufrichtig bei allen Wählerinnen und Wählern, wünsche dem wiedergewählten Bürgermeister Roland Burger alles Gute und hoffe zugleich, dass er auch diese Stimmen ernst nimmt."

Nach insgesamt drei Jahren als Bürgermeister weiß Roland Burger, dass man in diesem Amt keine hundertprozentige Zustimmung haben kann. Hinzu komme, so Burger, dass Menschen, die mit der Arbeit eines Amtsinhabers zufrieden sind, am Wahltag eher zuhause bleiben würden als die, die unzufrieden sind.

Eine gewisse Unzufriedenheit scheint es in Hainstadt zu geben, wo Burger mit 50,8 Prozent sein schlechtestes Ergebnis holte. Dort stimmten 48,3 Prozent für den Herausforderer. Waren dafür Aufregerthemen wie der Baustellenverkehr der "Marienhöhe" oder die in manchen Elternkreisen heiß diskutierten PCR-Pooltests an Schulen verantwortlich? Denkbar – aber für Burger kein Grund zum Nachkarten. Er wolle sich wie bisher mit ganzer Kraft für alle Stadtteile einsetzen und wertet das Wahlergebnis als "Rückenwind für meine Arbeit", sagte der zufriedene Wahlsieger der RNZ.

Für Felix Pflüger gibt es ebenfalls keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: "Ich werde mich weiterhin in der politischen Arbeit in meinem momentanen Heimatort Marburg engagieren, zeitgleich verfolge ich aber wie gehabt gespannt die hiesige Kommunalpolitik, der ich auch weiterhin stark verbunden bin." Wird er sich weiteren Wahlen stellen? "Zu welchen zukünftigen Engagements dieses Interesse führt, möchte ich zum momentanen Zeitpunkt offenlassen."